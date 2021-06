LECHERÍA HOY

Anaplasmosis en tambos de Colonia dispararon alerta

Plataforma de Salud Animal del INIA informó a tamberos.

La Plataforma de Investigación en Salud Animal del INIA La Estanzuela, alertó sobre la aparición de casos de anaplasmosis bobina con desenlace fatal en vacas que estaban en ordeñe en tambos de las Seccionales Policiales 7a y 14a de Colonia.



La enfermedad es causada por la bacteria anaplasma marginale, afectando los glóbulos rojos, lo que provoca desnutrición y anemia en los animales afectados.

Los especialistas del INIA explicaron que la bacteria se transmite a través de sangre, sea mediante picaduras de insectos (tábanos, moscas o mosquitos, garrapata). Otro vehículo de transmisión es a través de agujas infectadas al vacunar o por el uso de instrumentos quirúrgicos que están mal esterilizados. Es por eso que, para evitar contagios por esta vía se recomienda usar una aguja estéril por animal o lavar y desinfectar entre animales las agujas usadas para vacunación o administración de medicamentos.



Los signos clínicos suelen presentarse luego de un periodo de incubación que comúnmente es de 15-40 días.

La enfermedad clínica se manifiesta en bovinos adultos, en los que puede ser fatal si no se trata a tiempo. Los animales jóvenes normalmente no enferman.

Para alertar a los productores, desde el INIA se informó que los signos clínicos abarcan caída en la producción láctea, fiebre, palidez (anemia) o coloración amarillenta (ictericia) de las mucosas, pérdida de condición corporal, falta de apetito, letargo/enlentecimiento, pérdida de coordinación y respiración y pulso acelerados. Las vacas preñadas pueden abortar. Puede ocurrir la muerte y por eso, al detectarlos, hay que llamar de inmediato al veterinario para que revise.

El Ing. Agr. Eduardo Fynn (Gerencia Técnica de Inale) analizó la situación de la lechería nacional y destacó que las circunstancias actuales generan «optimismo y motivación» en el sector para que «empiece un camino de evolución positiva».



«A partir de 2017 la producción de leche comenzó a ver una recuperación y el año pasado se batió récord», con lo cual «empieza a haber un cambio de ánimo en el productor lechero» por una perspectiva de cambio que «genera una expectativa diferente, el precio se empezó a mover y se va a seguir moviendo, y se nota que hay emprendimientos nuevos que están apareciendo», expresó.

Profundizó señalando que el sector lechero «siempre tuvo movimientos, con productores que se van y otros que entran. En los últimos años se vio una proporción mayor de los que se iban que los que entraban, por lo tanto hubo pérdida de productores, pero ahora tenemos una expectativa diferente. Eso genera interés de integrarse a la gente más joven», lo que genera optimismo y motivación en el sector para que «empiece un camino de evolución positiva».



LOS GRANDES Y LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES.

Consultado sobre que la buena remisión está en manos de grandes productores, Fynn dijo que el Inale evalúa desde 2014 a 2020 cómo ha sido la movilidad de los productores en cuanto a crecimiento. «De ese análisis surge que de los 2.400 productores remitentes, un tercio está creciendo a tasas de 7 u 8%, un tercio está en situación de estabilidad en el orden del 0 a 1,5% de crecimiento, y otro tercio está en decrecimiento en tasas del 6 al 7%.».

Agregó que «todos los estratos de tamaño» tienen productores que crecen que está estabilizados y que decrecen. O sea que «no podemos decir que la lechería está en crisis solo con los pequeños productores, sino que está en una situación de crisis en todos los estratos y eso tiene que ver con el haber tomado un sistema productor que está en equilibrio con las actuales tendencias».

Estar mejor o no, «no está relacionado con el tamaño sino con la capacidad de gerenciamiento, con la capacidad de incorporar un sistema productivo en equilibrio con una mejor lectura de la realidad y una beuna combinación de recursos, además de incorporación de información aspectos técnicos», destacó.

Concluyó señalando que «la buena gestión no es solo de los grandes, sino que está repartido y en el fondo es un buen mensaje porque muestra que hubo productores que supieron adaptarse y organizarse mejor, y eso está muy vinculado a las capacidades» de cada uno. (Fuente: en base al portal TodoElCampo)

Cae la morosidad de los tambos con el sistema financiero en el primer cuatrimestre

En los primeros cuatro meses del año retrocedió el endeudamiento de las explotaciones lecheras, pese a un repunte mensual registrado de marzo a abril. Es marcada la baja de créditos vencidos.

El volumen total de créditos de los tambos promedió US$ 242,84 millones en el primer cuatrimestre del año, según se desprende de los datos desagregados del Banco Central del Uruguay. Se trata de una caída de 5% respecto al promedio de créditos registrados entre enero y abril del año pasado, de US$ 256,47 millones.



Es destacada la caída de los créditos vencidos, que pasaron de US$ 12,91 millones entre enero-abril de 2020 a un promedio de US$ 10,76 millones en el primer cuatrimestre de este año, un descenso de 16%.

Los créditos vigentes, por su parte, promediaron US$ 232 millones en lo que va del 2021, una caída interanual de 4,7% respecto a los US$ 243,55 entre enero-abril 2020.

Los datos de abril muestran estabilidad en los créditos vigentes y totales, y un repunte de 12% de los créditos vencidos en la comparación frente a marzo (pasaron de US$ 8,44 millones a US$ 9,49). Si se observa abril 2021 frente a igual mes del año pasado, se confirma una baja tanto en créditos vigentes como vencidos.

La próxima semana INALE realizará el foro anual 2021

Los días 10 y 11 de junio el Instituto Nacional de la Leche (Inale) realizará una nueva edición de su foro anual, será virtual y abordando temática de actualidad con destacados exponentes. La actividad será abierta.

El Instituto Nacional de la Leche vuelve con el foro anual que en 2020 no se pudo hacer, esta vez será adaptado a las circunstancias y normas que impone la pandemia, pero es necesario hacerlo ya que toca temas de interés para la cadena láctea.

«Será en forma virtual y se realzará en dos instancias. La primera el jueves 10 de junio y la segunda el viernes 11, ambas desde las 10.00 horas y hasta las 12.00 aproximadamente, con temáticas de actualidad», dijo el Ing. Agr. Eduardo Fynn de la Gerencia Técnica de Inale.