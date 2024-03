De acuerdo al informe de los colegas de «El Telégrafo», en el caso del fisioterapeuta Gustavo Vidart se encuentra internado en observación, dado que sufrió varios cortes producto de la explosión de los vidrios. Uno de los que llevó la peor parte fue el preparador físico Christian Lapaz, quien fue intervenido quirúrgicamente en la tarde de la víspera, por una importante lesión en su pie derecho y deberá continuar internado en Comepa hasta el próximo lunes. Nicolás Lemes, guardameta, sufrió un golpe en el pecho, Nicolás Ramos sufrió un fuerte golpe en una de sus rodillas y en el caso de Lautaro Cejas se le practicó una extracción de lascas de vidrio en uno de sus ojos. Más allá que los restantes futbolistas no presentaron lesiones mayores, sufrieron diferentes golpes y traumatismos producto del impacto, al igual que algunos miembros del cuerpo técnico como Sylvia Soza delegada del seleccionado.

-No hay dudas que en función de lo descrito, la solicitud de la Liga de Fútbol de Paysandú resulta inapelable desde el más básico sentir humano. Sería absurdo no reconocer la consecuencia psicológica y física del impacto. Y la empatía necesaria que no debería faltar en situaciones como estas.