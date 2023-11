LECHERIA HOY

Suba para la leche en polvo entera en la primera GDT Pulse del mes.

La subasta número 37 de GlobalDairyTrade Pulse, donde comercializa FONTERRA leche en polvo entera y descremada, el mercado ajustó al alza en ambas referencias respecto a la venta anterior del sistema.

En la venta del lunes, el precio promedio obtenido para la leche en polvo entera (LPE) fue de US$ 3.001 por tonelada, lo que representa una suba del 1,9% respecto a la licitación anterior del sistema Pulse (US$ 55 más).

Respecto a la primera venta de noviembre de 2022, el valor promedio de este producto cayó un 12,4%, en tanto que frente a la licitación 343 de la venta tradicional GDT del pasado 7 de noviembre, donde este producto había cotizado a US$ 2.971 por tonelada, la referencia registra una suba del 1%.

En esta oportunidad se realizó la cuarta venta de leche en polvo descremada en el sistema Pulse. El promedio para este producto fue de US$ 2.585 por tonelada, registrando así una suba del 4,2% respecto a la venta anterior. A pesar de esta suba, el promedio se posiciona un 0,6% por debajo del valor registrado el pasado 10 de octubre en la primera venta de este producto.

Respecto a la venta 343 de GDT, donde la referencia se posicionó en US$ 2.724 por tonelada, se registró una baja del 5,1% en la cotización.

Las ventas que aún restan concretarse para el mes de noviembre en la plataforma GlobalDairyTrade, indican que el próximo 21 de noviembre se realiza la segunda venta tradicional del mes, en tanto que GDT Pulse venderán el próximo martes 28 de noviembre.

Asamblea de los 29: los números de CONAPROLE y las perspectivas para el precio de la leche.

Esta semana tuvo lugar una nueva Asamblea de los 29 de CONAPROLE, el máximo órgano de contralor de la cooperativa. Como es habitual, en la convocatoria que suele hacerse antes de fin de año, se realiza una exhaustiva presentación de los números de CONAPROLE, al tiempo que también se realizan proyecciones y cometarios sobre las perspectivas del mercado interno y externo.

En diálogo con Informe Tardáguila, el presidente de la ANPL, Néstor Cabrera, informó que se aprobó por unanimidad el balance del ejercicio 2022/23 con una pérdida que estuvo algo por debajo de los US$ 9 millones. A nivel contable, la cooperativa había reportado una ganancia de US$ 58 millones al 31 de julio, pero esta utilidad ya había sido traslada a precio de la leche durante el ejercicio. “Todos los temas fueron votados por unanimidad. Hubo conformidad de parte de la Asamblea”, resumió Cabrera. La gerencia y el Directorio hicieron un resumen de todas las acciones que se habían tomado a lo largo del año para ser más eficientes en la gestión de la cooperativa.

En tanto, el gerente general de CONAPROLE, Gabriel Valdés, hizo una presentación sobre las perspectivas del negocio a futuro y de la “apuesta al mercado interno” con la proyección de crecer en unos US$ 15 millones en facturación. También habló sobre la situación de lechería a nivel mundial y de la coyuntura de cierta calma que hoy muestra China. Precisamente, sobre este mercado hay cierta expectativa en los resultados que pueda dejar la visita oficial del presidente Lacalle Pou a China para obtener una cuota con preferencia arancelaria para la exportación de leche en polvo desde Uruguay. En 2024, Nueva Zelanda pasará a ingresar con 0% de arancel sin ningún tipo de cuotificación frente al 10% que pagará Uruguay.

En tanto, consultado sobre el precio de la leche a futuro, el presidente de Conaprole, Gabriel Fernández, le transmitió a los asambleístas que la “situación estaba mejor que un tiempo atrás”, pero que hoy no estaban dadas las condiciones para proyectar un precio de la leche a futuro. (Fuente: en base a Tardaguila)

En Nueva Zelanda y Brasil fue donde más bajo el precio de la leche.

De acuerdo a un comparativo de precio que publicó OCLA, Brasil (-28,9%) y Nueva Zelanda (-21,7%) fueron los países donde porcentualmente se dieron las mayores bajas en el precio de la leche al productor al comprar setiembre de este año con igual mes de 2022 medido en dólares corrientes, al tiempo que Uruguay fue de los países donde menos lo hizo (-11,1%). Algo atípico ocurrió en Chile, donde el precio al productor aumentó 16,7%.

En setiembre, China era el país con el precio de la leche más caro (US$ 0,51), seguido por Chile (US$ 0,49) y EEUU y la Unión Europea (US$ 0,46). En tanto, Nueva Zelanda (US$ 0,33), Argentina (US$ 0,34) y Uruguay (US$ 0,37) eran los países con el menor precio de la leche en dólares corrientes.

Estado de Rio Grande do Sul destina R$ 2,3 millones a los productores de leche por las lluvias.

La iniciativa consiste en una línea de crédito exclusiva para productores que sufrieron pérdidas por eventos climáticos en septiembre, en 20 municipios en situación de calamidad pública

El gobierno de Rio Grande do Sul, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), anunció, en el Boletín Oficial de este lunes (13/11), un proyecto de apoyo a los productores de leche afectados por los eventos climáticos de septiembre. La iniciativa abarca 20 ciudades en situación de calamidad pública derivada de las intensas lluvias y prevé la liberación de R$ 2,3 millones, con recursos enteramente de DEG, para financiamiento destinado a los productores.

Según la Secretaría, el objetivo es implementar el financiamiento subsidiado para reestructurar la actividad láctea y restablecer rápidamente los niveles de producción de las unidades productivas familiares afectadas. El público objetivo son productores que han sufrido pérdidas en su estructura productiva, desean continuar con la producción lechera y necesitan apoyo para reestructurar el sistema productivo.

El financiamiento estará disponible a través del Fondo Estatal de Apoyo al Desarrollo de Pequeños Establecimientos Rurales (FEAPER) en un monto límite de hasta R$ 15.000 por beneficiario con recursos del proyecto de Apoyo al Desarrollo de la Leche y la Ganadería Familiar, conforme a lo previsto en el Manual de FEAPER.

La línea de crédito está destinada a personas físicas y tiene un bono de desempeño del 80% sobre el monto financiado, con un período de gracia de hasta tres años y amortización en hasta cinco años para el contrato. “El objetivo es recuperar el sector lo más rápido posible, ayudando a los productores que sufrieron pérdidas a retomar sus actividades”, destaca el secretario de Desarrollo Rural, Ronaldo Santini.

El productor deberá manifestar su interés de ser beneficiario a la Asociación Riograndense de Empresas de Asistencia Técnica y Extensión Rural (EMATER/RS) de su municipio hasta el 24 de noviembre, ya sea personalmente en las oficinas de la institución o durante la visita de los técnicos a las propiedades. También deberá informar el valor del recurso que considere adecuado para el desarrollo de su proyecto, limitado a un tope de R$ 15.000. (Fuente: Correio do Povo – RS – BR)

EMILIO GANCEDO