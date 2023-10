Leche en polvo subió por tercera vez en FONTERRA y se acerca a los U$S/ton 3.000

LECHERIA HOY

Ayer martes se realizó la licitación 341 en la plataforma electrónica GlobalDairyTrade (GDT) donde comercializa principalmente la empresa neozelandesa FONTERRA. Tras el cierre de la subasta, se marcó la tercera suba consecutiva en el valor promedio de los productos lácteos comercializados.

El promedio general fue de US$ 3.104 por tonelada, registrando así una suba del 4,4% respecto a la segunda venta del mes de setiembre. Si bien se registraron subas generalizadas en el día de ayer, la lactosa y el Cheddar ajustaron en baja.

El volumen comercializado en esta venta fue un 2,6% superior con respecto a la licitación anterior, comercializándose las 38.350 toneladas, volumen que fue un 24% mayor al de la misma venta de 2022.

En la subasta, la leche en polvo entera (LPE) se posicionó en US$ 2.931 por tonelada, un alza del 4,8% respecto a la subasta anterior plataforma electrónica. Además, recuperó US$/ton 400 desde el piso de US$/ton 2.548 que registró en la licitación del pasado 15 de agosto. En tanto, respecto a la primera licitación de octubre del año pasado, se registra un descenso del 18%.

Por su lado, la leche en polvo descremada subió 6,6% tras cerrar a US$ 2.558 por tonelada. Para la manteca se registró una suba del 1,3%, situándose el promedio de las ventas en US$ 4.806 por tonelada. El queso Cheddar se posicionó en US$ 3.853, registrando una caída respecto a la segunda subasta de setiembre del 4,8%.

El evento 342 de la plataforma GlobalDairyTrade se realizará el próximo martes 17 de octubre, en tanto que el próximo martes 10 de octubre se realiza una nueva venta de GDT Pulse, donde se comercializará además de la leche en polvo entera regular, por primera vez, leche en polvo instantánea y descremada.

Más golpes para la lechería: Gobierno de Brasil prepara medida tributaria que desestimule las importaciones de leche del Mercosur

El gobierno brasileño avanza en una nueva medida para intentar desestimular las importaciones de leche de los países del Mercosur.

Para los próximos días se espera la publicación de un decreto a través del que se regulará el uso de los créditos PIS y COFINS, restringiendo los beneficios fiscales para las empresas que compren productores de otros países. De hecho, el jueves (28/9), el ministro de Desarrollo Agrario, Paulo Teixeira, dijo a los productores de Rio Grande do Sul que próximamente se publicaría una “medida tributaria” para ayudar a contener la crisis en el segmento lácteo nacional.

Se espera que modifique la regla para los beneficios fiscales otorgados a lácteos, agroindustrias y cooperativas que participan del Programa Mais Leite Saudável (PMLS), del Ministerio de Agricultura, informó Globo Rural.

El objetivo es reducir los incentivos fiscales para los establecimientos que compren productos lácteos fuera de Brasil.

Según la normativa actual, las empresas que forman parte del programa pueden aprovechar hasta el 50% de los créditos PIS y COFINS en relación con la compra de leche fresca a los productores para reducir otros impuestos federales o recibir un reembolso en efectivo. La contraparte es que al menos el 5% del valor de estos créditos se aplique a proyectos que ayuden a aumentar la competitividad de la producción nacional, como acciones de asistencia técnica a los ganaderos brasileños.

A pedido del sector productivo, el gobierno debería revisar este rubro y limitar el beneficio de utilizar el 50% de los créditos a industrias, lácteos y cooperativas que sólo compren producción nacional. Las empresas que importan leche deben seguir los impuestos estándar y utilizar sólo el 20% de estos créditos.

La demanda fue presentada por la Confederación Brasileña de Agricultura y Ganadería (CNA) y la Organización de Cooperativas Brasileñas (OCB) al gobierno federal en setiembre. Para las entidades, resulta un despropósito otorgar beneficios fiscales a quienes promueven la producción externa mediante la importación de productos lácteos. El sector afirma que, de esta manera, el programa -creado para incentivar la competitividad de la producción láctea nacional- quedaría fuera de lugar.

CONAPROLE habilitó partida especial del Fondo de Retiro

El Directorio de CONAPROLE resolvió en las últimas horas habilitar una liberación especial del Fondo de Retiro (PPD) al que mensualmente aportan los socios de la cooperativa.

Dadas las condiciones financieras actuales, el Directorio resolvió liberar temporalmente este fondo, con las siguientes condiciones:

1) Período para presentar solicitudes hasta el 31 de octubre.

2) Se podrá solicitar hasta el 100 % del PPD, pero el monto efectivamente desembolsado dependerá de la solicitud global (CONAPROLE prorrateará en caso de ser necesario).

3) El fondo será de libre disponibilidad, excepto para productores con saldo deudor en octubre, en los cuales se cancelará la totalidad de este y quedará libre el excedente.

5) En caso de cesiones del PPD como garantía de créditos (PROLECO, FFIEL, otros), el monto a solicitar será el efectivamente disponible.

6) Fecha pago: 24 de noviembre, en la cuenta bancaria asociada a la matrícula.

Exportaciones de productos lácteos cayeron 34% en setiembre

Las exportaciones de productos lácteos alcanzaron los US$ 67 millones en setiembre, experimentando una reducción de 34% en comparación igual mes de 2022 (US$ 102 millones), informó Uruguay XXI.

En particular, las exportaciones de leches en polvo disminuyeron 37%, registrando ventas por un total de US$ 50 millones en setiembre de 2023. En cuanto a otros productos lácteos, las exportaciones de quesos y requesón representaron US$ 8 millones, mientras que las de mantecas sumaron US$ 6 millones. Los demás productos lácteos, como lactosueros, sueros y extractos, contribuyeron con US$ 3 millones en total. Brasil se mantuvo como el principal destino de estas exportaciones, a pesar de una disminución de 56% en la comparación interanual, pasando de US$ 52 millones en setiembre de 2022 a US$ 23 millones en setiembre de 2023.

En volumen físico, Uruguay exportó 19.707 toneladas en setiembre, en baja de 20,4% respecto a setiembre del año pasado (27.772 tons), según la Unión de Exportadores.

En el acumulado enero-setiembre de 2023, las exportaciones de lácteos de Uruguay totalizan 167.052 toneladas (-4,7%) por un valor de US$ 612 millones (-7%).

EMILIO GANCEDO