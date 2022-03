Las guerras siempre invocan nobles motivos. Matan en nombre de la paz, en nombre de Dios, en nombre de la civilización, en nombre del progreso”, expresó el extinto escritor uruguayo Eduardo Galeano.

El destacado escritor compatriota se admiró además de que dentro de las 5 grandes potencias que tienen el poder de veto, todas son productoras de armas.

Hoy la historia se repite. Hoy es Ucrania sede del terror. Nunca dudamos que los muertos de la guerra no los ponen los ejércitos, que de alguna manera están o debieran estar preparados para enfrentarlas.

Los muertos los ponen los pueblos y son niños, mujeres, ancianos y civiles que nunca fueron consultados sobre estas acciones bélicas.

Pero lo que más nos llama la atención son dos puntos. En primer lugar que nadie apunta al verdadero origen de las guerras. Es que nadie que haya estudiado un poco los últimos acontecimientos bélicos (Siria) y ahora Ucrania, ignora que el verdadero origen está en la fabricación de las armas.

Que sepamos nadie fabrica armas para quedárselas o para guardárselas ociosas. Cada fabricante de armas y todas las naciones desarrolladas las producen para venderlas, para usarlas.

Mientras no entendamos estos seguramente seguiremos asistiendo a los grandes conflictos, que alguien los declara y sobre todo alguien las “arma”, aunque en pocas veces llegamos a saber quien.

Hoy no nos caben dudas de que la Guerra del Golfo tuvo el tremendo trasfondo del mar de petróleo sobre el se asienta el desierto de Irak. La excusa casual fue sin dudas Sadam Hussein, un cruel dictador sobre el cual por diferentes motivos pesaba la requisitoria internacional.

Es que generalmente toda guerra tiene una excusa muy “convincente” y en este caso se trató de la libertad y la situación que padecían los habitantes de Irak.

Hoy es Ucrania, un país tan pequeño como el Uruguay, que no tiene combustibles fósiles, pero si debe saberse que tiene minerales, es una enorme pradera capaz de producir muchísimos alimentos y sobre tiene su ubicación tiene un enorme valor geopolítico, debido a que constituye una de las salidas al mar más corta y directas a Europa, desde Rusia y por donde esta nación planeaba hacer llegar el gas a Europa.

Debe entenderse que una supuesta anexión de Ucrania a la OTAN puede constituiría una verdadera piedra en el zapato para Rusia y allí existe uno de los motivos reales de este conflicto.

A.R.D.