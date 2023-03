Leche en polvo entera cayó 1,5% en la segunda licitación de marzo de FONTERRA

LECHERIA HOY

Este martes se realizó la segunda licitación internacional de lácteos del mes de marzo, a través de la plataforma electrónica GlobalDairyTrade, con un nuevo descenso del 2,6% en el promedio general de los diferentes productos comercializados. Dicho valor se ubicó en US$ 3.361 por tonelada.

La oferta subió levemente entre licitaciones, proponiéndose en esta oportunidad un total de 26.795 toneladas (+0,18%).

En esta oportunidad todos los productos lácteos comercializados registraron descensos en sus cotizaciones. El queso Cheddar fue el más perjudicado en esta licitación 328, cayendo un 10,2%, mientras que la leche en polvo entera descendió un 1,5%, siendo la de menor caída.

Al analizar los principales productos de exportación de Uruguay, la leche en polvo entera cerró a US$ 3.228 por tonelada, registrando así una baja del 1,5% respecto a la primera venta del mes. A medida que nos alejamos en el tiempo, la baja en los contratos a futuro fue perdiendo fuerza, por lo que los contratos de abril a junio caen un 1,7% y 1,6%, en tanto que los contratos de julio se mantienen estables y los de agosto ganan 0,8%.

Por su parte la leche en polvo descremada registró una baja respecto a la venta del 7 de marzo del 3,5%. En este sentido la tonelada cotizó a US$ 2.648. Para este tipo de leche en polvo, los contratos a futuro registraron bajas en todas las operaciones, siendo los negocios a agosto los que mostraron las mayores pérdidas (4,6%), en tanto que los más cercanos descendieron 3,5% a abril.

El queso Cheddar cerró a US$ 4.052 por tonelada, registrando la caída más importante respecto a la venta de inicio de mes. En este caso las bajas fueron del 10,2% en el promedio, mientras que los negocios a futuro cerraron también todos de forma negativa, con pérdidas que van del 5,4% en los contratos de agosto a 14,7% en los negocios a abril de 2023.

Por último, la manteca registró una baja del 3% y cerró a US$ 4.748 por tonelada. Respecto a la segunda venta de marzo 2022, se registra una baja del 31,8%. Los contratos a futuro más cercanos, entre abril y mayo, registran pérdidas en sus cotizaciones, llegando al 3,6% y 3,2%, mientras que los negocios de julio y agosto cotizan 2% y 2,6% a la baja, respectivamente.

INALE realizó la jornada sobre precio de la leche en tambo 2023.

La estimación es en función a dos modelos: en base a simulación de probabilidades (US$ 0,34 / US$ 0,38) y en base a series de tiempo (US$ 0,35 / US$ 0,39).

Culminó la jornada anual del Instituto Nacional de la Leche (INALE) Perspectiva de Precio 2023 donde el equipo técnico de esa institución analizó el contexto internacional y estimó el precio de la leche en tambo para el 2023.

El presidente de INALE, Ing. Agr. Juan Daniel Vago Armand Ugon, se encargó de la apertura de la actividad. Remarcó lo importante que es para el Instituto poder generar información e insumos que puedan servir a los productores en su planificación anual, especialmente en el contexto actual de sequía.

Uruguay por su condición de exportador de lácteos (el 70% de la leche producida es exportada) depende de lo que ocurra en el mercado internacional y el precio internacional de la leche en polvo entera (LPE) es determinante a la hora de estimar el precio de la leche en tambo.

DOS MODELOS.

El equipo técnico de INALE elaboró dos modelos para estimar el precio de la leche en tambo en 2023.

El primero, basado en una simulación de probabilidades, situó el precio entre US$ 0,34 y US$ 0,38.

El segundo modelo, basado en series de tiempo, ubicó el precio de la leche en tambo para 2023 en US$ 0,37, con un desvío de US$ 0,02.

CONTEXTO DE PRESIÓN A LA BAJA Y EL ROL DE CHINA.

El contexto internacional actual presenta presiones a la baja en los precios internacionales de la LPE: oferta mundial de leche que está creciendo y demanda por importaciones de China que no se ha reavivado (el 45% del comercio mundial de la LPE está en manos de China).

Hay expectativas de que en 2023 haya un crecimiento de la demanda de China que pueda dar impulso al alza de los precios, aunque eso se dará en el segundo semestre.

PRINCIPALES CONCLUSIONES.

Estimación del precio en tambo para 2023. Modelo en base a simulación de probabilidades (US$ 0,34 / US$ 0,38). Modelo en base a series de tiempo (US$ 0,35 / US$ 0,39). Lo que se está observando ahora (mercado internacional).

Mayor crecimiento de la producción en el norte y una demanda rezagada de parte de China, que genera una presión a la baja del precio.

Primer semestre 2023 (mercado internacional).

No se esperan cambios significativos en los precios de LPE, aunque sí bajas o subas coyunturales en torno a los niveles actuales.

Segundo semestre 2023 (mercado internacional).

Hay expectativas de recuperación de la demanda de China que podría impactar en una recuperación de precios de LPE.

Prevén que Brasil siga activo para la compra de lácteos

A pesar de que la plataforma GDT de FONTERRA es el principal indicador de los precios de los lácteos en el mundo, en los últimos meses los principales proveedores de productos lácteos de Brasil (Argentina y Uruguay) vienen accediendo a precios muy por encima de GDT.

Según una encuesta de MilkPoint Mercado, los precios practicados en el Mercosur en la primera quincena de marzo para la leche entera en polvo cerraron en un promedio de US$/ton 4.119 (el último precio de GDT para ese producto fue de US$/ton 3.228). Considerando el dólar a R$ 5,24, se llega a un precio equivalente de una leche importada colocada en Brasil, que sería de R$/litro 2,56 (unos US$ 0,49), aún por debajo de los precios de la leche brasileña.

De acuerdo con los datos de MilkPoint Mercado, en la segunda quincena de marzo, la leche en el mercado spot brasileño subió, cerrando en R$ 3,03 por litro (unos US$ 0,58 por litro), con una variación positiva de R$ 0,24 frente a los valores de la primera quincena del mes, que había llegado a R$ 2,79 en el promedio en Brasil.

“Por lo tanto, con los precios internacionales aún competitivos en comparación con los precios brasileños, las importaciones de productos lácteos de Brasil deberían seguir siendo estimuladas en los próximos meses”, indicó MilkPoint.

Emilio Gancedo