Algunos canes de cine se han comportado de forma heroica, y otros han sembrado el terror. Resultan innumerables los que han ladrado en la pantalla (en muchas acompañan al protagonista), pero en nuestra recopilación de las mejores películas de perros damos prioridad a aquellos títulos en los que el animal tiene más o menos el protagonismo central.

Las mejores películas de perros

. Un viaje salvaje

Juntos en contra de su voluntad, el ex soldado estadounidense Jackson Briggs y Lulu, una pastor belga malinois del ejército, recorren la costa del Pacífico para llegar a tiempo al funeral de su mejor amigo. En este divertido road-trip, juntos aprenderán a querer de nuevo y se darán el uno al otro la oportunidad de una nueva vida.

Togo

Cuando una mortífera epidemia azota la localidad de Nome, Alaska, y la única cura está a más de 1000 kilómetros de distancia, la población busca al adiestrador de perros de trineo Leonhard Seppala (Willem Dafoe) para que ayude a transportar el suero con antitoxina. Seppala recurre a Togo, un modesto, pequeño y anciano husky siberiano para que sea su guía. Su mujer (Julianne Nicholson) cuidó a Togo desde que era un travieso cachorro, y Seppala, al observar la lealtad y la tenacidad de Togo, sabe que el perro es su única oportunidad para sobrevivir en esta misión. Inalterables ante la colosal tormenta que se aproxima y la presión de su esposa para que no vayan, Seppala y Togo emprenden el tramo más mortífero de sus vidas, con fuertes vientos, temperaturas de 50 bajo cero y escasa o nula visibilidad. Este intenso viaje hará que el veterano musher se dé cuenta de cuánto quiere a su perro guía, así como del vínculo inquebrantable que comparten

Buenos principios

Henri (Yvan Attal) es un escritor de mediana edad en crisis. ¿Y quiénes son las personas responsables de sus fracasos, su abstinencia sexual y su dolor de espalda? Su esposa (Charlotte Gainsbourg) y sus cuatro hijos, por supuesto! Justo en el momento crítico en el que está haciendo un balance de su vida, de todas las mujeres que nunca volverá a tener, y de todos los coches que nunca conducirá… un perro de metro y medio, maleducado y demasiado entusiasta decide instalarse en su casa. A pesar de los intentos de toda su familia por echarlo, y que el amor incondicional de su mujer comience a flaquear, este perro al que deciden llamar “Estúpido” se convierte en el nuevo mejor amigo de Henri y le ayudará a entender que en la adaptación al cambio está su verdadera felicidad.

Colmillo blanco

En la majestuosa y salvaje extensión del territorio del Yukón, en el noroeste canadiense, bajo los atentos cuidados de su madre, un cachorro de perro lobo pasa sus primeros meses de vida sin contacto alguno con el ser humano. No hace mucho tiempo, su madre vivía con una familia de cazadores indígenas y formaba parte de una manada de perros tiradores de trineo, pero tras un incidente se perdió y no volvió a verlos. Tras superar el invierno, logran reencontrarse con la manada y con la familia de cazadores. Su jefe, Castor Gris, se llena de alegría al volver a ver a Kiche, y reconoce el gran potencial que tiene el cachorro al que decide llamar Colmillo Blanco. El espíritu de supervivencia forjado durante su infancia salvaje, hace que sea un perro incomparable a los demás y Colmillo Blanco no tarda en convertirse en el mejor tirador de trineo. Pero la bravura y fuerza excepcionales de Colmillo Blanco atraen la atención de Beauty Smith, un hombre corrupto y violento que obtiene grandes sumas de dinero organizando crueles peleas de perros clandestinas, y que no se detendrá ante nada hasta lograr adueñarse del animal. Bajo el cruel dominio de Smith, que le obliga a pelear contra otros perros, Colmillo Blanco sacará su lado más salvaje hasta convertirse en un luchador feroz e implacable. ¿Podrá Colmillo Blanco recobrar la confianza en el ser humano? ¿Volverá algún día a correr libre y feliz por los maravillosos paisajes de la tierra que le vio nacer?