LECHERÍA HOY

Precio de lácteos mantienen niveles buenos y estabilidad

Valor promedio en remate de FONTERRA quedó en

US$ 4.128.

Los contratos a futuro de leche en polvo entera, pertenecientes al primer remate de junio de la neocelandesa láctea Fonterra, fueron positivos. Si bien en la subasta de ayer el producto tuvo una leve baja (0,5%) respecto al remate anterior, con un valor por tonelada que quedó en US$ 4.062, los contratos a futuro para el mes próximo, muestran un precio por tonelada de US$ 4.009, para agosto: US$ 4.049 y septiembre: US$ 4.037 (tonelada).

En leche en polvo descremada, para el mes que viene se registró una baja de 0,6% y la tonelada quedó en US$ 3.575, pero para agosto quedó a US$ 3.467 y en septiembre baja a US$ 3.385.

Respecto al remate de ayer de la principal exportadora de leche en polvo del mundo, el precio promedio para todos los lácteos quedó en US$ 4.128, marcando una leve baja de 0,9% respecto al evento anterior. El volumen vendido ayer creció 8% y fueron 22.825 toneladas.

Festejo. A su vez, el martes. Se conmemoró el Día Mundial de la Leche, creado por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), con el objetivo de incentivar el consumo del producto. La leche es el único alimento que los seres humanos consumen a lo largo de todas las fases de la vida.

El producto, antes de llegar a nuestra mesa, pasa por rigurosos controles sanitarios y de calidad. Esos controles parten desde el productor, pasan por el transporte y siguen a lo largo de todo el proceso en la industria láctea, con instrucciones y normativas que deben ser cumplidas estrictamente.

A su vez, la cooperativa CONAPROLE, la principal industria láctea de Uruguay cumplió 85 años de vida.

El auge de las materias primas

se extiende a la leche y Fonterra pronostica precios récord

El mayor exportador de lácteos del mundo observa un aumento de la demanda mundial, particularmente de China.

El mayor exportador de productos lácteos del mundo proyecta que los precios de la leche podrían alcanzar un récord durante el próximo año vinculado a la creciente demanda de China, confirmando un nuevo alcance del auge de las materias primas.

La neozelandesa Fonterra publicó la semana pasada su primera proyección de precio al productor para el ejercicio 2021/2022 con un promedio de NZ$ 8 por kilo de sólidos (US$ 5,84) dentro de un rango de NZ $ 7,25 y NZ $ 8,75 (US$ 5,29 y US$ 6,39). El promedio se ubica por encima de los NZ$ 7,55 (US$ 5,51) vigentes en el ejercicio que cierra este mes.

«La demanda mundial de productos lácteos, especialmente de productos lácteos de Nueva Zelanda, sigue creciendo. China está liderando la carga mientras su economía continúa recuperándose con fuerza», dijo Miles Hurrell, director ejecutivo de Fonterra. «El crecimiento en el suministro mundial de leche parece estar moderado y el suministro mundial de leche entera en polvo parece restringido».

De acuerdo al Financial Times, este es el último indicio de cómo los mercados mundiales de materias primas se han acelerado en las últimas semanas a medida que las economías más grandes del mundo se recuperan de la pandemia de coronavirus. Con analista prediciendo un super-ciclo para las materias primas, un período prolongado en el que los precios se mantienen significativamente por encima de su tendencia a largo plazo.

El analista de Rabobank Michael Harvey consideró que los precios firmes de la leche son parte de una tendencia de China a comprar grandes cantidades de productos agrícolas, así como restricciones en la oferta debido al mal tiempo y al aumento de los costos de los alimentos.

El banco central de Nueva Zelanda dijo la semana pasada que la economía del país se había visto impulsada por el fortalecimiento de los precios de exportación de las materias primas.

Bajo la estructura cooperativa de Fonterra, los altos precios de la leche al productor ejercen presión sobre las ganancias del grupo porque no puede traspasar inmediatamente los aumentos a los clientes que tienen contratos para sus fórmulas infantiles, manteca y quesos. «El cuarto trimestre será un desafío desde la perspectiva de las ganancias y esperamos que la presión sobre los márgenes continúe en el primer trimestre del año fiscal 2022», dijo Hurrell.

La reducción de costos en los últimos dos años ha impulsado el desempeño de la cooperativa. Fonterra dijo que las ganancias netas después de impuestos en los nueve meses hasta abril aumentaron un 61% interanual a NZ$ 587 millones (US$ 427 millones). Kelly Amato, analista de Fitch Ratings, dijo que Fonterra podría soportar la suba de precio de leche al productor. «Fonterra ha logrado un buen progreso en la reducción de la deuda y, por lo tanto, incluso con los precios más altos de la leche ejerciendo presión sobre los márgenes, aún esperamos que el balance del grupo se mantenga sólido», dijo. (Fuente: Blasina y Asoc. En base a Financial Times)

CONAPROLE aumentó precio de leche al productor y se acerca a los US$ 0,35

por litro, con remisión en suba

Conapole aumentó en $ 0,50 aproximadamente el precio pagado al productor por litro de leche remitida en mayo, anunció al cierre de la semana pasada.

Definió un incremento de $ 7 en la prima de socio cooperario de $ 35 a $ 42.

De este modo, el precio promedio se ubica en $ 15,184 por litro, aproximadamente US$ 0,347 (con tipo de cambio $43,7), para productores con 100% de respaldo, calidad 19%, 3,96% de grasa y 3,47% de proteína (valores estimados previo al cierre de mes).

Desde Conaprole se informó que a dos meses de cierre del ejercicio hay poco margen para nuevos aumentos en el periodo restante.

Álvaro Pérez, presidente de la Sociedad de Productores de Leche de Rodríguez, dijo al programa Tiempo de Cambio de radio Rural que «de a poco se viene captando la suba de los precios internacionales con correcciones en el precio de leche al productor» y que la suba anunciada por Conaprole «viene muy bien».

La remisión de mayo de Conaprole se ubica entorno a los 123 millones de litros de leche, 7,9% por encima de mayo del año pasado. En lo que va del año acumula un ascenso de 7,6% respecto a un año atrás y de 8% en los últimos 12 meses móviles, informó a Conexión Agropecuaria una fuente de la cooperativa.

Desde el punto de visto productivo, Álvaro Pérez destacó las condiciones climáticas del otoño y de las últimas lluvias, bienvenidas para las siembras. «Por otro lado hay un tema con los costos, los granos sobre todo han subido mucho y la preocupación que seguimos teniendo los productores viene por el lado del margen», dijo, de vital importancia en esta época del año de mayores partos, cuando se define la producción de todo el año.