LECHERIA HOY

Presidente de CONAPROLE evaluó como “muy fructífera” la visita a China

El presidente de CONAPROLE Gabriel Fernández fue otro de los empresarios que acompañó a la comitiva oficial del presidente Lacalle Pou en su visita por China. “Quedamos muy conformes con la gira, fue muy fructífera, incluida para la lechería. Hubo un tratamiento a Uruguay como visita de Estado; esto es muy significativo”, valoró el ejecutivo en declaraciones a Valor Agregado de Carve.

Fernández comentó que tanto China como Uruguay están “muy alineados” para sellar un TLC. Añadió que la visita a la potencia asiática es “un paso grande” para incrementar aún más el comercio entre ambos países.

En el caso de la agenda de los productos lácteos, Fernández destacó la firma de un acuerdo de intención para aumentar la producción sobre una base de sostenible con la gigante láctea YILI, un viejo cliente de la cooperativa en China.

Por otro lado, el presidente de CONAPROLE aseguró que en Beijing se vio un “movimiento impresionante” con una economía “muy pujante”. “Esta visita solo puede traer buenas noticias, no solo para los lácteos, sino para el Uruguay todo”, finalizó Fernández.

Leche en polvo entera volvió a situarse sobre los US$ 3.000 en FONTERRA

La licitación 344 de la plataforma electrónica GlobalDairyTrade de este martes 21 de noviembre cerró sin cambios en el promedio de los lácteos, tras la baja de la primera licitación del mes. El promedio ponderado de la plataforma de subasta, donde mayormente se comercializa productos de FONTERRA, cerró en US$/ton 3.268.

El valor promedio para la leche en polvo entera (LPE) fue de US$ 3.027 por tonelada en esta licitación y marcó una recuperación del 1,9% respecto a la venta anterior. Los contratos de LPE cotizaron en suba entre diciembre (2%) a febrero (1,5%), en tanto que los contratos de marzo (-1,4%) y abril (-0,2%) cerraron en baja. El único oferente de este producto fue FONTERRA.

La leche en polvo descremada cotizó en baja, cerrando a US$ 2.622 por tonelada, con un descenso del 3,8%, cortando así un período de cuatro subas consecutivas para este producto. Todos los contratos retrocedieron, respecto a la venta anterior, con bajas del -7,5% en los contratos más cercanos (diciembre 23) hasta -3,5% en los contratos a abril de 2024.

A diferencia de la leche en polvo entera, la descremada tuvo tres oferentes: Arla, Solarec y FONTERRA. En el caso del queso Cheddar, el promedio cerró en US$ 3.637 por tonelada, cayendo 9,7%. Al igual que la leche en polvo descremada registró caídas en los contratos entre diciembre 23 y abril 24, sin embargo, se visualizaron subas en los contratos a mayo del año próximo (6,3%). El único oferente fue FONTERRA.

Finalmente, la manteca bajó un 1,1% y se posiciona en US$ 4.833 por tonelada. Los contratos negociados únicamente por FONTERRA registraron bajas entre diciembre 23 (-5,9%) y mayo 2024 (-0,1%), con la salvedad que los contratos negociados a marzo del año próximo registraron un aumento del 0,3%.

Consejo de INALE dio el visto bueno para la creación de fondo anti-cíclico

El Consejo directivo de INALE dio el visto bueno para la creación de un fondo anti-cíclico para la lechería.

Se formó una mesa integrada por OPYPA, ANPL, técnicos de INALE y CPA Ferrer para redactar un proyecto final que será presentado ante la Comisión Asesora del Fondo de Reconversión Industrial (FRIL), para su aprobación y elevación al Poder Ejecutivo. Eso podrá llevar unos dos o tres meses, comentó una fuente de INALE consultada.

Ante disrupciones de mercados se puede disparar fondo. La herramienta ayudaría por disrupciones cortas de precios. En simultáneo, INALE se encuentra trabajando en el tema seguros con el Banco de Seguros del Estado.

Remisión de leche a planta creció 2% en octubre y marcó un récord

De acuerdo a los datos preliminares que divulgó el INALE, en octubre se procesaron 221 millones de litros de leche en las distintas plantas industriales, volumen que fue 2% superior (+ 5 millones de litros) frente a igual mes del año pasado.

Además, fue un máximo histórico para octubre, superando la marca anterior de 220 millones de litros del 2021. Asimismo, la remisión logró recuperarse del traspié (-1,6%) que había registrado en setiembre en la comparación interanual producto del impacto de la falta de agua en la entrada de la primavera en varias zonas del país.

En el acumulado enero-octubre, la producción de leche acumula una tasa de expansión del 1%, mientras que en los 12 meses a octubre llega a 2.106 millones de litros (+1%).

CONAPROLE presentó plan de reducción de costos por US$ 15 millones para este ejercicio

CONAPROLE presentó ante la Asamblea de los 29 su balance del ejercicio agosto 2022 -julio 2023, que fue récord en ingresos. Cerró con US$ 1.047 millones, pero aun así registró pérdidas por US$ 9 millones. En este contexto la cooperativa apunta a poner en marcha un plan de reducción de costos por US$ 15 millones para el ejercicio corriente.

Se apunta a bajar costos en la mejora de los procesos en planta, indicó el director de la cooperativa Daniel Laborde, entrevistado en Tiempo de Cambio de radio Rural. Además, se planea reducir las inversiones a las estrictamente necesarias, así como una reducción en marketing. Y productos como suero de manteca y suero de queso se estarán utilizando en la elaboración de productos lácteos sin que eso afecte la calidad, sostuvo.

De los ingresos del ejercicio pasado, US$ 351 millones provinieron del mercado interno, que creció 21% interanual, comentó. El mercado externo representó US$ 673 millones, una suba de US$ 34 millones frente al ejercicio anterior.

Brasil representó el 44% de las exportaciones en ese periodo, a precios destacados, que permitió que el precio promedio de los productores llegara a US$ 0,43 por litro.

Leche en Brasil: la caída del precio pagado a los productores debería perder fuerza, señala Cepea

Se espera que el valor medio caiga alrededor de un 5% a finales de año. Las adversas condiciones meteorológicas y la caída de los márgenes de beneficio de los productores han afectado la oferta de leche

Tras registrar una caída por quinto mes consecutivo, se espera que el proceso de devaluación del precio de la leche pagado a los productores pierda impulso a finales de año, como destaca Cepea en su boletín mensual sobre el sector. La expectativa de los investigadores es que el promedio brasileño caiga alrededor de un 5% después de una caída del 9,1% en octubre.

Entre los factores que han influido en la oferta, se destaca el clima, con sequía y calor en el Sureste y Centro-Oeste y exceso de lluvias en el Sur, además de la caída de los márgenes de beneficio de los productores este año, que ha reducido las inversiones en la actividad. Mientras que el Costo Operativo Efectivo (COE) de la producción lechera en el “Promedio Brasil” cayó un 5,4% de enero a octubre, los ingresos y el margen bruto cayo entre un 19% y un 55%, respectivamente. (Fuente: en base a Globo Rural – BR)