LECHERIA HOY

Bajas en FONTERRA: la leche en polvo entera sigue arriba de los tres mil dólares.

Los productos de exportación de Uruguay ajustaron a la baja; la leche en polvo entera lo hizo en 4,2% quedando a US$ 3.148 la tonelada.

Se realizó el martes 19 una nueva subasta de FONTERRA que volvió a bajar. Fue la segunda licitación de marzo y ambas cerraron con caídas en el promedio; también bajó la leche en polvo entera, por tercera subasta consecutiva.

El detalle de los valores es el siguiente (en dólares, la tonelada):

Promedio: US$ 3.497 (-2,8%). Manteca: US$ 6.408 (-1,4%). Cheddar: US$ 4.192 (-1,9%). Leche en polvo descremada: US$ 2.517 (-4,8%). Leche en polvo entera: US$ 3.148 (-4,2%). Grasa butírica anhidra: US$ 6.794 (+2,5%). Lactosa: US$ 778 (-4,4%). Muzzarella: US$ 3.905 (-1%).

FONTERRA Y LAS EMISIONES DE EFECTOS INVERNADERO.

En otro orden, portales neozelandeses como Rural News Group informan hoy que la cooperativa FONTERRA ayudará a los agricultores para que alcancen los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Así lo dijo Sean Spence, asesor de productos lácteos sostenibles de Farm Source para el norte y centro de Canterbury (isla sur).

Spence dijo que FONTERRA cree que la leche de Nueva Zelanda es la leche más valiosa del mundo debido a nuestro modelo de agricultura alimentada con pasto, que le da una huella de carbono de un tercio del promedio mundial, pero era importante entender por qué FONTERRA ahora había establecido objetivos de GEI.

En ese sentido hay cuatro factores claves. Uno de ellos es el acceso al mercado y a los clientes; en segundo lugar, el acceso a la financiación futura; tercero, FONTERRA es una de las 200 empresas en Nueva Zelanda que pronto tendrán que informar sobre los objetivos de riesgo climático y el progreso hacia esos objetivos como manda la ley de mercados financieros; y en cuarto lugar, está la aspiración de FONTERRA de ser un líder de la sostenibilidad a largo plazo, que consiste en crear resiliencia en el negocio.

Trabajadores de CONAPROLE mantienen trabajo a reglamento y evaluarán nuevas medidas

Los trabajadores pertenecientes a la Asociación de Obreros y Empleados de CONAPROLE mantienen el trabajo de reglamento desde el pasado 12 de marzo y esta semana evaluarán nuevas medidas, en el marco de la Asamblea General Nacional de AOEC.

El reclamo está vinculado a la recategorización de los sectores de Oficio, Laboratorio, Mensuales y Fábrica.

“Las trabajadoras y trabajadores de CONAPROLE pertenecientes a AOEC seguiremos recorriendo todos los caminos, dentro de la Ley y el marco de los derechos laborales, para que se reconozcan nuestras reivindicaciones”, señaló el sindicato en un comunicado.

El presidente de CONAPROLE, Gabriel Fernández, dijo que el reclamo está fuera de lugar. “No estamos dispuestos a negociar nada que tengo un fundamento debido”, sostuvo entrevistado en el programa Tiempo de Cambio de radio Rural.

“Un planteo así al barrer sólo porque pasaron los años honestamente nos parece fuera de lugar. Ni siquiera nos sentamos a negociar porque no lo vemos viable. Sentarnos a negociar indicaría que hay alguna posibilidad y nosotros entendemos que en este contexto y con esta argumentación la posibilidad no existe”, apuntó.

Lactalis Uruguay negocia con trabajadores tras anunciar el cierre de su planta de quesos en Cardona

Lactalis Uruguay negocia con sus trabajadores luego de que anunciara el cierre de su planta de quesos en Cardona, Soriano. Este lunes hubo una reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en la que participaron representantes de Lactalis Uruguay, delegados de los trabajadores y del ministerio.

“La empresa ratificó su decisión de cerrar la quesería”, dijo a Conexión Agropecuaria Luis Goichea, dirigente de la Federación de Trabajadores de la Industrial Láctea (FTIL). La empresa aclaró además que la decisión fue tomada no solo por la situación del mercado de Brasil sino también por un tema de costos, detalló Goichea. La medida implicaría a unos 90 trabajadores menos en el padrón.

En la reunión se habló de la rotación de seguros de paro, se planteó la situación de trabajadores próximos a su edad de retiro. “Están dispuestos a analizar distintas alternativas”, dijo.

Esta semana habrá una reunión bipartita entre empresa y trabajadores. Y la semana que viene el ministerio convocaría a una nueva reunión para evaluar si se puede avanzar sobre la base de las conversaciones entre empresa y trabajadores.

Precio de la leche en tambo en 2024 será entre US$ 0,32 y US$ 0,39, según el modelo de cálculo.

Conozca las estimaciones de precio de la leche en tambo para 2024.

Al cierre de la jornada anual de INALE Perspectiva de Precio 2024 el Instituto Nacional de la Leche (INALE) difundió las estimaciones de recio de la leche en el tambo para el año en curso.

En la jornada, el equipo técnico del instituto lechero analizó el contexto internacional y estimó el precio de la leche en tambo para 2024.

El Cr. Ulises Calaitzy, gerente general de INALE, abrió la actividad remarcando lo importante que es para el Instituto poder generar información e insumos que puedan servir a los establecimientos en su planificación anual.

El equipo técnico de INALE comenzó a hacer estas estimaciones en el 2020 en un contexto de mucha incertidumbre como fue la propagación del Covid-19 y desde esa fecha se realiza anualmente.

Este año fue la cuarta edición de Perspectiva de Precios, jornada que se realiza de forma anual.

LA LECHE EN POLVO ENTERA ES DETERMINANTE.

Uruguay por su condición de exportador de lácteos depende de lo que ocurra en el mercado internacional y el precio internacional de la leche en polvo entera es determinante a la hora de estimar el precio de la leche en tambo.

DOS MODELOS – El equipo técnico de INALE elaboró dos modelos para estimar el precio de la leche en tambo en 2023. El primero, basado en series de tiempo situó el precio entre US$ 0,37 y US$ 0,39. El segundo modelo, basado en un modelo de simulación de probabilidades, ubicó el precio de la leche en tambo para 2024 entre US$ 0,32 y US$ 0,37.

En el contexto internacional actual no se prevén variaciones significativas en la producción de las principales regiones exportadoras (UE, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos).

Se espera sí que China retome mayores niveles de importaciones durante 2024 aunque esté por debajo de su promedio histórico.

Podría haber ciertas mejoras en la los precios internacionales, pero dependerá del balance oferta y demanda.

PRINCIPALES CONCLUSIONES.

Estimación del precio en tambo para 2024 son las siguientes:

Modelo en base a series de tiempo: entre US$ 0,37 y US$ 0,39.

Modelo en base a simulación de probabilidades: entre US$ 0,32 y US$ 0,37.

Contexto Internacional:

La producción será estable en las principales regiones exportadoras.

Probable recuperación de la demanda por importaciones de China.

Además, podría haber ciertas mejoras en la los precios internacionales, pero dependerá del balance oferta y demanda.

EMILIO GANCEDO