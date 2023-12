LECHERIA HOY

Leche en polvo entera subió 4,4% en GDT Pulse de FONTERRA

La subasta número 39 de GlobalDairyTrade Pulse, donde comercializa FONTERRA leche en polvo entera y descremada, continuó al alza con el impulso que registró en la venta tradicional de la semana pasada. A pesar de que se registraron subas en ambos productos respecto a la subasta 38 de Pulse, se tuvo un aumento solamente en la LPE respecto a la licitación de la pasada semana.

En la venta de ayer, el precio promedio obtenido para la leche en polvo entera (LPE) fue de US$ 3.109 por tonelada, lo que representa una suba del 4,4% respecto a la licitación anterior del sistema Pulse (US$ 130 más). En la oportunidad se comercializó LPE regular a US$ 3.100 y la instantánea en US$ 3.195.

Respecto a la primera venta Pulse de diciembre de 2022, el valor promedio de este producto cayó un 6,9%, en tanto que frente a la licitación 345 de la venta tradicional GDT del pasado 5 de diciembre, donde este producto había cotizado a US$ 3.104 por tonelada, la referencia registra una suba del 0,2%.

Por otro lado, en esta oportunidad se realizó la sexta venta de leche en polvo descremada en el sistema Pulse. El promedio para este producto fue de US$ 2.590 por tonelada, registrando así una suba del 3% respecto a la venta anterior (US$ 75 más). A pesar de la suba, el promedio se posiciona un 0,4% por debajo del valor registrado el pasado 10 de octubre en la primera venta de este producto en este sistema de venta.

Respecto a la licitación 345 de GDT, donde la referencia se posicionó en US$ 2.671 por tonelada, se registró una baja del 0,4% en la cotización.

La próxima semana, el martes 19 de diciembre, se realiza la venta 346. En el caso de GDT Pulse, la última venta del año será el 26 de diciembre.

Creció el déficit de lácteos de Brasil en noviembre

Debido al aumento de las importaciones, la balanza comercial de lácteos de Brasil en noviembre experimentó otra caída. Según datos difundidos por la Secretaría de Comercio Exterior (SECEX), el saldo registrado en el mes de noviembre alcanzó -193 millones de litros equivalentes de leche, un aumento de 12 millones respecto a octubre (-181 millones de litros), y quedó muy cerca de los máximos del año de mayo (-196 millones) y junio (-199 millones de litros).

Las importaciones continuaron experimentando crecimiento en noviembre, con un total de 197,9 millones de litros equivalentes de leche importados, el último mes registró un aumento del 5% respecto al mes anterior (+9,4 millones de litros), convirtiéndose en el 4º mes con mayores importaciones desde 2023 hasta entonces.

La categoría más relevante dentro de las importaciones, la leche entera en polvo, experimentó una variación mensual de -1% en su volumen total importado, mientras que otras categorías relevantes dentro de las importaciones enfrentaron un aumento, como quesos (+17%) y leche descremada en polvo (+8%).

Además, otras categorías menos relevantes enfrentaron avances importantes en el último mes, como los yogures, que experimentaron un aumento mensual del 99% en su volumen importado, las leches modificadas, con un aumento del 48%, y otros lácteos, que aumentaron aproximadamente un 39% en el último mes.

A pesar de que los precios internacionales de los lácteos, incluidos los logrados en el Mercosur, han mostrado firmeza en las últimas semanas, algunas empresas exportadoras de lácteos a Brasil reportaron una mayor demanda por parte de compradores brasileños en el último mes, como una medida para anticipar las compras, ante el avance de los precios internacionales que se espera para principios de 2024.

Por lo tanto, los meses de diciembre y enero aún deberían presentar un nivel alto en las importaciones brasileñas de lácteos, sin embargo, dado el aumento esperado de los precios internacionales y debido a las recientes medidas gubernamentales que apuntan a frenar las importaciones el próximo año, en el primer semestre de 2024, se espera que las importaciones disminuyan en comparación con la primera mitad de 2023, informó MilkPoint.

Argelia es un mercado relevante para Uruguay.

Uruguay se encuentra en el tercer puesto como proveedor de leche en polvo entera y cuarto como proveedor de manteca.

El Instituto Nacional de la Leche (INALE), presentó esa semana un informe sobre Argelia como destino de los lácteos uruguayos, en el cual expresa que ese país “es un mercado relevante para Uruguay”.

En el análisis, INALE se ocupa de los primeros ocho meses del año (enero/agosto) en curso, tiempo en el que Uruguay “se encuentra en el tercer puesto como proveedor de Argelia” representando el 7% del total de las importaciones de ese país, por detrás de la Unión Europea (52%) y Nueva Zelanda (34%), y por delante de Argentina (4%).

Además, Uruguay se encuentra también en el tercer puesto como proveedor de leche en polvo entera y cuarto como proveedor de manteca.

En los siguientes gráficos de INALE se muestran las importaciones argelinas de leche en polvo entera, descremada, fórmulas infantiles y quesos.

INIA advierte sobre condiciones de estrés calórico para ganado lechero

Para los siguientes días se prevén condiciones de “peligro” para algunas zonas del país, pudiendo llegar hasta “emergencia”. De acuerdo a lo que informa la Unidad Gras del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) se pueden generar condiciones de estrés calórico para el ganado lechero. Tras las importantes precipitaciones que se registraron en la zona litoral norte durante la mañana de este miércoles, que en varias zonas superaron los 60 milímetros en pocas horas, para la presente jornada el país se tiñe casi en su totalidad de naranja, lo que advierte un nivel de riesgo de “peligro”, a excepción de algunas zonas puntuales, especialmente en Artigas con un nivel de “alerta”. De acuerdo a lo que reproduce el portal TodoElCampo, para el viernes 15 se espera una situación de “peligro” en todo el territorio que evoluciona a “emergencia” (rojo) el sábado 16 con la franja costera (parte de Maldonado y Rocha) en “peligro”. Al día siguiente, domingo 17, el norte conserva el riesgo de “emergencia”, en tanto el sur pasa a “peligro”. Finalmente, el lunes 18, todo el país presentará una situación “sin riesgo” (verde), con la parte norte de Artigas en “alerta” (amarillo). (Fuente: en base a El Telégrafo)