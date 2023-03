Las razones de Christian Pintos y Miquelarena

Lo establecido respecto a lo sucedido ayer a la noche en la Liga Salteña de Fútbol, cuando en ocasión de la Asamblea Anual Ordinaria, una de las opciones dejó de serlo.

Desde EL PUEBLO, el texto íntegro de la nota de ambos deportistas. A saber.

***********

Christian Pintos y Deolindo Miquelarena, una de las duplas candidatas a la presidencia de la Liga Salteña, comunican la decisión de no postularse, dado el atropello con que se presentan neutrales de la Liga, ofertando en diversas instituciones, terrenos, pagos del Consejo Unico Juvenil, dineros, iluminación, exoneración de pagos a la Liga.

Agradecemos profundamente a los clubes que nos llamaron para tal postulación, las reuniones con dirigentes donde nos expresaban el apoyo ante las propuestas presentadas y a minutos de la Asamblea, recibir llamadas, audios que me re enviaban con tales ofertas, llevaron a la decisión que es imposible postularse ante este atropello donde juegan con las necesidades de los clubes. ¿Por qué ofertaban tanto dinero a cada Institución? ¿Qué los lleva a esa desesperación? Como aficionados del deporte, no queremos clubes rehenes o que se vean perjudicados luego por no realizar la votación que se les mandata.

Saludan cordialmente

Christian Pintos

Deolindo Chato Miquelarena