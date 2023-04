“Las mujeres tenemos un defecto, a veces no sabemos separar los afectos de la política”

Glenda Rondán, “Sumemos” del Frente Amplio

Glenda Rondán confiesa orgullosamente, sin que se le pregunte, que ha vivido 77 años, y una vez que comenzamos a charlar, es un libro abierto de todos esos años de batllista, como se define ideológicamente, aunque prefiere el término progresista sobre el de izquierda. Con un camino importante recorrido dentro del Partido Colorado, en 2010 decidió dar el paso y cambiar a filas del Frente Amplio invitada por el Presidente Tabaré Vázquez, incluso con responsabilidades de gobierno. Una feminista de todas las horas, hoy sigue militando en el movimiento “Sumemos” y dice que respaldará a Carolina Cosse a la candidatura que ella decida postularse. Hoy traemos a EL PUEBLO apenas un resumen de más de una hora de charla.

– ¿Qué anda haciendo por Salto?

– Integro un movimiento político llamado “Sumemos”, que está integrado por muchas agrupaciones. Por ejemplo, para mencionar algunas, Baluarte Progresista e Independientes FA, y hay muchas más. En “Sumemos” tenemos una peculiaridad, que cada agrupación se da su forma. A ver, digamos que una quiere tener una Mesa Directiva, otra tiene un Secretariado, cada uno se organiza como quiere. Y como por suerte tenemos grupos en todo el país, en lo departamental cada agrupación toma las decisiones que entienda debe tomar porque están en territorio. Lo que nos une es el tema ideológico, no somos todos iguales, porque eso es imposible. Siempre digo lo mismo, la grandeza del FA está en la diversidad, pero porfiadamente queremos la absoluta unidad, es imprescindible, pero no la sagrada obediencia porque somos diversos. Esa es una de las cosas que persigue “Sumemos”, la unidad en la diversidad.

– Hay representantes de la coalición de gobierno, llamada republicana o multicolor, que han mencionado la necesidad de seguir los mismos pasos que los que realizó la coalición del Frente Amplio para amalgamarse y ser un frente político común a nivel electoral…

– Pero no son lo mismo. El Frente Amplio cuando se funda, hace ya 52 años, lo hace por razones fundamentalmente ideológicas. ¿Quiénes lo fundan? ¿Solo la izquierda? Por lo general no hablo de izquierdas y derechas, prefiero hablar de progresistas y conservadores, porque aseguro, y me hago cargo, se fundó por progresistas. Mire que progresistas y conservadores hay en todos los partidos, no se salva nadie de eso. Ahora claro, los realmente progresistas estamos en el Frente Amplio. Entonces, se funda por razones ideológicas, nadie me va a decir que el General Seregni, Crottogini, Alba Roballo, (Zelmar) Michelini, Martínez Moreno y puedo seguir con la lista, estaban pensando en tener un cargo.

– La izquierda tuvo algún antecedente en la década del 60 de unificarse bajo un mismo lema para aunar fuerzas para enfrentar a los partidos tradicionales porque sabía que cada cual por su lado, más que sumar, dividían votos. Ley de lemas mediante, la unificación de las izquierdas uruguayas se concreta el 5 de febrero de 1971 porque quería llegar al gobierno electoralmente, no era solo una cuestión ideológica.

– A ver, una cosa es decir, por querer en algún momento llegar al gobierno. Porque si tengo una idea progresista, lo que quiero es llegar al gobierno para aplicar las políticas que entiendo que son correctas para el bien común. Para, como decía Batlle y Ordóñez, vivir en un país feliz y justiciero. Yo no digo que no, porque de hecho el FA sacó diputados y senadores, eso es una realidad, pero algo que sigue siendo lo básico para el FA es el programa. Podemos hablar de precandidaturas, no hay problema, que cada uno diga a quien le gusta o si hay un grupo que entienda que deba proclamar a un compañero o a una compañera que lo haga, pero primero en el congreso hay que aprobar el programa. Cuando me tocó estar en el gobierno, porque tuve el enorme honor que Tabaré (Vázquez) me diera un cargo y me apoyara en eso María Julia Muñóz, yo cumplí todo lo que pude con el programa del FA que tenía que ver con el área de cultura y su descentralización, que lo hacía exclusivamente a través de los Centros MEC. Entonces, para nosotros, primero el programa, así debe ser. No digo que todos los compañeros y compañeras del FA piensen igual, pero es el deber ser.

– No hemos ingresado aun a las diferencias que usted dijo existen con la otra coalición.

– Quiero partir de la idea histórica del Herrerismo, no hablo de todo el Partido Nacional. El Herrerismo, para los que se digan batllistas, es invotable, porque históricamente el Batllismo ha estado enfrentado con el Herrerismo y con las dictaduras. No quiero empezar a hablar de los primeros dictadores porque en la historia de Uruguay, debo reconocer que todos fueron colorados, pero no batllistas. Después de Batlle y Ordóñez no hubo un dictador batllista eran Riveristas o colorados, que no es lo mismo. En el Batllismo siempre hubo dos corrientes, la progresista, la Lista 15 de Luis Batlle, que tan progresistas éramos que los blancos nos llamaban “comunistas chapa 15”, un mote que nunca me molestó porque yo siempre fui progresista… (la otra corriente seguramente sería la Lista 14, nota del periodista).

– El llamado “pacto co-co” entre Luis Batlle y Rodney Arismendi…

– Y después se habló del “pacto co-co” entre el queridísimo Gonzalo Carámbula y el queridísimo Alejandro Atchugarry, que son dos hombres que le hacen tanta falta a la patria en este momento que ni se sabe, dos grandes hombres de diferentes partidos, pero que fueron grandes amigos y compañeros en el parlamento. En ese momento yo era la secretaria de bancada del Partido Colorado y con Gonzalo tenía amistad personal porque mi padre era amigo de su padre que en el gobierno de Luis Batlle fue el vicepresidente del Banco República, don Felisberto Carámbula.

– Pero volvamos a la coalición de gobierno…

– Volvamos. El Herrerismo siempre estuvo vinculado a las dictaduras, como la dictadura de Terra. Los Manini y los Herreristas. Los batllistas y los blancos independientes no apoyaron ese golpe, incluso fueron desterrados. Todos sabemos lo que pasó, la Isla de Flores, etcétera. El destierro, por ejemplo, de Doña Matilde Ibáñez de Batlle con sus hijos en Argentina. Por eso no es lo mismo ser Herrerista que ser blanco. Ahora, ¿quién heredó lo de ser blanco independiente? El Wilsonismo o Don Carlos Julio Pereira, figuras que hay que reverenciar. Pero le agrego, nada tiene que ver el Herrerismo con el Partido Independiente, ideológicamente no tiene nada que ver, a menos que haya cambiado. No puedo creer que Pablo Mieres haya cambiado tanto, porque fue mi compañero en la Cámara de Diputados, por eso le digo, porque lo conozco, no hablo de afuera.

Si es que quedan batllistas, me extraña que hayan votado a la Presidencia a un Herrerista, batllista no vota a Herrerista. Por eso, por lo menos 300 mil batllistas votaron a Mujica. En realidad, no votaron por Mujica, votaron el proyecto progresista del FA, porque los batllistas no concordamos con las revoluciones armadas.

– Se puede decir lo mismo del origen del FA cuando se menciona las diferencias ideológicas notorias existentes en ese momento entre comunistas y democratacristianos…

– No hay tantas diferencias. La verdad es que nunca voy a ser comunista ni socialista porque sigo siendo batllista. ¿Por qué es la primera vez que me afilio a un movimiento? Porque en “Sumemos” hay de todo, hay wilsonistas, hay batllistas, hay socialistas, debe haber algún excomunista, somos diversos. Lo que no creo es que un Herrerista ande por acá, y hablo solo de aspectos ideológicos y no de alguna persona concreta, no soy de las que habla de la gente si no la tengo enfrente. Pero de que un batllista o gente del Partido Independiente vote a un Herrerista, como dijo el Pepe, se deben haber tenido que tragar algunos sapos.

– Escuchaba la fundamentación del voto a favor de la reforma de la seguridad social del Diputado del Partido Independiente Iván Posada y decía que la votaba convencido por ser una persona de izquierda, y siendo de izquierda se preguntaba por qué el FA no la votaba.

– A ver, no me gusta profundizar en temas en los que no soy una técnica o no he profundizado en lo que seriamente se debe profundizar por no tener ningún cargo, ya no soy legisladora, solo soy una ciudadana común y corriente de los de a pie como cualquier compañero o compañera del FA. Lo único que puedo decir es que no voy a juzgar a Iván, porque además de tenerle mucho respeto como ser humano y como legislador le tengo mucho afecto. Las mujeres tenemos un defecto en política, a veces no sabemos separar los afectos de la política.

Sanguinetti, uno de los mejores estrategas políticos que en la época contemporánea ha tenido Uruguay, porque eso no se puede negar, fui más de veinte años secretaria de él, con él aprendí muchísimo, aprendí a sobrevivir como mujer política. Él decía, “los afectos y la política Glenda son dos líneas paralelas, nunca se cruzan”, y no deberían cruzarse, pero las mujeres, porque no somos iguales a los hombres, porque lo que reclamamos las mujeres es la equidad no la igualdad. Yo no soy igual a un hombre, soy mujer, no importa el tema biológico, soy psicológicamente diferente o puedo ser psicológicamente igual a un hombre.

Pero a las mujeres se nos cruzan los afectos, y a Iván le tengo mucho respeto porque es Contador, sabe mucho y es muy estudioso de los temas, pero sí discrepo con Iván, y lo que puedo decir con total convicción sobre la reforma de la seguridad social, es que no es una reforma batllista, porque el primero que se preocupó en Uruguay por la seguridad social fue Batlle y Ordóñez, y la seguridad social no es solamente la jubilación, y esta reforma, en primer lugar, condena a mis hijos, seguramente a mis nietos no, porque el FA va a volver al gobierno y va a modificar lo que es injusto. El FA no vendrá para refundar nada, el FA viene a modificar lo que entienda que haya que modificar porque no todo lo que los otros hacen está mal, pero no puede ser que te aumenten los años y te rebajen la jubilación, déjate de embromar.

—————————————

PERFIL DE GLENDA RONDAN

Casada, tiene 3 hijos (Hugo falleció en 2005).

Es del signo de Acuario.

Es hincha de Nacional.

De chiquita quiso ser “tantas cosas, maestra, médica, actriz”

¿Una asignatura pendiente? “Terminar de escribir mis libros”.

Fue Diputada por el Partido Colorado.

En 2010 anunció su pasaje al Frente Amplio.

Fue asesora en temas de género y equidad.

Fue Directora de los Centros MEC.