Las importantes lluvias impactarán en los niveles del río aguas abajo de la Represa. En virtud de las importantes lluvias registradas durante los pasados días en la cuenca más próxima al embalse, como así también, a los pronósticos de lluvia en las próximas 48 horas, las previsiones de caudales de aporte se han vuelto más desfavorables. Si bien el embalse de Salto Grande ha permitido atenuar este rápido incremento de los caudales de aporte, ha sido necesario aumentar los erogados, y consecuentemente el nivel del río aguas abajo ha subido. No se puede descartar que a lo largo de los próximos días se vuelvan a alcanzar niveles en torno a los máximos registrados en el pasado mes de octubre. En cuanto al embalse, continuará subiendo rápidamente, y alcanzará, des-de el lunes, niveles altos, cercanos a los 35 metros. Las estimaciones prevén mantener estos niveles durante varios días, debido a los caudales muy altos que están ingresan-do por Monte Caseros/Bella Unión.

Personas desplazadas De acuerdo a los últimos repor-tes, se mantiene en 181 el número de personas evacuadas (62 familias, 106 mayores y 75 menores) y en 896 el número de personas autoevacuadas (302 familias, 571 mayores y 325 menores) totalizando 1.077 personas desplazadas. La altura actual del Río Uruguay frente al Puerto de Salto es de 13,30 metros al momento de emitir este informe. Según las pro-yecciones del Área de Hidrolo-gía de Salto Grande, se espera que la cota máxima en el puer-to de Salto no supere los 13,70 metros durante la jornada del lunes. Las personas evacuadas se encuentran alojadas en el Parque Harriague (Ex ZOO), en la Capilla Santa Filomena, en 8 de Octubre 1174 (Ex local de ERSA) y el Hogar del Adulto Mayor.

El Comité Departamental de Emergencias lleva adelante la atención integral a las familias damnificadas, brindando alimentación y atención sanitaria. Aquellos que requieran asistencia o se encuentren en niveles de afectación en sus viviendas, comunicarse con el CE-COED a través del teléfono 47327359 o por WhatsApp al 099383807.

Recordamos que las mudan-zas se realizan únicamente en horario diurno, entre las 8 y las 19 horas. Se recomienda encarecidamente abstenerse de bañarse en el río y de realizar cualquier tipo de deporte acuático, dada la situación de alto riesgo que presenta. Solicitamos la colaboración de la población ante la situación excepcional de calles cerradas en la ciudad, especialmente en zonas de alto tráfico, lo que sin duda afecta al tránsito local. Por lo tanto, pedimos que se respeten las señales y se esté atento a los cambios.