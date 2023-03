«Las irregularidadessuperaron los límites»

«No solo trasciende en nosotros lo futbolístico, también lo social. Deportivo Artigas es un todo. Y como tenemos preocupaciones naturales por una serie de hechos, con irregularidades incluídas, es por eso que desde hace ocho meses nos venimos juntando, reuniones mediante, buscando ser parte de una elección y sabiendo que desde nosotros no falta el objetivo de aportar al club. Somos algo más de 40 socios y cuando suceden determinadas irregularidades, solo queda plantearlas públicamente como en este caso. Nos sentimos parte del club. No somos ajenos a Deportivo Artigas. Sabemos bien lo que pasa y porqué pasa».

*******************

CLAUDIA NÚÑEZ, a manera de vocera de la lista 61, que pretende transformarse en opción, cuando llegue el próximo martes 28 de marzo. El 61 de la lista, es un símbolo en sí mismo o una síntesis hasta afectiva, desde el momento que en 1961 se fundó Deportivo Artigas, llegando a la Divisional «A» a principio de los años 70, para ser Campeón Salteño por primera vez en 1975.

Para la integrante de la lista, «las irregularidades que comprobamos, superaron los límites. Renuncias en la Comisión Electoral, sin que surgieran quienes contemplen ese vacío, cuando el estatuto es concreto: habla de cinco titulares y cinco suplentes. Y quien figura como único en la Comisión, es familiar directo de dos integrantes de la lista 3, hablamos del oficialismo. Había de agotar el número de suplentes y la potestad abierta de sumar socios. Pero esos socios para integrarla, deben ser refrendados por una asamblea. Y de hecho no fue así»

Para Claudia, «fueron dos años de tentativas para reformar los estatutos y no lo lograron, por lo que decidieron llamar a elecciones. ¿Qué pretendían quienes ocupan cargos en la actual Comisión?: prolongarse en funciones por uno más»

«SIN ACCESO AL PADRÓN DE

SOCIOS Y A LOS ESTATUTOS»

La referente de la lista 61, puntualizó un hecho no menor, desde el momento que la actual Comisión Directiva de Deportivo, recaló en gestiones a nivel de la Corte Electoral, para el desarrollo del acto comicial del martes, pero la respuesta fue negativa: para la Corte era elemental que en el club se recurriera a una asamblea, contemplando los vacíos existentes. En este caso cinco titulares y cinco suplentes. La duda planea en el cielo de la entidad, porque las elecciones serán el martes y al decir de Claudia Núñez, «nunca tuvimos acceso al padrón de socios ni al estatuto. Ahora se nos impugna la lista porque se argumentó que tenemos algunos socios con cuotas atrasadas y otro al que se le dio de baja. ¿Cómo se puede hacer frente a esta obligación si quien es el cobrador cae en omisiones, por ejemplo la de no cobrar la cuota? Pero nunca en estas personas existió el ánimo de no pagar. No corrimos con la misma ventaja de la actual Comisión Directiva, no tenemos las herramientas que ellos disponen. Pretenden la sanción de tres socios que responden a la lista 61. Todo tiende a menoscabar la chance que nos asiste. Estamos nosotros en un plano de desigualdad, en un ámbito donde las irregularidades no faltan»