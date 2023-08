Lasa se quedaría con el título Sudamericano

Por Nicolás Caiazzo

Una situación muy particular está viviendo el atletismo sudamericano y que puede generar

que Emiliano Lasa se quede con la medalla de oro en el Sudamericano que se disputó en São

Paulo a finales de julio.

Lasa compitió en la prueba de salto largo de la cita, en la que finalizó segundo con 8,08 metros,

una prueba que ganó el colombiano Arnovis Dalmero con un registro de 8,29 metros, que no

solo le dio el oro, sino que también la clasificación directa al Mundial de Budapest que empieza

este fin de semana y a los Juegos Olímpicos de París 2024 (la mínima exigida era de 8,27

metros).

Pero días atrás, World Athletics (Federación Internacional de Atletismo) informó que el

mencionado atleta utilizó para la competencia un calzado deportivo que no estaba aprobado

para la prueba, por lo que invalidó la marca y, por ende, su clasificación automática a las dos

citas.

Los reglamentos indican que la suela de las zapatillas no debe exceder los dos centímetros,

algo que se comprobó era superior en el caso del cafetero, lo que otorgaría cierto beneficio

deportivo.

Es más, establece específicamente que: “La suela en el centro del antepié del atleta no debe

ser más alta que en el centro del talón”.

¿Y el título?

Si bien a la Confederación Atlética del Uruguay aún no llegó una notificación oficial y está en

tratativas para realizar las confirmaciones del caso, es cuestión de horas para que esto sea una

realidad y el título sudamericano en la prueba de salto largo recaiga en manos del saltador

uruguayo.

Es más, World Athletics, en el perfil oficial de Emiliano Lasa en su página web, ya da a conocer

la consagración del uruguayo, que además le brinda puntos muy importantes pensando en la

clasificación por ranking para París 2024.

Esta será la tercera victoria continental del saltador de largo, que se suma a los oros obtenidos

en Lima 2015 y 2019, siendo, además, la quinta presea en total, ya que se suman las dos platas

de Guayaquil 2021 y Asunción 2017.

Recordemos que Lasa se encuentra en Budapest para participar del Mundial de Atletismo,

donde verá acción en la fase de clasificación de su prueba el próximo miércoles 23.

En el Sudamericano de São Paulo, Uruguay había obtenido, además, la medalla de oro con

Valentín Soca en los 5.000 metros; la medalla de plata, por intermedio de Déborah Rodríguez

en los 800 metros; y la de bronce, a través de María Pía Fernández en los 1.500 metros.

El uruguayo subiría a la máxima posición.