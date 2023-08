LECHERIA HOY

Baja de FONTERRA “fue un cimbronazo muy grande”

La leche en polvo entera ajustó casi un 11%

FONTERRA marcó un nuevo ajuste de precio para los productos lácteos.

La leche en polvo entera a principio de mes tuvo un ajuste en el remate de Global Dairy Trade y perforó la barrera de los US$ 3.000 por tonelada, lo cual causó mucha preocupación en el sector lechero, y más aún cuando en la jornada de ayer el remate arrojó una baja de casi 11% y dejó al productor en U$S 2.500 por tonelada, “nosotros esperábamos que el precio de U$S 2.850 fuera el piso, pero ayer fue un cimbronazo muy grande”, dijo el Director de CONAPROLE, Daniel Laborde.

Entrevistado en Valor Agregado de radio Carve, el integrante del directorio de la cooperativa señaló que ya se venía con un panorama muy complicado en el exterior y “estos precios impactan muy fuertemente al empezar la zafra de la primavera”.

La expectativa de precios de la leche en polvo es “muy a la baja”, además hay mercados que están muy complicados: “China sigue sin aparecer, Rusia sigue devaluando, Argelia hizo una compra muy grande, donde nosotros vendimos, pero no el volumen que esperábamos porque los precios no eran muy interesantes”, comentó Laborde.

Por otra parte, Brasil, mercado de gran importancia para los lácteos uruguayos, está presentando “muchísimas dificultades para atravesar la frontera, con el lobby de productores brasileros haciendo mucha fuerza en el gobierno”, dijo el integrante de CONAPROLE, que además agregó que incluso hay dificultades para exportar productos que ya fueron vendidos a muy buenos precios.

“A pesar de que estamos en el Mercosur los vecinos más grandes toman decisiones que van en contra de la libertad de comercio que debería de existir”, sostuvo Laborde, que además agregó que esto no es solamente una situación de Uruguay, sino que también lo sufre Argentina.

Productores lecheros recibirán forraje producido por ALUR

ANCAP entregará al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), unas 100 toneladas de alimento animal procedente de la destilación de etanol realizada por Alcoholes del Uruguay (ALUR), por un valor de casi 4.000.000 de pesos. El producto será distribuido entre 80 pequeños productores participantes del proyecto Cuencas Lecheras, que implementa el ministerio, junto a otras instituciones.

Los pequeños productores lecheros radicados en Salto, Paysandú y Río Negro, y participantes del proyecto Cuencas Lecheras, serán quienes recibirán el alimento. La donación equivale a un valor estimado de casi 4.000.000 de pesos y será entregada en las próximas semanas, como parte de las acciones para mitigar las consecuencias del déficit hídrico en el sector agropecuario.

Los productores recibirán burlanda de maíz, granos secos con contenidos solubles, de alto contenido proteico y energético, extraídos de la destilación de etanol en la planta de ALUR en Paysandú, explicó el presidente de ANCAP, Alejandro Stipanicic. La empresa abastece el 35% de la demanda de este producto en el país, lo que reduce la necesidad de importarlo, señaló.

Por su parte el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero agrónomo Fernando Mattos, explicó que el forraje, de alto contenido nutricional, permitirá reducir los costos de la alimentación suplementaria a la que debieron recurrir los productores. Además, recordó que el sector lechero en particular afrontó meses sin poder constituir las reservas necesarias para alimentar al ganado.

Indicó que se alcanzó el mayor nivel de asistencia a los productores rurales desde la creación de los diferentes dispositivos de ayuda y que fue reforzado el Fondo Agropecuario de Emergencia, gracias a la intervención del Ministerio de Economía, con el objetivo de que ningún productor cese sus actividades.

El jerarca recordó que la emergencia agropecuaria se mantiene vigente hasta el 23 de setiembre próximo, cuando se volverá a evaluar la situación.

CONAPROLE proyecta baja de precio de la leche sobre un eje de 10 centavos

El director de CONAPROLE, Daniel Laborde, declaró este miércoles a Valor Agregado de radio Carve que la baja del precio de la leche para la remisión de agosto será sobre un eje de US$ 0,10 por litro. La cooperativa pagó un precio promedio de US$ 0,45 ($ 17,11) por litro por la leche remitida en julio.

“El precio de remisión para agosto estará entre 35,5 y 36,5 centavos de dólar, pero el valor definitivo lo anunciaremos a principios de la próxima semana”, anunció. De confirmarse ese valor, la corrección del precio de la leche de la principal industria láctea del país será del eje del 20%. Dada la complejidad de los mercados externos, la cooperativa tomó la decisión de ir fijando mes a mes el precio de la leche para la próxima primavera.

Laborde dijo que el mercado externo sigue muy deprimido y con Brasil “complicado” por el lobby de los productores brasileños para frenar las importaciones. El director informó que existen dificultades para pasar la frontera con negocios ya pactados.

Este martes se conoció la noticia de que Alimentos Fray Bentos tiene previsto cerrar agosto con una reducción en el precio pago a sus remitentes del 40% respecto al valor que pagó en julio.

En el caso de la industria Claldy, un productor que remite a esa industria comentó que son conscientes que habrá una reducción del precio de la leche. “En las reuniones que hemos mantenido con el Directorio nos han transmitido que la baja del precio no será tan brusca. Todavía no tenemos nada concreto”, indicó. Añadió que seguramente habrá una definición más clara una vez que CONAPROLE haga oficial de cuánto será la baja que aplicará para sus remitentes.

Brasil eleva aranceles para productos lácteos por fuera del Mercosur

En reunión realizada este martes en Brasilia, en el Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios (MDIC), el Comité Ejecutivo de Gestión (GECEX) de la Cámara de Comercio Exterior (CAMEX) aprobó el aumento del Impuesto de Importación del 12% al 18%, por un período de un año, para tres productos lácteos. Ellos son: 1) aceite de mantequilla butírica, utilizado como ingrediente en quesos procesados, otros productos lácteos, salsas y panes; 2) quesos mohosos (azules) y otros quesos con vetas obtenidos con Penicillium roqueforti; 3) y quesos con un contenido de humedad igual o superior al 46% e inferior al 55% en peso-masa blanda. La medida se aplica para los productos que ingresan desde fuera del Mercosur.

Además de estos rubros, el GECEX decidió dejar sin efecto, en el caso de 29 rubros de productos lácteos, una decisión del gobierno anterior de Jair Bolsonaro que rebajó unilateralmente el Arancel Externo Común (TEC) en un 10%, a través de la Resolución GECEX N° 353, de 2022. Estos 29 productos tendrán ahora un impuesto de importación que oscilará entre el 10,8% y el 14,4%. Algunos ejemplos de esta lista son: yogur (14,4%); mantequilla (14,4%); queso rallado (14,4%); y dulce de leche (14,4%), ente otros. (Fuente: Pecuaria)

EMILIO GANCEDO