Leche en polvo vuelve a ajustar a la baja en GDT Pulse (FONTERRA)

LECHERIA HOY

La subasta número 38 de GlobalDairyTrade Pulse, donde comercializa FONTERRA leche en polvo entera y descremada, el mercado ajustó a la baja en ambas referencias respecto a la venta anterior del sistema. Con una mayor caída en la descremada.

En la venta de ayer, el precio promedio obtenido para la leche en polvo entera (LPE) fue de U$S 2.979 por tonelada, lo que representa una baja del 0,7% respecto a la licitación anterior del sistema Pulse (US$ 22 menos). En la oportunidad se comercializó LPE regular a U$S 2.970 y la instantánea en U$S 3.070.

Respecto a la última venta PULSE de noviembre de 2022, el valor promedio de este producto cayó un 9,2%, en tanto que frente a la licitación 344 de la venta tradicional GDT del pasado 21 de noviembre, donde este producto había cotizado a U$S 3.027 por tonelada, la referencia registra una baja del 1,6%.

Por otro lado, en esta oportunidad se realizó la quinta venta de leche en polvo descremada en el sistema Pulse. El promedio para este producto fue de U$S 2.515 por tonelada, registrando así una caída del 2,7% respecto a la venta anterior. El promedio se posiciona, además, un 3,3% por debajo del valor registrado el pasado 10 de octubre en la primera venta de este producto en este sistema de venta.

Respecto a la licitación 344 de GDT, donde la referencia se posicionó en U$S 2.622 por tonelada, se registró una baja del 4,1% en la cotización.

La próxima semana, el 5 de diciembre, comienza a realizarse las últimas cuatro ventas del año. El próximo martes, el primero del mes, se realiza el evento 345 de GDT, mientras que el 19 se realiza la venta 346. En el caso de GDT Pulse, las últimas ventas del año serán los días martes 12 y 26 de diciembre.

Remisión de leche en octubre subió 2% y fue la más alta para ese mes desde 2020

La remisión en octubre logró revertir la caída de setiembre y creció 2% interanual. Fue la más alta para ese mes desde 2020, de acuerdo a los últimos datos publicados por INALE.

En el décimo mes del año sumó 221 millones de litros.

El acumulado anual llega a 1.732 millones, y supera en 1% el volumen registrado un año atrás.

En los últimos doce meses móviles suma 2.106 millones, aún por debajo de los 2.094 registrados en mismo periodo anterior

Poder de compra de la leche está en mínimos desde 2019

Durante del décimo mes del año el poder de compra de la leche en pesos fue 4% inferior a octubre del año pasado. Durante ese período, el Índice de Precio de la Leche bajó 13%, mientras que el Índice de Costo de la Leche descendió 9% en igual comparación. Precisamente, en octubre los costos para producir leche medidos en pesos se incrementaron por segundo mes consecutivo (+2,2%).

Medido en dólares, el Índice de Poder de Compra de la Leche se ubica 10,5% por debajo de octubre del año pasado con un valor de 79%. En tanto, los costos en dólares se han reducido 6,4% durante el último año y 1,9% durante el último mes.

Tomando como base el año enero 2020=100, el Índice de Poder de Compra de la Leche se ubica hoy un 6% por debajo (94), pese a que el precio de la leche se ubica hoy un 13% por encima del año (113).

Para que el poder de compra de la leche pueda recuperar terreno será clave las señales de precios de la leche que las industrias puedan trasladar para sus productores.

A nivel cambiario, el dólar se encamina a cerrar noviembre en baja poniendo así a una racha de recuperación que había insinuado en el trimestre agosto-octubre. Para la ecuación de los productores, a corto plazo, un dólar más flojo favorece para buena parte de los insumos más costosos como las raciones, entre otros.

Brasil sigue siendo la mejor opción para los lácteos

Luego de dos meses en los que Argelia se había posicionado como el principal destino de las exportaciones uruguayas de leche en polvo entera, a partir de octubre Brasil volvió a primar, aunque con precios y volúmenes de venta que sintieron el cimbronazo de la baja de las referencias internacionales y de las complicaciones para ingresar con el producto al socio comercial del Mercosur.

Lobby mediante de los productores y de la bancada agropecuaria, el ingreso de lácteos a Brasil se enlenteció en el segundo semestre de este año, ya que se posicionó a la competencia regional como la principal responsable de la fuerte baja de los precios que la industria láctea brasileña paga a los productores de ese país.

Los volúmenes de venta se moderaron a partir de julio. Luego de haber oscilado en 10-11 mil toneladas en el trimestre abril-junio, bajaron a unas 5 mil toneladas en los meses siguientes, una contracción de más de 50%. Sin embargo, luego de haber sido superado por Argelia durante el bimestre agosto-setiembre, Brasil volvió a ser el principal destino de la leche en polvo entera en octubre y lo será nuevamente en noviembre, de acuerdo con lo comercializado hasta el día 17.

El valor medio de exportación a Brasil y Argelia, los dos principales destinos, sufrieron bajas de significación, presionados por la drástica caída de las referencias internacionales y del propio mercado interno brasileño. Además, China pasó a ser un destino de muy poca relevancia, con ventas en lo que va del segundo semestre solo se colocaron 200 toneladas.

El valor medio de exportación de la leche en polvo entera a Brasil cayó de un pico de US$/t 4.035 en julio a US$/t 3.356 en los primeros 17 días de noviembre, un descenso de 17%. Las colocaciones en Argelia no habían llegado a aquellos máximos, pero sufrieron una caída porcentualmente mayor (22%), al pasar de U$S 3.734 por tonelada en julio a 2.930 de setiembre a la fecha.

Los precios que están pagando las industrias brasileñas a los tambos de ese país bajaron fuerte en los últimos meses, lo cual no permite tener mayores expectativas de que se produzca una recuperación de los precios por motivos regionales. La cotización pasó de un máximo en lo que va del año de US$ 0,58 por litro en mayo a US$/l 0,41 en octubre, una caída de 29%. La buena noticia de las últimas semanas es que en noviembre la tendencia se detendría; al menos eso fue lo que pasó en la primera quincena (ver nota aparte).

De todas formas, nada lleva a pensar que Brasil volverá a ser la locomotora que permitió atenuar la baja de los precios internacionales hasta mediados de este año. (Fuente: en base a Tardaguila Agromercados)