LECHERIA HOY

Primera venta de noviembre quebró tendencia alcista para la leche en polvo entera en FONTERRA

La licitación 343 de la plataforma electrónica GlobalDairyTrade de este martes 7 de noviembre quebró la tendencia alcista del promedio de los lácteos, luego de cuatro subas consecutivas de los precios. El promedio general de la plataforma de subasta, donde mayormente se comercializa productos de FONTERRA, cerró en US$/ton 3.255.

El valor promedio para la leche en polvo entera (LPE) fue de U$S 2.971 por tonelada en esta licitación, bajando un 2,7% respecto a la venta pasada. Los contratos de LPE cotizaron a la baja entre diciembre (-3%) a febrero (-2,6%), en tanto que los contratos de marzo (+2,7%) y abril (+1,2%) cerraron en alza. El único oferente de este producto fue FONTERRA.

La leche en polvo descremada cotizó al alza, cerrando a U$S 2.724 por tonelada, con un incremento del 2,3%, consolidando de esta manera la cuarta suba consecutiva para este producto. Todos los contratos cotizan al alza, con subas del 6,9% en los contratos más cercanos (diciembre 23) hasta 3,8% en los contratos a abril de 2024. Sin embargo, entre ambas puntas, hay contratos que registraron menores subas. A diferencia de la leche en polvo entera, la descremada tuvo tres oferentes: ARLA, SOLAREC y FONTERRA.

En el caso del queso Cheddar el promedio cerró en US$ 4.042 por tonelada, subiendo un 4,5%. Al igual que la leche en polvo descremada registró subas en los contratos entre diciembre 23 y abril 24, sin embargo, se visualizaron bajas importantes en los contratos a mayo del año próximo (-11,2%). El único oferente fue FONTERRA.

La manteca bajó un 1,6% y se posiciona en US$ 4.890 por tonelada. Los contratos negociados únicamente por FONTERRA registraron subas del 5,7% en los contratos de diciembre, pero los contratos de enero a mayo de 2024 cerraron todos en bajas.

Exportación de lácteos bajó 9% en octubre; precio medio de leche en polvo fue de U$S 3.310 por tonelada.

Las solicitudes de exportaciones de productos lácteos de Uruguay sumaron US$ 69 millones en octubre y cayeron 9% respecto a los US$ 74 millones de igual mes del año pasado, informó este miércoles Uruguay XXI. En el acumulado enero-octubre, las ventas al exterior totalizan US$ 679 millones (-7%).

Los principales destinos para los lácteos uruguayos en octubre fueron Brasil (US$ 26 millones), Argelia (US$ 11,2 millones) y México (US$ 4,5 millones).

La leche en polvo entera fue el principal producto de exportación con una participación del 68% y un valor medio de la tonelada de U$S 3.310, levemente por encima de los U$S 3.250 por tonelada en setiembre.

CONAPROLE (71%, US$ 48 millones), Estancias del Lago (10%, US$ 7 millones) y Alimentos Fray Bentos (6,8%, US$ 4,6 millones) fueron los principales exportadores de productos lácteos en octubre, según datos aduaneros.

Por su parte, en volumen físico, Uruguay exportó 19.591 toneladas de productos lácteos, con un aumento del 9,4% respecto a las 17.902 toneladas de igual mes del año pasado, según la Unión de Exportadores. En el acumulado enero-octubre, el país exportó 186.592 toneladas, en baja de 3,4% respecto a igual período del año pasado (193.236 toneladas).

¿Qué proyecta el USDA para los principales destinos de los lácteos de Uruguay?

¿Qué pasará con la demanda brasileña de lácteos en 2024? ¿Cómo será el ritmo de las compras de Argelia el año que viene?

Las últimas proyecciones del USDA muestran una caída en las importaciones de leche en polvo entera por parte de Brasil, uno de los principales productos exportador por Uruguay al país vecino. Pasarían de 135.000 a 125.000 toneladas, de acuerdo al reporte Gain Dairy and Products Annual, elaborado en Brasilia.

Fuentes consultadas por la oficina del USDA en Brasil señalaron que el país no está actuando de manera proteccionista ni sería autosuficiente en producción láctea. Lo que los productores lácteos buscan, señaló el reporte, son estímulos internos para mitigar el escenario actual. Las fuentes consultadas consideran que las últimas resoluciones publicadas tienen poco efecto en el mercado y que cambios en los aranceles de importación tienen un impacto insignificante.

El consumo de leche se mantendría similar a la proyección de 2023.

La producción de leche en 2023 aumentará alrededor de un 4,3%. En 2024, se espera que la producción crezca, alrededor del 1,2%.

¿Qué se espera para Argelia?

Argelia –el segundo principal destino de los lácteos de Uruguay- sigue siendo uno de los mayores importadores mundiales leche en polvo. Las importaciones de leche en polvo de ese país aumentaron en 2022 y se prevé que mantenga la tendencia alcista.

La oficina del USDA en aquel país proyecta que las importaciones totales de leche en polvo de Argelia aumenten a 440.000 ton al cierre de 2023, un 5% más que las 419.000 toneladas importadas en 2022.

En 2024 proyecta que las importaciones seguirán siendo elevadas. La estimación y la previsión tienen como base las tendencias de las compras en 2022 y en los meses que van del 2023, y tienen en cuenta la situación macroeconómica y el aumento de la población en Argelia.

Los lácteos son el segundo principal producto importado por Argelia, detrás de los cereales.

(Fuente: Blasina y Asociados)

Productores de leche aumentan la presión en Brasilia y exigen medidas de apoyo al gobierno federal brasilero

Movimiento liderado por CONTAG (Confederación Nacional de Trabajadores Rurales, Agricultores y Agricultores Familiares)reúne a federaciones de trabajadores rurales para articulaciones esta semana.

En octubre, lecheros familiares cerraron el puente internacional en Jaguarão.

Después de cerrar fronteras y participar en varias reuniones políticas, los productores de leche pretenden aumentar la presión sobre el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva a partir de esta semana. El objetivo es obtener apoyo inmediato para el sector a través de la renegociación de la deuda, subsidios a la producción y trazabilidad de los productos lácteos importados.​

“Las medidas anunciadas hasta ahora por el gobierno son importantes, pero son paliativos y están lejos de resolver el problema. La compra de leche en polvo por parte de la CONAB (Companhia Nacional do Abastecimento), por valor de R$ 100 millones, permite adquirir 1,8 mil toneladas de leche, pero, sólo en junio, ingresaron a Brasil 20 mil toneladas”, dice el vicepresidente de FETAG -RS, Eugênio Zanetti. “Estamos pidiendo que haya una manera de regular el ingreso de leche a nuestro país y, en este momento, no queda otra alternativa que el subsidio”, señala.

Datos del primer semestre de este año, según la confederación, muestran que el producto importado representó el 10% del volumen de leche consumido en Brasil, frente a un promedio histórico de hasta el 4% del total recolectado en el país. (Fuente: en base al Correio do Povo – RS – BR)

EMILIO GANCEDO