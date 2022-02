Las reglas del “juego”

Siempre nos ha llamado la atención la libertad con que se mueve la publicidad en todo el mundo. Dicho esto desde un medio de comunicación en el que este rubro es precisamente uno de los más fuertes, parece muy interesante.

Nos explicamos. Nos llama poderosamente la atención este aspecto, sobre todo porque no hemos encontrado un solo medio que se anime a hendir el cuchillo en este aspecto a profundizar en la realidad.

Es que la publicidad no sólo se maneja con total libertad, sino que además es usado como un elemento de presión, sobre todo en los medios del interior del país, para los que la publicidad “oficial” (esto es de las empresas públicas y también de otras grandes empresas privadas nacionales), resulta sustancial en sus presupuestos.

Pero vamos al grano. Por estos días vemos abundar las “financieras” cuya actividad principal consiste en prestar dinero y cobrarlo luego en cuotas mensuales, con un interés que regula el Estado.

Hasta aquí todo normal. Es más, sólo se podría discutir si el interés es razonable o no. Pero lo que no compartimos es precisamente la publicidad, que a nuestro entender resulta

engañosa.

Por ejemplo, vemos que prácticamente las principales financieras basan su publicidad en el eslogan “cuando todo aumenta…las cuotas bajan….”, bajo este eslogan ofrecen más dinero, con menos exigencias, claro está que lo que no se dice es que también aumenta el número de cuotas a pagar.

Lo que nos lleva a meternos en este tema escabroso, donde confluyen varios y grandes intereses, es nuestra convicción de que vemos que hoy la mayoría de los uruguayos, está endeudado. Ha caído en las garras de algunos de los sistemas de financiación (no todos legales y si no dense una vueltita por el “bagashopping”) y deberán pagar sus préstamos en muchos casos durante años).

Creemos que el Estado debe jugar un papel en este sentido. Nada tenemos contra quien o quienes se mueven amparados por la legislación vigente. En todo caso es la ciudadanía la que debería revisar los aspectos esenciales de este sistema.

En tiempos de pandemia, cuando existe un alto número de uruguayos sin trabajo, o que han visto sus ingresos notoriamente reducidos, es este un tema muy importante, capaz de llevar la bancarrota a muchas familias compatriotas.

En alguna medida se está empujando la ciudadanía a endeudarse y la mejor y mayor tajada de todo esto se la llevan grandes empresas, a quienes no podemos de ninguna manera facilitar las cosas.

A.R.D.