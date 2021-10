LECHERÍA HOY

Facturación por exportación de lácteos en máximos desde 2018

La facturación por exportaciones de lácteos en setiembre fue de US$ 75,87 millones, la más alta desde noviembre de 2018, según datos de Aduanas. Las solicitudes de exportación el mes pasado mostraron una suba de 18% en volumen frente a agosto, con 21.438 toneladas. Es el volumen más alto registrado desde noviembre del año pasado.

Argelia fue por lejos el principal destino para los lácteos locales. Los envíos a ese destino sumaron 9.039 toneladas, los más altos desde octubre del año pasado. En dólares los envíos representaron US$ 33,416 millones.

«Ingresaron al mercado dos privados y además se siguen cargando negocios para ONIL», explicó una fuente industrial.

En segundo lugar, estuvo China, con 3.561 toneladas por US$ 10,9 millones. En este último caso con un descenso mensual de 39% en volumen. Y el tercer destino fue Brasil, con 3.304 toneladas por US$ 11,5 millones.

En la comparación interanual, los envíos de lácteos mostraron una caída de 12% frente a las 24.547 toneladas registradas en setiembre de 2020. Pero una recuperación en valor de 6%.

El valor por tonelada exportada pasó de un promedio de US$ 2.929 en setiembre del año pasado a US$ 3.539 este año. En el acumulado anual los principales destinos en facturación han sido Argelia, China y Brasil. Y en volumen China, Argelia y Brasil.

Las exportaciones de lácteos entre enero y setiembre sumaron 160.152, 9 toneladas por US$ 531,4 millones. Lo que representa una suba marginal de 0,2% frente a las 159.824 toneladas exportadas en mismo periodo del año pasado. Pero un alza de 12,8% en facturación, frente a los US$ 471,1 millones de 2020.

Continúa tranquila la venta de quesos artesanales

Hay quesos como el Colonia que después de unos días hay que tomar alguna resolución para colocarlo porque comienza a cambiar la fermentación, se ponen amargos y se generan problemas sobre la característica de esa variedad.Ecilda Paullier, San José. Con tranquilidad continúa el mercado de quesos, con piezas que quedan sin colocar, aunque los precios se mantienen estables, dijo Eduardo Mesa al comentar la feria quesera de esta semana.

«Los compradores tienen hasta dos partidas juntas» sin vender, observó, y explicó que hay quesos como el Colonia que después de unos días hay que tomar alguna resolución para colocarlo porque comienza a cambiar la fermentación, se ponen amargos y se generan problemas sobre la característica de esa variedad. Una opción sería ingresarlos a cámara, pero implica un costo mayor que se trata de evitar.

Los valores de la semana

Queso Colonia de primera calidad entre los $ 160 y $ 180. Queso Colonia de marca reconocida y estacionados, entre $ 180 y $ 230. Queso Colonia de segunda calidad entre $ 150 a $ 160.

Quesos con fermento, marcas reconocidas con 60 y 70 días, entre $ 170 y $ 230. Queso fermento nuevo, semanal, entre $ 150 y $ 160.

Dambo y Quartirolo, entre $ 150 y $ 160. Queso Sardo de $ 160 a $ 170.

Quesos para rallar de $ 150 a $ 160. Magros con y sin sal de $ 150 a $ 170.

Mantecas caseras, de $ 140 a $ 160 el kilo, con poca oferta.

Muzzarella común de $ 150 a $ 160. Muzzarella de marca impuesta en el mercado entre $ 180 y $ 200. Roquefort nacional $ 320. Quesos de cabra $ 440. Provolone parrillero, $ 160 a $ 190. (Fuente: en base al portal TodoElCampo)

FONTERRA se frena y casi

mantiene el precio de los lácteos

Después de tres sesiones consecutivas al alza, el índice GDT cerró sin cambios.Los precios de los lácteos frenaron su tendencia alcista de las últimas tres sesiones. La edición número 293 de Global Dairy Trade, la plataforma de comercialización de FONTERRA, terminó así con el índice GDT valiendo exactamente lo mismo que dos semanas atrás.

El índice GDT quedó en 1.229 puntos. El precio promedio, por su parte, fue de 3,977 dólares por tonelada.

En cuanto a las cotizaciones de los diferentes productos, mientras que la manteca en polvo dio un salto en su cotización (9,7%) cerrando a 3.688 dólares por tonelada, el resto de los productos cotizó con movimientos entre 0,5% hacia arriba y hacia abajo. La leche en polvo entera, por su parte, cayó 0,4% frente al remate previo, cotizando a 3.749 dólares por tonelada. El próximo remate de Global Dairy Trade (edición 294) está previsto para el martes 19 de octubre.

Remisión de leche a CONAPROLE aumentó en setiembre y acumula suba de 6% en lo que va del año

La remisión de leche a CONAPROLE en setiembre sumó 153,34 millones de litros, 1,7% más que igual mes de 2020, dijo a Conexión Agropecuaria Alejandro Pérez Viazzi, vicepresidente de la cooperativa.

En el acumulado del 2021 supera en 6% el total registrado entre enero-setiembre del año pasado.

En los últimos doce meses móviles el incremento es de 6,13%.

Por su parte, el precio recibido por el productor quedó sin cambios. Aproximadamente entre $ 15,15- 15,20 por litro

Bidegain: «No fui consultado directamente sobre los embarques

(a Venezuela) pero no hubiera cambiado el resultado»

El director de Conaprole aseguró que «no supo» de la supuesta llamada de Nin Novoa advirtiendo sobre Venezuela

Sin resultados positivos culminó la audiencia de conciliación en el juicio que realiza CONAPROLE por la deuda de Venezuela, de donde se conoció que en 2015 el canciller de la República de ese momento, Rodolfo Nin Novoa, advirtió que existía un riesgo de cobro.

A propósito, Miguel Bidegain, director de Conaprole, aseguró que por alguna razón «no lo supo» y que tuvo «informaciones relativas en cuanto a esto».

«No fui consultado directamente sobre los embarques (…) pero no hubiera cambiado el resultado. El primer embarque de los que están en discusión fue a los dos o tres días de la llamada de Nin Novoa (…) y lo hubiera hecho igual (…) pero sacando conclusiones, ¿por qué le pagaron a los demás y nosotros quedamos colgados del pincel?», señaló.

Por otro lado, Bidegain aseguró que estuvo al tanto de las negociaciones y de las promesas del Estado venezolano. Recordó que entró dinero en 2019 y que saben de las presiones del gobierno de turno y del directorio.

De todas formas, el director de la cooperativa asumió responsabilidades en el asunto y transmitió su preocupación por el caso. «Me preocupa, porque yo también quiero cobrar», dijo. Por otra parte, lamentó que este gobierno deba enfrentar este juicio porque «queda claro que no era para él» y aseguró que lo ideal sería «salir de la mano» la cooperativa y el país a buscar mercados.

«CONAPROLE no merece estar en la paleta pública por estas cosas. Hay responsabilidad del directorio, me incluyo. Era una producción importante, una salida importante, pero la dulce pica los dientes», concluyó.