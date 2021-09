LECHERÍA HOY

Sube precio de leche en polvo en

primer remate mensual de FONTERRA

Los contratos a futuro de leche en polvo entera registraron subas de precios hasta febrero del año próximo, al igual que para la leche en polvo descremada.

El precio promedio de la leche en polvo entera subió 3,3% en el primer remate de septiembre de la neocelandesa láctea FONTERRA y cerró a US$ 3.691, mientras que el Índice Global de Precios subió 4% respecto al remate anterior, al llegar a US$ 3.927 por tonelada. A su vez, la leche en polvo descremada subió 7,3% al llegar a US$ 3.274 por tonelada.

Se esperaba un comportamiento al alza en los precios de leche en polvo entera y leche en polvo descremada, y poco movimiento en el precio de la manteca, según la Bolsa de Valores de Nueva Zelanda.

La principal explicación del aumento del precio de leche en polvo descremada proviene del comportamiento de la producción de la Unión Europea, según publicó el Instituto Nacional de la Leche (INALE).

La producción de leche ha estado por debajo de lo esperado y hay pronósticos conservadores para el resto del ejercicio.

Con una producción que crece poco, los saldos exportables de lácteos van a estar más ajustados, principalmente para leche en polvo descremada.

El incremento del precio de la leche en polvo entera se asocia a dos factores que estarían restringiendo su oferta en la plataforma de venta de FONTERRA.

Por un lado, FONTERRA ha retirado volúmenes ofertados en la plataforma por mayor demanda fuera de la misma.

También se aprecia un mayor retorno que está teniendo producir leche en polvo descremada y manteca frente a leche en polvo entera.

Sin embargo, en el pico de producción de Nueva Zelanda, se esperaría que haya suficientes suministros de leche en polvo entera y esto sostenga los precios, destacó el análisis del INALE.

No hay que perder de vista que lo que pueda pasar con los precios en las próximas licitaciones de FONTERRA van a estar muy asociados a lo que se oferte en este circuito de compra, pudiendo ser difícil sostener los altos volúmenes ofertados y tener un impacto a la baja en los precios. (Fuente: El País)

Uruguay no descarta cobrar la deuda millonaria de Venezuela

Martín Fernández, presidente de INACOOP, dijo que se avanza en las gestiones para lograr el cobro de los US$ 30 millones que Venezuela debe a CONAPROLE, y los US$ 3,7 millones que debe a FUNSA.

Uruguay avanza en las negociaciones que buscan cobrar los US$ 30 millones que el país caribeño debe a dos cooperativas de Uruguay. Las gestiones se realizan a nivel de cancillería, y las cooperativas son FUNSA y CONAPROLE.

El presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo (INACOOP), Martín Fernández, hizo el anuncio, informó Telenoche (Canal 4).

La deuda de Venezuela con FUNSA suma US$ 3,7 millones; y con CONAPROLE US$ 30 millones.

La Comisión Especial de Cooperativismo de la Cámara de Representantes convocó al INACOOP para que brinde su postura sobre dos proyectos de ley presentados que están a estudio del Parlamento, una referida al funcionamiento del sistema cooperativo (modificaciones a la Ley N°18.407) y el otro sobre cooperativas de trabajo.

Fernández dijo que uno de ellos fue presentado por la bancada del Partido Nacional, «referente al acceso preferencial de las cooperativas a la compra pública y otro presentado por la bancada del Frente Amplio que establece determinadas normas para el pasaje de cooperativas sociales a cooperativas de trabajo».

Lactalis supera a Nestlé como la empresa láctea más grande del

mundo, según Rabobank

En 2021, la empresa Lactalis, impulsada por acuerdos de fusiones y adquisiciones, desbancó a Nestlé como la empresa láctea más grande del mundo

La evolución Lactalis la impulsaron a la desde el noveno lugar, con una facturación de 4.800 millones de dólares, en 2000, un nivel que no estaría en la lista de los 20 principales de hoy, a una posición de liderazgo dominante en 2021, con una facturación de 23.000 millones, lo que supone un incremento de más del 370% desde principios de siglo. Desde 2010, Lactalis ha hecho crecer su facturación, expandiendo su presencia global en el Medio Oriente, África y América del Norte y del Sur. La adquisición pendiente de Lactalis del negocio de queso natural Kraft Heinz y Royal Bel Leerdammer, Bel Italia, Bel Deutschland y Bel Shostka Ucrania de Groupe Bel, que tienen una facturación anual combinada de aproximadamente 2.500 millones, ampliarán el liderazgo de la compañía en la clasificación del próximo año.

Las exportaciones de lácteos crecieron 26%

y rozaron los US$ 70 millones en agosto

Las exportaciones de productos lácteos de Uruguay registraron un aumento de 26% en términos interanuales en agosto, a US$ 66 millones, y se expandieron 17% en los primeros ocho meses del año, según informó Uruguay XXI.

Manteca y suero de manteca y lactosuero, fueron los productos con mayor incidencia positiva. Solo los quesos y requesón tuvieron una incidencia negativa.

En cuanto a los principales mercados de estos productos se destaca la participación de China y Argelia (29%), ambos con US$ 19 millones. Brasil (15%) con US$ 10 millones y Rusia (9%) con US$ 5,6 millones. Todos los destinos crecieron en términos interanuales, salvo Brasil, según Uruguay XXI.

En volumen, Uruguay exportó lácteos por 19.294 toneladas con una retracción de 2% respecto a igual mes del año pasado. Los mayores ingresos de divisas se debieron a mejores precios de venta en los mercados externos.

Julio fue el mes del año con menor

participación de vacas lecheras en la faena

En julio las vacas lecheras tuvieron una participación de 5,3% sobre la faena total de vacas, el porcentaje más bajo en lo que va del año. La participación promedio en lo que va del año es de 6,3%, de acuerdo a datos de INAC proporcionados a Conexión Agropecuaria.

Sumaron 6.541 cabezas, 9% menos que en junio pero 13% más que las 5.796 registradas en igual mes del año pasado.

En el acumulado anual ingresaron a planta 45.656 vacas lecheras, 2% por encima de los 44.777 de año pasado. La participación promedio de las vacas lecheras sobre la faena de vacas en 2020 fue de 8%.

Si se observa el total de ganado lechero, en números absolutos, julio fue el segundo mes del año con mayor cantidad de cabezas faenadas, con 12.542 animales.

En la comparación interanual, el volumen de julio superó en 25% las 10.033 cabezas de julio del año pasado.