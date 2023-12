LECHERIA HOY

Leche en polvo entera volvió a subir en la primera venta de diciembre de FONTERRA

La licitación 345 de la plataforma electrónica GlobalDairyTrade de este martes 5 diciembre registró un incremento del 1,6% en el promedio de los lácteos, tras la estabilidad registrada en la segunda venta de noviembre. El promedio ponderado de la plataforma de subasta, donde mayormente se comercializa productos de FONTERRA, cerró en US$/ton 3.323.

El valor promedio para la leche en polvo entera (LPE) fue de US$ 3.104 por tonelada en esta licitación y marcó una recuperación del 2,1% respecto a la venta anterior. Los contratos de LPE cotizaron al alza, con incrementos del 2,3% en los contratos a enero y del 1,4% en abril. Los oferentes han sido FONTERRA y Solarec.

La leche en polvo descremada cotizó en baja, cerrando a US$ 2.671 por tonelada, con un aumento del 1,2%, volviendo a subir tras la baja de la licitación anterior. Todos los contratos volvieron a subir respecto a la venta anterior. Las subas fueron del 1,4% en los contratos más cercanos (enero 24) hasta 0,2% en los contratos a abril de 2024. Los tres oferentes fueron: ARLA, Solarec y FONTERRA.

En el caso del queso Cheddar, el promedio cerró en US$ 3.986 por tonelada, subiendo 9,7%. Los contratos entre enero (2,4%) y abril (13,9%), en tanto que los contratos de mayo (-0,1%) y junio (-0,7%) fueron los que registraron caída en sus referencias. El único oferente fue FONTERRA.

Finalmente, la manteca subió un 0,7% y se posiciona en US$ 4.936 por tonelada. Los contratos negociados por FONTERRA y Solarec, registraron bajas en enero 2024 (-2,3%), en tanto que el resto marcó subas entre 0,8% en febrero y 4,6% en mayo. En esta subasta, FONTERRA ofreció queso Mozzarella en los contratos febrero a US$ 4.005 por tonelada.

Remisión a CONAPROLE creció 2% en noviembre.

La remisión de leche a CONAPROLE creció 2% en noviembre frente a un año atrás, con 141 millones de litros. En el acumulado del año muestra una suba marginal de 0,26%. Y en los últimos 12 meses móviles (diciembre 2022-noviembre 2023) empata frente a un año atrás.

Los datos de INALE de octubre muestran que en ese mes los envíos a planta crecieron 2% interanual, alcanzando el mayor volumen registrado para ese mes desde 2020.

El acumulado anual (enero-octubre) llega a 1.732 millones, y supera en 1% el volumen registrado un año atrás.

En los últimos doce meses móviles suma 2.106 millones, aún por debajo de los 2.094 registrados en mismo periodo anterior. (Fuente: en base a Tardáguila Agromercados)

Empresas lecheras de FUCREA registraron fuerte caída en el ingreso de capital, pero fueron las únicas que ganaron

Las carpetas lecheras de FUCREA mostraron resultados dispares, con diferencias marcadas asociado al comportamiento de los productores frente a la sequía. En general, aunque el producto bruto creció, el ingreso de capital tuvo una fuerte caída, de acuerdo a los resultados de 88 empresas lecheras “tradicionales”.

Dentro de los insumos, destaca el rubro “Alimentación del ganado” que sufrió un aumento de casi el 52% respecto al ejercicio anterior.

En promedio, la productividad por hectárea se mantuvo (6.224 lts/ha SPL vs 6.228 del ejercicio anterior).

El costo extra asociado a la sequía estuvo en el entorno de los US$ 500 por vaca masa.

“Las empresas que mantuvieron sus sistemas productivos a pleno, transformando el problema productivo en uno financiero, obtuvieron resultados positivos. En cambio, aquellas que ante la condición climática adversa optaron por “cerrar la canilla”, obtuvieron resultados sensiblemente menores a las primeras”, señaló el informe elaborado por el coordinador Lechero de FUCREA, Renzo Pisciottano. (Fuente: en base a Tardáguila Agromercados)

CONAPROLE mantiene precio para diciembre y difiere pago de reservas

El Directorio de CONAPROLE resolvió mantener el precio de la leche que había fijado para los meses de octubre y noviembre para diciembre. Además, el pago de la liquidación de noviembre, programado para fin de mes, se adelantaría para el próximo 22 de diciembre.

En octubre, los socios de la cooperativa habían cobrado un precio por litro promedio de $ 16,44 con 3,87% de grasa y 3,55% de proteína.

Además, la cooperativa resolvió postergar la cuota de concentrados y reservas del pasado otoño – transferida para enero – para abril y a pagar en siete pagos hasta octubre. (Fuente: en base a Blasina y Asociados)

Las exportaciones de lácteos cayeron 10% en noviembre

Las ventas externas de productos lácteos de Uruguay disminuyeron en comparación con noviembre de 2022. En el undécimo mes del año alcanzaron los US$ 72 millones, mientras que en 2022 fueron de US$ 79 millones, informó Uruguay XXI. Esta reducción del 10% corresponde a la caída de las exportaciones hacia la mayoría de los destinos, especialmente hacia Argelia (de US$ 24 millones a US$ 15 millones), un mercado importante para estos productos uruguayos en los últimos años. Sin embargo, la disminución fue compensada parcialmente por en las exportaciones hacia Brasil con US$ 36 millones este mes, duplicando los US$ 17 millones exportados en noviembre de 2022.

La leche en polvo representó el 75% del total exportado de lácteos en noviembre de 2023, lo que equivalió a unos US$ 54 millones. Esto marcó una caída del 5% en comparación con el mismo mes del año anterior. El precio promedio de la tonelada exportada para la leche en polvo entera se ubicó en US$ 3.150 en noviembre, unos US$/ton 150 por debajo del valor medio de octubre (US$/ton 3.310).

El restante 25% se compuso principalmente de quesos, requesones y manteca. Este último producto disminuyó 44% en comparación con noviembre de 2022 y totalizó aproximadamente US$ 4 millones en noviembre.

En el acumulado enero-noviembre, las exportaciones de lácteos de Uruguay totalizan US$ 750 millones y caen 7% respecto a igual período del año pasado. (Fuente: en base a Blasina y Asociados)

Intendente de Florida encabeza gira comercial por China

El intendente de Florida Ing. Agr. Guillermo López encabeza desde la semana pasada una delegación de 10 empresarios, que recorrerán durante 15 días cinco provincias y siete ciudades de la República Popular China. El presidente de la Sociedad de Productores de Leche de Florida (SPLF), Horacio Rodríguez, integra la delegación oficial.

La misión apuesta a fortalecer las relaciones comerciales entre Florida y las provincias de Ganzú, Henan, Lioning, Jiangsu y Anhui, con las cuales los floridenses sostienen relaciones desde hace más de 35 años y les permite exportar ganado en pie, carne, leche en polvo y sorgo.

La delegación está integrada por empresarios de distintas ramas, como logística, producción de miel, lechería, ganadería, vacunas veterinarias, medicamentos veterinarios, sanidad animal, importación de movilidad eléctrica y de maquinaria agrícola y la zona franca de Florida.