«Le sacaron credibilidada los árbitros salteños»

Martín Texeira: «Hubo movida política de Artigas»

«Nosotros nos hacemos cargo de los errores. Porque tuvimos errores y además no los ocultamos, Pero también determinadas cosas que pasaron y son cosas que no olvidamos. No hablo que a la Liga Agraria le faltó peso político, porque eso es cuestión de los dirigentes. Es el ámbito de ellos. Pero uno, que pasa a tener años en esto del fútbol, no deja de comprobar algo o mucho de lo sucedido, que también suma a lo que fue la postergación de eso que pretendíamos».



-La clasificación. En la puerta misma. Solo un punto debajo de Artigas.«Solo tres puntos debajo de Río Negro que ganó la serie. O sea, hubo aspectos para remarcar, pero no puede haber olvido sobre hechos que fueron puntuales».-¿Por ejemplo?«Una terna salteña fue designada para el partido entre Bella Unión y Artigas en esta última fecha. Hubo claramente una movida política de Artigas, a tal punto que se cambió la terna. Cuando Artigas fue local frente a Bella Unión, con jueces salteños y no pasó nada. Todo fue normal y ahora esto que pasó. Aquí hay algo concreto: le sacaron credibilidad a los árbitros salteños».-¿Y qué entendes que debiera pasar?«Que las gremiales salteñas que agrupan a los jueces, hagan oír su voz de protesta, a través de un comunicado o lo que fuese. Que rechacen lo que pasó y establezcan la disconformidad con lo actuado. ¿Por qué los designaron primero y los sacaron después? ¿Cuál es la desconfianza? Lo que digo dentro de otras cuestiones que pasaron, lo remarco porque en esto del fútbol, los partidos se juegan en la cancha, pero también en otros ámbitos. ¿O no es así?»***********El mediodía de la víspera. Lunes de agua y agua. El agua otra vez. Como en ese sábado que pasó, en qué Liga Agraria resignó la clasificación, tan solo por un punto.Lejos de la pelota y cerca de apuntes pendientes con EL PUEBLO, Martín Texeira, el ayudante técnico, enhebra reflexiones. Profundiza en situaciones reales. Después de todo, son las que fluyen casi naturalmente, porque hacen a la historia reciente.No hay broncas, pero sí alguna decepción que revolotea. De lo que pudo ser y no fue, sin apelar a argumentos que se asocian a la excusa. Una palabra que no figura en el diccionario de Martín. El rechazo a la excusa. Más válido, el peso inapelable de la realidad. -ELEAZAR JOSÉ SILVA-