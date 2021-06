LECHERÍA HOY

FONTERRA volvió a caer, esta vez 1,3%

La leche en polvo entera cerró por debajo de la referencia de 4.000 dólares por tonelada.

El remate 286 de Global Dairy Trade cerró con caídas, que representaron la quinta sesión consecutiva de bajas. De las últimas siete, seis fueron con retrocesos.

El índice Global Dairy Trade (GDT), la canasta en la que cotiza un conjunto de productos, cotizó a 1.259 puntos, una baja de 17 puntos (1,3%) frente al cierre anterior, mientras que el precio promedio quedó en 4.083 dólares por tonelada.

Las bajas y las subas se repartieron en partes iguales, con tres productos cerrando con avances mientras otros 3 lo hicieron con retrocesos. Mientras que la manteca y la leche en polvo descremada cerraron con bajas de 1,7 (a 4.162 y 3.356 dólares por tonelada, respectivamente) la leche en polvo entera cotizó a 3.997 dólares por tonelada (-1,8%) quebrando la barrera de los 4.000 dólares por tonelada.

La grasa anhidra cotizó a 5.687 (+0,6%), el queso Cheddar lo hizo a 4.328 (+0,2%) y la lactosa a 1.240 dólares por tonelada (+0,4%).

El próximo remate de Global Dairy Trade (número 287) está previsto para el martes 06 de julio.

(Fuente: GLOBALDAIRYTRADE)

Exportaciones lácteas acumuladas a mayo mejoraron 13%

La facturación acumulada a mayo 2021 mejora 13% con mayores colocaciones de leche en polvo entera, leche en polvo descremada y manteca. El queso tuvo leve disminución.

Las exportaciones de productos lácteos acumuladas a mayo superaron en un 13% las del mismo período de 2020. El alza resultó de una mayor facturación de leche en polvo entera (+12%), manteca (+82%) y leche en polvo descremada (+33%), mientras que el queso tuvo una caída (-1%).

Las colocaciones de leche en polvo entera, en mayo, fueron de U$S 38 millones, y el acumulado a mayo suma U$S 175 millones (+12%).

La leche en polvo descremada exportada en mayo fue por U$S 2,4 millones, y U$S 13,5 millones acumulados a mayo (+33%).

La manteca en mayo generó ingresos por U$S 2,1 millones, y acumulados a mayo por U$S 17,6 millones (+82%).

En total, las exportaciones lácteas de mayo fueron por U$S 56 millones, y en el acumulado del año U$S 266,3 millones (+13%).

VOLÚMENES EXPORTADOS POR PRODUCTO.

De leche en polvo entera, en lo que va del año se vendieron 54.170 toneladas (10% más que en el acumulado a mayo 2020).

La leche en polvo descremada, se colocó un total de 4.649 toneladas (+22%).

La manteca 4.634 toneladas (+72%).

Y en quesos, se vendieron 10.408 toneladas (-1%).

En base a reporte del

INALE.

Foro del INALE evidenció el escenario mundial positivo del sector lechero

El Foro INALE 2021, que este año por primera vez se realizó en forma virtual, evidenció el escenario mundial positivo que hoy enfrenta la lechería. El evento contó con la presencia del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, quien reconoció el escenario mundial positivo del sector lechero, a la vez que remarcó la importancia que tiene este sector para el gobierno y para Uruguay, como generador de divisas y por ofrecer la oportunidad de mantener a la familia cerca de las fuentes de trabajo.

Más de 200 personas estuvieron siguiendo el evento en vivo a través del canal de YouTube y más de 800 accedieron en tiempo diferido. Allí el secretario de Estado destacó que el sector vive «un momento histórico» y reconoció: «quién iba a pensar que hace un año, cuando asumían las nuevas autoridades del INALE, tendríamos un escenario de precios positivos luego de sufrir dos secas y en pandemia de COVID-19. El sector respondió positivamente».

El primer día de la jornada contó con la participación del ingeniero agrónomo Gabriel Giudice de INALE, quien describió el contexto internacional del mercado de lácteos y presentó diferentes escenarios para la lechería uruguaya con el objetivo de generar información que contribuya a prepararse para el futuro y mejorar la competitividad del sector.

En el segundo día participaron el licenciado Ignacio Munyo de Ceres, el licenciado Francisco Rostán de INALE y el ingeniero agrónomo Pablo Chilibroste de UdelaR. El tema principal estuvo vinculado a los desafíos que enfrenta Uruguay a la hora de insertarse de manera competitiva en el mundo. En este sentido, Munyo señaló la posición actual de Uruguay frente al mundo y qué se puede esperar.

Por otro lado, Rostán destacó los márgenes industriales vinculados a la competitividad, mientras que Chilibroste se centró en la producción primaria de leche para determinar dónde compite bien Uruguay y dónde no.

Uriarte recordó que el aspecto financiero fue preocupante para el sector y gracias a las ayudas y la buena disposición del Banco de la República (BROU), «se pudieron corregir errores en herramientas como el Fondo de Garantía Lechero (FOGALE) o el Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera (Fondo Lechero), cuyos cambios están en tratamiento en el Parlamento». Dijo que esa fue la prioridad que se precisaba atender en este primer año, junto al INALE, que es el centro de las políticas lecheras.

Mirando hacia adelante, el jerarca consideró que las perspectivas «son buenas» y dijo que «Uruguay tiene tecnologías para aumentar la producción. Tenemos extractos de productores que están teniendo buenos resultados productivos y económicos, de esos tenemos que tratar de tomar ejemplos y adaptarlos al resto».

El titular del MGAP dijo estar preocupado por los productores que no pudieron levantar las barreras para ser competitivos, «no por los precios, sino por la competitividad propia. Hay que diseñar cómo podemos hacernos de fondos de inversión de rápido retorno para poder transformarlos en pasto y producir más leche». Entre sus metas está el trabajar por un sector que sea «socialmente responsable, económicamente rentable y ambientalmente regenerativo. Por primera vez en muchos años, no recuerdo alguna otra época en la cual Nueva Zelanda nos pueda observar para estudiar y ver qué estamos haciendo».

Consideró que «la producción de leche en Nueva Zelanda ha cometido errores que nosotros no podemos cometer, como no tener en cuenta el daño que se le provoca al ambiente en ese afán productivista», reflexionó el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca.

»Nos miran, porque entre otras razones, estamos produciendo con el cuidado del medio ambiente. Hay ejemplos en Uruguay que nos pueden servir de guía para una producción responsable ambientalmente», remarcó.

Agradeció a los exportadores de ganado en pie por la exportación de terneras. «La venta de genética, de hembras Holando hacia China, es un rubro muy importante» dijo el jerarca. Finalmente, reconoció que Uruguay «sigue creciendo en la producción de carne en base a machos de la raza Holando. Son diversificaciones que debemos tener en cuenta y parte de los cambios estructurales que nuestro sector debe tener».