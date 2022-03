LECHERIA HOY

UTE extiende beneficio para el sector lácteo por doce meses

UTE anunció que extenderá por doce meses el beneficio otorgado al sector lechero en las tarifas, con retroactividad.

“Aquellos productores que no recibían el beneficio anteriormente van a poder completar el formulario correspondiente en la web de UTE”, informó ANPL en un comunicado, destacando las gestiones realizadas con UTE y el Ministerio de Industrial.

El año pasado el Directorio de UTE dispuso extender los beneficios del año de 2020, con un descuento del 80% sobre los cargos de energía, para los primeros 500 kWh de consumo, a los productores con potencia contratada menor o igual a 15 kW. Un descuento de 15% sobre los cargos de energía a los productores con potencia contratada superior a 15 kW. Y un descuento de 15% sobre los cargos de energía a la industria láctea.

También se informó que se mantiene desde 1° de marzo de 2022 al 28 de febrero de 2023 “el beneficio de la devolución del IVA al gasoil” para los productores que tributan IMEBA”

¿Qué importancia tiene Rusia para nuestros lácteos?

En los últimos diez años las exportaciones de Uruguay a Rusia han promediado US$ 70 millones de dólares; en algunos años superó los US$ 100 millones.

El Instituto Nacional de la Leche publicó en su web un artículo en el que detalla la importancia que Rusia tiene en el mercado lácteo de Uruguay: “Rusia representa 10% del valor de las exportaciones de lácteos de Uruguay”.

El siguiente es el artículo completo.

RUSIA Y EL COMERCIO DE LOS LÁCTEOS.

Al día de hoy lo que son ciertas son las incertidumbres generalizadas a nivel de la economía global:

Incertidumbre sobre los embarques encaminados a Rusia. Incertidumbre para recibir los pagos. Incertidumbre sobre cómo se desenvolverá el comercio en futuro inmediato. Aumentan los precios de los granos. Aumenta el precio del petróleo. Aumento del precio de los fertilizantes. Inflación internacional. Posibles nuevas disrupciones en el transporte internacional. Componente especulativo en los precios de los commodities que dificultan en mayor medida los pronósticos.

Los principales productos de exportación (y su participación en el total de las exportaciones) ha sido: manteca con US$ 39 millones (53%), queso US$ 16 millones (22%), LPE US$ 12 millones (17%), LPD US$ 4,5 millones (6%) y suero en polvo US$ 0,8 millones (1%). En promedio 10.000 toneladas de manteca, 3.000 de queso, 4.600 de LPE, 1.400 de LPD y 900 de suero en polvo.

Rusia es un mercado relevante para las exportaciones de manteca. Representa casi el 60% del total de toneladas exportadas de manteca. El 10% de quesos. El 6% de LPD, el 4% de LPE y 5% del suero en polvo (los datos son en promedio, los últimos diez años).

En cuanto a los componentes más estructurales, por el momento la producción de leche está estancada, los costos de producción desestimulan la oferta. También, afectan las restricciones medioambientales que se pondrán en vigencia gradualmente en años venideros (están en esta línea, Nueva Zelanda, Alemania, Francia y otros países de la Unión Europea). La demanda se encuentra fortalecida pero cuando la inflación internacional llegue al consumidor sacaría presión de la demanda. No habría ningún indicio de que los precios de los lácteos tengan un comportamiento diferente al experimentado en los próximos meses. Pero, dada la incertidumbre que agrega a la Pandemia el aspecto geopolítico Ucrania-Rusia se requiere seguir de cerca la situación en los mercados de los commodities.

CONAPROLE busca que la lechería sea un sector atractivo

La cooperativa tiene nueva directiva, pero igual objetivo

El precio es la estrategia para que la gente se vuelque al sector lácteo

El 1° de febrero hubo un cambio en los parámetros del precio de leche para el primer trimestre y, en base a la bonanza en el mercado internacional que permite captar mejores valores, se anunció que se iba a poder mejorar el precio vía bonificación invernal. Además, con la última licitación de Fonterra, en donde la leche en polvo entera -el principal producto lácteo exportado por Uruguay- llegó a US$ 4.700 por tonelada, “se agrega certezas a la hipótesis” que será evaluada de cara al final del ejercicio con el presupuesto.

Conaprole ha tenido un crecimiento histórico en su remisión (de 3%) y, si bien hay menos tambos, hay mayor producción porque esa “ha sido la manera del productor de cubrir sus costos”.

Conaprole tiene capacidad industrial instalada para recibir más leche, dado que entiende que “la mejor medida” para que una producción crezca es que sea un negocio atractivo.

En ese sentido, la nueva administración se enfocará en generar condiciones productivas y de créditos para que el productor tenga herramientas para entrar al negocio y que la cooperativa sea eficiente.

“Queremos motivar a la gente a poner un tambo. Sabemos que un tambo requiere una inversión importante. No se pone un tambo por un año o dos. No es como plantar una soja o comprar novillos. Es una decisión difícil, pero hay gente que lo está haciendo”, aseguró.

De hecho, en los últimos tres años hubo 50 nuevos productores. “La cooperativa puede plantear estrategias para que la gente ingrese a la lechería, pero creo que la mejor estrategia es el precio”, afirmó. Palabras del nuevo presidente presidente de la Cooperativa, Gabriel Fernández Secco (Fuente: en base a El País)

Este martes se oficializa el cambio de autoridades en CONAPROLE

Este martes Gabriel Fernández – actual integrante del directorio de la cooperativa – junto a Alejandro Pérez Viazzi, Daniel Laborde, Juan Parra y Álvaro Lapido por la Opción 2021 asumirán oficialmente como nueva directiva de Conaprole y estarán frente a la cooperativa durante los próximos cinco años.

Con 608 votos Gabriel Fernández fue elegido presidente en diciembre pasado. “El gran desafío de los próximos cinco años es que Conaprole se posicione en el mercado mundial con mezclas base que generen un precio más estable y una demanda más estable”, dijo en aquel entonces a Tiempo de Cambio de radio Rural.

Conaprole es una de las principales empresas exportadoras del país. En 2021 las solicitudes de exportación fueron de 170.524 toneladas de lácteos por un valor de US$ 555,7 millones, de acuerdo a datos de Aduanas. Su principal producto exportado fue –y es- leche en polvo entera.

Su principal comprador el año pasado fue China, con 49.670 toneladas por un valor de US$ 157,9 millones. Seguido por Argelia y Brasil.