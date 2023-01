Las manos a la obra en el Dickinson. Empujen, que no se cae…

Cuando Ferro Carril fue Campeón de la Divisional «B» en el Torneo del Interior, ese sector del Parque Dickinson «se vino abajo». La alambrada no resistió la embestida del hincha. Hasta que llegaría un segundo episodio con la misma característica, en oportunidad del juego definitivo entre Ceibal y Universitario.

La incontrolable pasión del hincha de Ceibal una vez terminado el partido y otra vez la misma situación. Por lo tanto, desde el Cuerpo de Neutrales de la Liga Salteña de Fútbol, la misión que cabía: solución de fondo.

La toma gráfica es de elocuencia: el enrejado comienza a ganar espacios para que en ese sector no se repitan los vaivenes padecidos. Monolítica seguridad para que el que pretenda empujar lo haga. Pero que ese enrejado no se cae, no se cae….