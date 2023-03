Las mujeres vamos a ser las más perjudicadas por el proyecto de reforma de la Seguridad Social

Sol Maneiro representante de los trabajadores en BPS

En las últimas horas integrantes del equipo en representación de los trabajadores ante el BPS, estuvieron en nuestra ciudad llevando adelante varias instancias de información sobre el Proyecto de Reforma de la Seguridad Social.

Sol Maneiro se ocupó de informar sobre todo , en cómo afectará a las mujeres la aprobación de este proyecto «que justamente se vota este mes de Marzo, considerado Mes de la Mujer», enfatizó.

«Nos parece importante remarcar que las mujeres vamos a ser las más perjudicadas . Nada dice este proyecto de la brecha salarial que tenemos las mujeres con los hombres ; que las mujeres a lo largo de nuestra vida ganamos menos ; que las mujeres a lo largo de nuestra vida destinamos un montón de años al trabajo no remunerado , al trabajo informal, al cuidado de nuestros hijos , de nuestros padres, de nuestros abuelos , de nuestros hermanos y las personas con discapacidad», destacó Maneiro.

CALCULO DEL MONTO JUBILATORIO

«Por otro lado este proyecto lo que hace es pedirnos que nos jubilemos cinco años más tarde ; cambian el cálculo del monto jubilatorio aumentándole cinco años al promedio para calcular el sueldo básico jubilatorio . Hoy en día mayoritariamente se toman los últimos diez años de trabajo porque en la última etapa de nuestra carrera laboral las mujeres nos afianzamos más en nuestros puestos de trabajo , los gurises ya están grandes y tenemos más tiempo para trabajar y avanzamos un poco más en las carreras. No pasa así los primeros años de trabajo» asegura Maneiro.

Sigue analizando el tema señalando que ya no se hará el cálculo por esos diez años sino que se tomarán veinticinco años , prácticamente toda la vida laboral de una mujer. «Al cambiar ese cálculo va a perjudicar a las mujeres muchísimo más incluso el monto a cobrar en la edad jubilatoria.»

AFAPS PAGAN JUBILACIONES DE 2 PESOS

Otro capítuo de la reforma de la Seguridad Social que abordó Sol Maneiro tiene que ver con las AFAP y en este sentido también analizó porqué perjudica a las mujeres.

«La profundización del sistema individual de las AFAP perjudica específicamente a las mujeres porque en este sistema la mujer se jubila pura y exclusivamente por lo que aporta , cuando sabemos que se gana menos que el varón , eso es una realidad. En el sistema solidario si no se llega a una jubilación mínima , se jubila con la mínima que son en BPS 17 mil pesos aproximadamente. La AFAP no tiene mínimo , hay gente jubilada por la AFAP por 2 pesos , entonces eso va a perjudicar directamente a la mujer».

SISTEMA SOLIDARIO VS. SISTEMA INDIVIDUAL

Agregó que el sistema individual de las AFAP , que se verá fortalecido en esta reforma , debilita el sistema solidario.

«Ese sistema solidario sostiene el pinchazo que le dan en el talón a los recién nacidos para detectar alguna enfermedad , las prótesis, la equinoterapia, y sobre todo el Sistema de Cuidados.»

Para Maneiro en estas cosas se debe pensar cuando se aborda una reforma de la Seguridad Social.

«Tiene que ser una reforma integral porque tiene que tener en cuenta estos factores . Si tenemos una población envejecida tenemos que fortalecer el Sistema de Cuidados . Una mujer cuando se jubila no deja de trabajar , cuida los nietos , y si esa mujer no puede cuidar los nietos la hija no puede salir a trabajar, entonces es una rosca que no se termina nunca. Y esas son las discusiones que solamente se pueden implementar a través de un diálogo social.»

RECORTE DE LAS PENSIONES POR VIUDEZ

En la ennumeración de las desventajas que vislumbra para las mujeres con el Proyecto de Reforma de la Seguridad Social, Maneiro se refirió al recorte de las pensiones por viudez.

«Este proyecto recorta también las pensiones por viudez. Actualmente si enviudamos a los cuarenta años de edad recibimos una pensión por viudez de manera vitalicia . Lo que se plantea en la reforma es que si quedamos viudas a los cuarenta años de edad , nos darán una pensión de un año. La Seguridad Social tiene como esencia protejer a la persona cuando se está en situación de vulnerabilidad .La pérdida de un familiar cercano , en este la pareja , tarda de tres a cinco años de recuperación anímica y sicológica , y el proyecto no sólo dice que hay que superar el duelo en un año sino que además se debe resolver la economía familiar.»

Por otra parte destacó que también se recorta las jubilaciones por incapacidad total en un 20%, lo que son las jubilaciones por incapacidad «y esto va a pasar inmediatamente aprobada la ley.

«Tenemos que informarnos y exigirles a Diputados y Diputadas que digan qué es lo que van a votar y que quien levante la mano para votar reformas de estas características pague el costo político por hacer que los trabajadores de a pie nos muramos trabajando».