Leandro Marziotte llega a Salto para presentar el disco “Las Musas de América”

“Ni muy clásico ni muy popular”

Este martes 24, a las 20 horas, tendrá lugar en el Centro Comercial e Industrial de Salto (Artigas 652) la presentación del disco “Las Musas de América” del contratenor salteño Leandro Marziotte, radicado en Barcelona, pero que estará presente en el acto, en tanto ya se encuentra en Salto.

Esas tres “musas” son las poetas Juana de Ibarbourou, Alfonsina Storni y Gabriela Mistral, de quienes Leandro ha musicalizado una serie de poemas.

El disco contiene diez poemas musicalizados para clavecín, viola da gamba, guitarra y voz de contratenor y ha implicado un intenso trabajo junto al clavecinista Ariel Rychter y la gambista Maria Elena Medina, para lograr una sonoridad y un estilo únicos.

Pero a los efectos de tener más claro de qué se trata este trabajo y la presentación en nuestra ciudad del martes, EL PUEBLO dialogó con el propio artista, quien contó:

“Estoy muy contento de ir para Salto ahora; allí voy a presentar esto que es algo completamente diferente, porque en general me dedico a cantar música clásica, óperas, la mayoría de los conciertos que hago son de ese repertorio. Pero ahora compuse unas canciones, le puse música a unos poemas. Tomé tres mujeres, que son referentes en cada uno de sus países, tres poetisas, y les puse música. Estas tres poetisas nacieron en el mismo período: Alfonsina Storni, Gabriela Mistral y Juana de Ibarbourou. Las tres nacieron casi en el mismo año, Juana de Ibarbourou y Alfonsina Storni nacieron en el mismo año y Gabriela Mistral con dos años de diferencia. Entonces, en la misma región, en como que cada una habla desde su óptica pero también hay muchas cosas en común; así que tomé diez poemas y les puse música. Luego me junté con dos amigos en Barcelona, un clavecinista de Argentina y una violacambista , ques quien toca la viola de gamba, instrumento que es como el abuelo del violonchelo; hicimos música juntos, empezamos a buscar sonoridades y se generó un disco hermoso que lo hicimos en octubre y que lo acabo de tener en mis manos. Así que voy a estar haciendo esta presentación allí en el Centro Comercial el martes 24 a las 8 de la noche, y al día siguiente, el 25, tengo la misma presentación en Montevideo. Estoy súper contento de hacer esta presentación y de mostrar un poco esta música que es inédita, porque también, lo que tiene en particular esto, es que no tiene un estilo específico, es un poco la experiencia que yo he tenido en la vida, en diferentes repertorios, lo que generaron este estilo musical…Yo creo que no lo podemos encasillar ni en algo muy clásico ni en algo muy popular, está como en un intermedio, y esas fusiones me parece que son las más interesantes porque proponen algo nuevo, algo diferente. Esperemos que les guste. Quiero aclarar que en esta presentación no voy a cantar, voy a hablar, porque estos instrumentistas que mencionaba no van a poder estar como para hacer un concierto, por supuesto que me encantaría y podemos hacerlo más adelante, pero en principio voy a hablar de los poemas y comentar todo esto mucho más en detalle con todos quienes se quieran acercar y compartir”.