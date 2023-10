LECHERIA HOY

Gremiales lecheras se reunieron con el directorio de CONAPROLE

La cooperativa definió un aumento del 5% para la remisión de octubre y noviembre

En diálogo con Rurales TV, César De León, directivo de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), se refirió a la reunión de las gremiales lecheras con el directorio de CONAPROLE.

En la reunión, el principal tema a tratar era “trasladar la preocupación de las gremiales en cuanto al precio de la leche”, dijo el directivo, aunque un día antes se había definido una suba del 5% por parte de la cooperativa.

A nivel internacional las últimas subastas de Global Dairy Trade han marcado subas de forma consecutivas, lo cual “es una buena tendencia, es un buen indicador que hayan estos aumentos, y que haya subido el tipo de cambio también beneficia a CONAPROLE”, dijo De León.

Precio de la leche que pagó la industria en setiembre fue el más bajo desde marzo de 2021

El precio promedio que pagaron las industrias lácteas por la remisión de leche en setiembre se ubicó en $ 14,13, en baja de 1% respecto a los $ 14,27 de agosto, según el INALE. En dólares, el valor medio se ubicó en US$ 0,37, esto es 1 centavo por debajo de agosto (US$ 0,38) y 9 centavos por debajo (-19%) del máximo que recibieron los tamberos por su remisión de julio (US$ 0,46) en 2023.

En dólares corrientes, los tamberos están obteniendo en esta primavera prácticamente el mismo valor que hace dos años atrás, mientras que en pesos corrientes (sin descontar la inflación) se trata del menor nivel desde marzo de 2021 ($ 14,16). Respecto a setiembre del año pasado, el precio medido en pesos cayó 17%, mientras que en dólares lo hizo 11%.

Por otro lado, el kg de sólidos promedio de setiembre que pagaron las industrias a sus remitentes fue de $ 183,6, valor 20% inferior a igual mes del año pasado, según el INALE.

GDT Pulse cerró con subas y bajas para las leches en polvo

Subas para la leche en polvo entera y bajas para la leche en polvo descremada, así cerró el martes la subasta número 35 del sistema de comercialización GlobalDairyTrade (GDT) Pulse de FONTERRA.

Esta fue la segunda licitación donde se comercializó leche en polvo descremada, además de los contratos de leche en polvo entera que se comenzó a comercializar en agosto de 2022.

En la venta de ayer, el precio promedio obtenido para la leche en polvo entera (LPE) fue de US$ 2.981 por tonelada, lo que representa un incremento de 0,5% respecto a la licitación anterior del sistema Pulse. En tanto que respecto a la licitación 342 de la venta tradicional GDT del pasado 17 de octubre, donde este producto había cotizado a US$ 3.059 por tonelada, la referencia registra una baja del 2,5%.

En esta oportunidad se realizó la segunda venta de leche en polvo descremada en el sistema Pulse. El promedio para este producto fue de US$ 2.540 por tonelada, registrando así una baja del 2,3% respecto a la venta anterior. Respecto a la venta 342 de GDT, donde la referencia se posicionó en US$ 2.659 por tonelada, se registró una caída del 4,5% en la cotización.

La próxima venta de la plataforma GlobalDairyTrade será el martes 31 de octubre, donde se realizará la última venta del mes del sistema Pulse. En tanto que, para el próximo mes, está previsto que las licitaciones tradicionales (con todos los productos lácteos), se realizarán los días martes 7 y 21 de noviembre. En tanto que GPT Pulse venderá los días martes 14 y 28 del próximo mes.

CONAPROLE definió bonificación de 7% sobre el precio para octubre y noviembre

La directiva de CONAPROLE definió otorgar una bonificación estacional de 7% en el precio para la remisión de octubre y noviembre.

De este modo, considerando un 3,88% de grasa y 3,54% de proteína (promedio hasta el 22 de octubre), con un 19,38% de calidad, más la bonificación estacional de 7%, el promedio por litro queda en $ 14,43 (0,361 centavos de dólar con una cotización de $ 39, 942 por dólar).

Previo a esta definición, el gerente de CONAPROLE, Gabriel Valdés, destacó en Tiempo de Cambio de radio Rural la recuperación de precios que se ha registrado en el mercado internacional de lácteos. Por el lado de la oferta, con una menor producción en Nueva Zelanda frente al año pasado y una producción menguada en China y Europa. Y por el lado de la demanda, con una gradual mayor presencia de China en el mercado, y muy fuerte por parte de mercados del Sudeste Asiático.

Hizo hincapié, además, en la necesidad de sostener y seguir desarrollando una producción sustentable. “El tema de sustentabilidad vino para quedarse y es uno de los focos que nosotros tenemos dentro de nuestros pilares para seguir creciendo”, sostuvo.

No se recuperan las importaciones de lácteos de China. Estos son los últimos datos

En setiembre se registró una nueva caída en las importaciones de lácteos por parte de China, con un descenso muy marcado para la leche en polvo entera, el principal producto lácteo exportado por Uruguay.

Las compras del país asiático el mes pasado sumaron 233.367 toneladas, una caída de 12% respecto al volumen registrado un año atrás, de acuerdo a los datos de aduanas publicados por el sitio CLAL y procesados por OCLA. En dólares la caída fue más acentuada, de 26%.

Si se observa específicamente las compras de leche en polvo entera, en setiembre sumaron 18.981 toneladas, un desplome de 37% comparado con las 30.262 importadas en igual mes de 2022. En dólares la retracción fue de 39,6% interanual.

Si se observa el acumulado enero-setiembre las importaciones mostraron un descenso de 9,7% tanto en volumen como en valor.

China es el principal importador global de leche en polvo entera y Uruguay se encuentro de los principales proveedores, aunque muy lejos de Nueva Zelanda, por lejos el principal abastecedor del producto con una participación de mercado del 89% en lo que va de 2023, en línea con 2022.

Alimentos Fray Bentos anunció suba de precio a sus remitentes

Alimentos Fray Bentos anunció a sus productores una suba de 4% para la remisión de octubre y una posible suba para noviembre aunque todavía sin un porcentaje definido, dijo a Conexión Agropecuaria Horacio Rodríguez, remitente de AFB.

Ya en setiembre, tras fuertes reclamos de sus productores remitentes, la empresa moderó la baja en el precio de la leche al productor que había anunciado en agosto, de 45%, y que dejaba el valor por litro en el eje de los US$ 0,30. A partir de aquel ajuste de precio el promedio quedó en torno a US$ 0,35 centavos para 3,90% de grasa y 3,50% de proteína.