LECHERÍA HOY

CONAPROLE registró un aumento en sus ventas al exterior

El presidente de CONAPROLE, Álvaro Ambois, dialogó con Tardáguila Agromercados sobre la lechería y las perspectivas del negocio.

Sostuvo que «estamos en un ejercicio que había iniciado muy complejo ahora mejoró, de vuelta los mercados se están reactivando con los valores que se conocen».

Sobre este punto, agregó que «son los valores de FONTERRA, y lo fundamental es que se está moviendo, después de una quietud de los mercados se está restableciendo la demanda, con las plantas trabajando al límite de la capacidad, esperando que inicie la primavera»

El principal de la cooperativa explicó que el principal cliente sigue siendo Brasil, muy cerquita China y Argelia en tercer lugar.

En las últimas semanas, viendo los embarques China hoy está en primer lugar, con un área comercial en China que está atravesando un buen momento.

Según BCU, morosidad de los tambos continúa cayendo

La deuda de la cadena láctea (tambos e industrias) con el sistema financiero uruguayo cerró julio con un volumen de créditos por U$S 434 millones, casi U$S 30 millones por debajo de lo que mostraba la foto en igual mes del año pasado (U$S 462 millones). La cartera de préstamos vencidos de la cadena se ubicaba en unos U$S 27,4 millones (6,3% del total), prácticamente sin cambios en la comparación interanual, según se desprende de la última información que divulgó el Banco Central del Uruguay (BCU).

Analizando la información de los tambos en particular, la fase primaria tenía, al cierre del séptimo mes del año, un pasivo por U$S 244 millones, de los cuales U$S 8,3 millones estaban vencidos (3,4% del total). Así, la tasa de morosidad de la deuda de los tambos cayó por segundo mes consecutivo y se ubica medio punto porcentual por debajo de julio de 2020 (3,9%). La deuda de los tamberos se mantuvo estable sobre una base de U$S 244 millones en el año móvil cerrado a julio.

Por otro lado, en el caso de la fase industrial la deuda de las empresas totalizó U$S 190 millones en julio, de los cuales U$S 19 millones estaban vencidos (10% del total), indica el informe de Tardáguila Agromercados. La cartera de préstamos en esa condición por parte de las industrias promedió 10% durante el último año. El pasivo total de la industria se redujo en unos U$S 15 millones respecto a julio del año pasado.

Financiamiento de CONAPROLE

El Banco Central del Uruguay (BCU) autorizó el programa de emisión del fideicomiso financiero para el Financiamiento de Inversiones de Establecimientos Lecheros (FFIEL) por hasta U$S 127,5 millones, así como la serie 1 de títulos de deuda subordinada por hasta U$S 6 millones y la serie 1 de certificados de participación por U$S 1 millón como máximo. Según informó el semanario Búsqueda, el programa global armado por EF ASSET Management y Posadas, Posadas & Vecino como asesor legal, es por hasta U$S 450 millones, con un total de 10 series.

El fideicomitente es la Cooperativa de Ahorro y Crédito PROLECO y el activo fideicomitido son bienes y derechos, presentes y futuros, incluyendo créditos elegibles, los importes a ser fideicomitidos por el fideicomitente, entre otros derechos económicos que formen parte del fideicomiso.

De acuerdo con lo que consignó el semanario, la finalidad es financiar proyectos de crecimiento en la remisión de leche, ya sea en infraestructura, compra de tierras, tratamientos de efluentes o fuentes de energía renovable, por ejemplo. El dinero que se obtenga también se podrá destinar a inversiones en capital permanente y al reperfilamiento de deudas.

El plazo de repago del crédito será variable (7 a 12 años), el cual dependerá del valor de la remisión (litros y precio) a Conaprole que tenga el productor socio de Proleco.

Encastre

Precio de leche al productor estable en agosto

El precio de leche recibido por los productores en agosto se mantuvo en pesos y tuvo una suba moderada en dólares frente a mes anterior, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de la Leche (INALE).

El promedio fue de $ 15,35, igual que en julio, pero 24% por encima de los US$ 12,38 del año pasado.

En dólares el promedio fue de US$ 0,36, 1% más que en julio y representó un alza de 22% frente a los US$ 0,29 de agosto de 2020.

La composición en promedio fue de 3,83% de grasa y 3,54% de proteína.

Remisión de leche a planta marcó nuevo récord

para agosto

Se consolida el crecimiento para la producción lechera, que volvió a marcar un nuevo récord de remisión a planta en agosto para ese mes.

Los datos del Instituto Nacional de la Leche muestran envíos por 208,8 millones de litros, el mayor volumen alcanzado en el octavo mes del año desde que hay registros (2002).

De este modo, en el acumulado anual se supera en 5,5% el volumen del año pasado con 1.139 millones de litros remitidos, encaminándose a un récord histórico para el cierre del año.

En los últimos 12 meses móviles la remisión suma 2.147 millones de litros, 5,3% más que entre setiembre 2019 y agosto de 2020.

Sigue tranquilo el mercado de quesos artesanales

La feria de quesos de esta semana recibió más compradores, con ventas los días lunes y martes, asimismo el mercado «está muy tranquilo». Hubo «aumento en la producción de leche, pero el consumo no acompaña y van quedando algunos remanentes», dijo Eduardo Mesa.

Ecilda Paullier, San José. La zona sur recibió buena cantidad de agua para empezar la primavera, dijo Eduardo Mesa: «Se limpiaron los arroyos y los tajamares y todo está previsto para que se espere una buena primavera», acotó.La feria de quesos de esta semana recibió más compradores, con ventas los días lunes y martes, asimismo el mercado «está muy tranquilo».Hubo «aumento en la producción de leche, pero el consumo no acompaña y van quedando algunos remanentes en los tambos».

El mercado continúa haciendo operaciones telefónicamente por lo que los vendedores llegan a la feria con el volumen solicitado.

LOS VALORES DE LA SEMANA.

Queso Colonia de primera calidad entre los $ 160 y $ 180. Queso Colonia de marca reconocida, hay algunos estacionados, entre $ 180 y $ 220. Queso Colonia de segunda calidad entre $ 140 a $ 150. Dambo y Quartirolo, entre $ 150 y $ 160. Queso Sardo de $ 160 a $ 170.

Quesos para rallar de $ 150 a $ 160. Magros con y sin sal de $ 155 a $ 170.

Mantecas caseras, de $ 140 a $ 160 el kilo, con poca oferta.

Muzzarella común de $ 150 a $ 170. Muzzarella de marca impuesta en el mercado entre $ 160 y $ 200. Roquefort nacional $ 350. Quesitos Colonia de a kilo entre $ 165 y $ 185. Quesitos Colonia con gusto incorporado de $ 175 a $ 200. Provolone parrillero, $ 160 a $ 190.

(Fuente: según el portal TodoElCampo)