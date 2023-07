Leche en polvo entera volvió a caer en remate GDT de FONTERRA

LECHERIA HOY

Este martes se realizó la licitación 336 en la plataforma electrónica GlobalDairyTrade (GDT) donde comercializa principalmente la empresa neozelandesa FONTERRA. Tras el cierre de la subasta, se marcó la segunda baja consecutiva en el valor promedio de los productos lácteos comercializados.

El promedio general de todos los productos fue de US$ 3.100 por tonelada, registrando así una caída del 1% respecto a la primera venta del mes. El descenso generalizado fue más importante en el caso del queso Cheddar (-10,1%) y la manteca (-2,7%). En el caso de las leches en polvo, también las dos registraron bajas. El volumen comercializado en esta venta fue un 4,5% superior con respecto a la licitación anterior y llegó a las 25.956 toneladas.

En las cotizaciones, la leche en polvo entera (LPE) se posicionó en US$ 3.100 por tonelada, una baja del 1,5% respecto a la subasta 335 de la plataforma electrónica. Este producto está hoy un 9,3% por debajo respecto a la segunda venta de julio del año pasado.

Al igual que lo señalado a inicios de mes, a pesar de la baja de este mes, este producto se mantiene en una franja de valores que oscila entre US$/ton 3.000 y 3.300 desde inicios de año. Al mismo tiempo, los contratos negociados hasta diciembre de este año se mantienen en ese rango de valores.

La leche en polvo descremada bajó un 0,6% su cotización tras cerrar a US$/ton 2.503. Para la manteca se registró una baja del 2,7%, situándose el promedio de las ventas en US$ 4.705 por tonelada. El queso Cheddar se posicionó en US$ 3.955, registrando una caída respecto a la segunda subasta de junio del 10,1%. De esta manera se posiciona por primera vez en el año por debajo de los US$ 4.000 por tonelada.

El evento 337 de la plataforma GlobalDairyTrade se realizará el martes 1º de agosto, en tanto que el próximo martes 25 de julio se realiza una nueva venta de GDT Pulse, donde se comercializa únicamente leche en polvo entera. (Fuente: Tardaguila Agromercados)

El feriado afectó a la feria de quesos artesanales que mantiene sus precios.

Los precios no registraron cambios y las comercializaciones fueron arregladas telefónicamente. Las ventas fueron totales.

Ecilda Paullier. El feriado de esa semana “desparramó el mercado de quesos, pero el común denominador es la poca venta que hay por la falta de clases. Es de esperar que haya un acomodo la semana que viene”, dijo Eduardo Mesa al comentar la feria de quesos en Ecilda.

LOS VALORES.

Queso Colonia de primera calidad de $ 210 y $ 240. Queso Colonia de marca reconocida y estacionados, entre $ 250 y $ 300. Queso Colonia de segunda calidad entre $ 190 a $ 200.

Dambo y Quartirolo, de $ 220 a $ 240. Queso Sardo de $ 220 a $ 230. Quesos para rallar de $ 200 a $ 220.

Magros con y sin sal de $ 220 a $ 250. Mantecas caseras de $ 180 a $ 190.

Muzzarella común de $ 200 a $ 220. Muzzarella de marca impuesta entre $ 220 y $ 260.

Roquefort nacional $ 420. Quesos de cabra $ 480. Provolone parrillero, $ 230 a $ 250. (Fuente: en base al portal TodoElCampo)

En lo que va de julio remisión a CONAPROLE sube 7%

La remisión de leche responde y cruza el invierno superando los volúmenes de de julio del año pasado. Los envíos a CONAPROLE promediaron 4,4 millones de litros diarios en los primeros 10 días de julio. Esto representa una suba de 7% respecto a un año atrás.

En el acumulado anual alcanza los 1.494 millones versus 1.524 en mismo periodo de 2022, una caída de 2%. Coincide con el porcentaje de baja registrado en los últimos 12 meses móviles frente al mismo periodo anterior.

El último dato de remisión publicado por INALE, que corresponde a mayo, marcó el corte de siete meses consecutivos de baja en la producción. De hecho, subió 3% en fue récord para eses mes.

“La producción se ha mantenido pero gracias al productor apostó, invirtió, se endeudó y hoy se está viendo reflejado en la remisión”, dijo a Tiempo de Cambio de radio Rural Eduardo Viera, director de PROLESA.

Una historia de innovación y resiliencia en la lechería, COLEME.

(SEGUNDA PARTE)

COLEME, la industria láctea más antigua del Uruguay cumplió 91 años de vida y de casi cerrar en 2017 mira al futuro con un proyecto de reconversión que apunta a mejorar procesos y a la larga, a ganar mercados

“Hay que fortalecer la cuenca, porque sin leche no hay industria”

Con Eduardo Tornaría, Presidente de la Cooperativa Lecheros de Melo (COLEME).

– ¿Cómo está la cooperativa en la actualidad?

-Venimos recuperándonos de una crisis bastante importante que en 2017 puso a la cooperativa al borde del cierre. Estamos en un momento de gran fragilidad. Hubo una recuperación bien interesante, tuvimos tres ejercicios con superávit y luego enfrentamos un 2022 que fue muy complicado para las industrias lácteas volcadas al mercado interno.

-¿Qué complicó el año pasado a las industrias lácteas volcadas a la producción de leche consumo (leche fresca)?

-Hubo un atraso con la fijación del precio de la leche tarifada (se fija dos veces al año, en otoño y primavera). Ese valor lo establece el Ministerio de Economía y Finanzas. Ese atraso complicó la existencia de las industrias lácteas que elaboran leche pasteurizada. En caso de COLEME la facturación de leche fluida era el 70% del total. Hubo un descalce entre el precio de compra y el de venta. Cuanto más vendíamos más dinero perdíamos. El 2022 fue difícil y en reconocimiento de esa situación, el sistema político encontró una respuesta que fue la ley votada el 28 de diciembre (Ley 20.112). Fue una salida muy consensuada a la crisis de la industria láctea, a través de una Ley votada por unanimidad y en forma expresa. Esa legislación creó el Fondo para la Reconversión de la Industria Láctea. Lo rápido que se aprobó habla de la conciencia de que había un problema a resolver.

-¿Cuántos remitentes tiene hoy la empresa? ¿Qué volumen de leche recibe?

-En estos momentos tenemos 20 socios remitentes. Hubo una caída muy importante en el número de productores por las dificultades de la lechería. El volumen de leche no cayó tanto, porque con menos productores mejoró la remisión (se incrementó la producción por vaca). Igual es una cifra baja, porque la planta recibe entre 15.000 y 25.000 litros diarios, según la época del año.

-¿Cuál es el mayor desafío que tiene por delante COLEME?

-El primer desafío, sin duda, es superar la fragilidad que nos dejó el 2022. En esa dirección es que aparece la Ley que crea el Fondo para la Reconversión de la Industria Láctea, que nos posibilitó presentar un proyecto para tener una propuesta integral. A través de esa legislación es posible acceder a un préstamo en condiciones muy benévolas que se devuelve en 15 años, con los tres primeros años de gracia y un interés bastante bajo. (Fuente: en base a El País)

EMILIO GANCEDO