LECHERÍA HOY

Aumenta el precio internacional de los lácteos en FONTERRA

Leche en polvo entera, el principal producto lácteo exportado por Uruguay, subió 1,5% a US$ 3.803

El precio de la leche en polvo, tanto entera como descremada, aumentó en la neocelandesa láctea FONTERRA. Es la mayor exportadora mundial del producto y la que marca los valores piso del mercado mundial.

En el caso de la entera -el principal producto exportado por Uruguay-, la tonelada cotizó a US$ 3.803, lo que muestra un aumento de 1,5%, respecto al último remate. A su vez, el precio de la tonelada de descremada se pagó a US$ 3.401. En este caso subió 2,5% en la misma fecha de la comparación anterior.



En el remate de este martes de FONTERRA el precio promedio para todos los lácteos vendidos en la plataforma virtual de la empresa fue US$ 4.061, mostrando un aumento de 2,2%. La lactosa fue el rubro que mostró el mayor incremento de valores (5,9%) y se pagó US$ 1.258 por tonelada.

Fortalecimiento de la demanda se expresa en resultados de GDT

En el día de la fecha (19 de octubre de 2021) los resultados de Global Dairy Trade (GDT) estuvieron dentro de lo que se esperaba para este evento.



Aumentaron todos los precios de los lácteos que se comercializan en esa plataforma.

Los países del Norte de Asia, en particular China son los principales responsables de la mayor demanda.

Las ganancias en cada uno de los contratos de cada período, dejan entrever que los compradores están aprovisionándose. Lo anterior indica que los compradores esperan una menor oferta y están dispuestos a pagar precios mayores para asegurarse los volúmenes.

La demanda permanece fortalecida y hay expectativas de cierto estancamiento de la oferta.

Lácteos: crece la producción mundial, pero suben los costos

Los principales productores globales de leche como Nueva Zelanda y Estados Unidos recuperan su peso en el mercado internacional.

Según un informe de la consultora interprofesional láctea francesa «Cniel», en los meses de julio y agosto de este año se llevó a cabo un proceso de recuperación de la producción mundial de leche, pero también fue acompañado por un incremento de los costos productivos para el sector.

Atendiendo a los tres mercados más importantes del mundo a nivel de producción, el informe destaca que tanto Nueva Zelanda como Estados Unidos han marcado un crecimiento del 2,9 y 2,8% respectivamente en los últimos doce meses.

Para el caso del Unión Europea, otro jugador importante a nivel mundial del mercado lácteo, el crecimiento observado para el mismo período es de 0,9%, mostrando un alza moderada respecto a los otros países productores.

Cabe destacar de todas formas que, a nivel productivo, la incidencia de la Unión Europea en el mercado mundial lácteo es muy superior a la de Nueva Zelanda y Estados Unidos en relación al volumen, dado que el viejo continente produce en un mes más de lo que estos dos países en conjunto elaboran.

Cniel, destaca además que la demanda mundial se mantiene firme, por lo que esta suba productiva debería encontrar rápidamente destinos sin generar una situación de sobreoferta en el plano global lácteo.

Por último, la consultora destaca que los costos generales de la producción de leche se han ido incrementando de manera constante a partir de este 2021 y fines de 2020, dado que el precio de la energía y el alimento para el ganado, continúa aumentando.

En el estimado de la láctea francesa, el incremento de los costos ronda el 8% en un año, según el índice de precios medios de compra de producción ganadera.

Incluso con un alto costo, el precio de la

leche en Brasil puede caer en octubre

El precio de la leche recolectada en agosto y pagada a productores en septiembre alcanzaron R $ 2,3827 / litro en el «Brasil Medio», suba de casi un 1% respecto al mes anterior, en términos nominales. Sin embargo, para este mes de octubre, la expectativa de los agentes del mercado consultados es que el valor de la leche recolectada en septiembre se debilitará, incluso frente a los altos costos de producción.

Debido a la estacionalidad de la producción, es típico que los precios bajen en el campo entre setiembre y octubre: meses en los que la producción de leche se ve favorecida generalmente por el regreso de las lluvias de primavera y la consecuente mejora de la calidad de los pastos. A medida que aumenta la oferta, los precios tienden a bajar. Sin embargo, este año, la recuperación de la producción ha sido más lenta, teniendo en cuenta la intensa sequía y los costos de la actividad bastante más caros.

Dado que el aumento de la oferta aún debería producirse de forma limitada, la posible caída de la el precio de la leche al productor en octubre también se explica por la mayor dificultad de las industrias para traspasar el alto precio de la materia prima para el consumidor.

La demanda de productos lácteos no reaccionó como era esperado por los agentes – que predijeron que la reanudación de las actividades presenciales podría respaldar las citas de los productos lácteos en niveles elevados. Sin embargo, la creciente pérdida de poder adquisitivo de los consumidores ha frenado las ventas de productos derivados desde mediados de agosto.

Con la demanda debilitada y la presión de los canales de distribución, las existencias subieron, lo que obligó a las industrias a reducir los precios.

Como resultado, las negociaciones sobre la leche al contado en Minas Gerais perdieron impulso en septiembre y los precios cayeron de R$ 2,58 por litro, en la primera quincena, a R$ 2,50 por litro en el segundo, con una sangría del 3%. El movimiento devaluador continuó en octubre y el promedio cayó otro 6,5%.

El sector lácteo rompió récords de exportación

y producción en Argentina

El director nacional de Lechería, Arturo Videla, aseguró en Córdoba que «el sector lácteo estuvo a la altura, garantizó equilibrio entre mercado interno y externo y permitió» algo necesario para el país, como «el ingreso de divisas».

Asimismo, en representación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Videla participó de los festejos por el 75° Aniversario de la Cooperativa Agrícola Ganadera de Arroyo Cabral.

«Cerramos un 2020 con un récord de exportación del orden del 25% de la producción nacional y también con un récord de producción y eso es muy importante», expresó el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Videla sostuvo que «el sector estuvo a la altura, garantizó equilibrio entre mercado interno y externo y permitió algo que necesita nuestro país, que es el ingreso de divisas».

«Quiero agradecerles a los que producen, a los que trabajan, a los empresarios, que garantizaron que todos los productos lácteos estuvieran en las mesas argentinas en este año y medio de pandemia», agradeció el funcionario.