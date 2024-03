LECHERIA HOY

Menores niveles de remisión en la cuenca lechera del litoral norte

La producción de leche en la cuenca del litoral norte del país no acompaña los números generales de crecimiento de la remisión que muestran los datos del INALE. “Luego de una serie de veranos de crecimiento, este año la remisión ha mermado. No sabemos si esto debe a que los productores redujeron el uso de concentrados tras la baja que tuvo el precio de la leche en la pasada primavera”, dijo a Informe Tardáguila Gerardo de Souza, presidente de la Asociación de Productores de Leche de Paysandú (APLP).

El gremialista consideró que dado que hoy la los concentrados están a un precio más accesible que el año pasado, quizás una de las razones venga por el estrés calórico que sufrieron los rodeos durante varios días este verano producto de una combinación de calor y humedad.

Por otro lado, la gran mayoría de los socios de la APLP —que remiten a Claldy— están expectantes de que se apruebe un Acuerdo Privado de Reorganización (APR) que esta industria presentó ante la Justicia para definir un plan de pago con sus acreedores. Para ello, se requiere que un 75% de sus acreedores acepte esa propuesta.

CONAPROLE le vendió a Venezuela menos de la mitad de lo que estaba previsto

El presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche, Néstor Cabrera, se refirió al proceso que lleva adelante CONAPROLE para cobrar lo exportado en el marco del negocio entre Uruguay y Venezuela pactado en el año 2015, donde se incluía la exportación de leche en polvo y queso, donde se garantizaba a través de un fideicomiso el cobro de todo lo que se le iba a vender al país sudamericano.

Entrevistado en Valor Agregado de radio Carve, Cabrera sostuvo que “cuando se cobra, CONAPROLE se asesora con estudios de alto nivel tanto en lo local como en lo internacional, y le recomiendan a la dirección de la empresa no iniciar juicio todavía porque el gobierno estaba intermediando”.

El presidente de la ANPL recordó que de esta forma en algún momento se cobró una cifra entre 8 y 9 millones de dólares, los cuales fueron volcados enseguida a los productores. Posteriormente el gobierno le presta un dinero a la cooperativa en el cual se hace cargo de los intereses, y allí el estudio jurídico le recomendó a CONAPROLE que no ameritaba iniciar un juicio.

En el inicio del gobierno actual, se decidió no seguir pagando los intereses, “ahí se empieza a generar un daño, y el estudio que asesora a la cooperativa que es Posada, Posada & Vecino le recomienda iniciar el juicio a CONAPROLE”.

“Hoy lo que se está hablando es que prescribió el período, y seguramente el estudio que está a cargo de la causa apele”, comentó Cabrera.

En lo anunciado en 2015, estaba previsto exportar con destino a Venezuela 44.000 toneladas de leche en polvo y 12.000 de queso, pero “se embarcó menos de la mitad de lo que se había previsto embarcar, obviamente que en el momento que el gobierno no hizo los pagos como lo anunció se dejó de embarcar”.

Trabajadores de CONAPROLE definen paro nacional y comienzan trabajo a reglamento

Vuelven las medidas sindicales a CONAPROLE. Este martes se realizará un paro a nivel nacional por parte de los trabajadores sindicalizados y comienzan a implementar trabajo a reglamento en todas las plantas de la cooperativa, informó la Asociación de Obreros y Empleados de CONAPROLE (AOEC) en un comunicado.

“Las medidas son por las recategorizaciones, que desde 2010-2011 que tenemos las categorías sin modificar y ha habido una serie de transformaciones y cambios muy importantes”, dijo a Conexión Agropecuaria Luis Goichea, secretario general de AOEC. “A pesar de que hace más de dos años que estamos insistiendo para el ámbito, la empresa no los ha dado y por eso comenzamos con estas medidas”, sostuvo.

Las medidas sindicales preocupan a los productores. Si bien no se espera que genere problemas con la recolección de la leche por ser menores volúmenes en esta época del año, “es un tema que se viene, que si analizamos para atrás, cuando se firmó el último acuerdo de Consejo de Salarios decía que a partir de noviembre de 2023 quedaba fuera de la cláusula de paz el tema de las categorizaciones del personal. Así que es la crónica de una muerte anunciada”, dijo a Conexión Agropecuaria un productor, dirigente gremial.

Morosidad de productores lecheros duplica a un año atrás

Las secuelas de la sequía se reflejan en el endeudamiento creciente de los productores lecheros. Los últimos datos desagregados del Banco Central del Uruguay muestran un salto en la morosidad con el sistema financiero.

Los créditos vencidos de las explotaciones lecheras sumaron US$ 7,58 millones en enero, apenas por debajo de los US$ 7,73 millones de diciembre, el máximo alcanzado desde julio de 2021. Es más del doble de los US$ 3,66 millones registrados en enero de 2023.

Los créditos vigentes mostraron un aumento mensual de 2%, con US$ 210,1 millones. Si se compara con enero de 2023 el incremento es de 16%.

Si se observa el trimestre noviembre-enero, el promedio de los créditos vigentes fue de US$ 208,61 millones, trepando 16 % frente a los US$ 180,23 millones de mismo periodo de 2023.

En el caso de los créditos vencidos, el promedio fue de US$ 6,95 millones en el trimestre, 89% más frente a los US$ 3,68 promedio un año atrás. (Fuente: Blasina y Asociados)

Precio de CONAPROLE de febrero con promedio de U$S 0,39; remisión crece al 8% en arranque de marzo

La remisión de leche a CONAPROLE en febrero totalizó 88,7 millones de litros y creció 5,4% respecto a igual mes del año pasado, aunque como este año tuvo un día más la expansión 1,8%. En tanto, tras el aumento en la bonificación estacional del 7,5% al 15% que resolvió la cooperativa para la liquidación de ese mes, el precio promedio se ubicó en $ 15,018 (US$ 0,388 al tipo de cambio actual) con 3,92% de grasa y 3,51% de proteína. En tanto, el precio full (20% de calidad y 100% de respaldo lácteo) fue de $ 15,218 (unos US$ 0,393), dijo a Informe Tardáguila el vicepresidente de la cooperativa Alejandro Pérez Viazzi.

Por otro lado, en los primeros 10 días de marzo, la remisión a las distintas plantas de CONAPROLE crece a una tasa interanual del 8,3%, un dato más que interesante teniendo en cuenta las dificultades financieras que vienen denunciando los tamberos. Con una relación histórica de prácticamente de 2 kg de maíz por 1 litro de leche, la fase primaria tendrá en este otoño una relación muy favorable para la suplementación en la zafra de pariciones que ya está en proceso.

EMILIO GANCEDO