Las formativas delbásquet: jugando!

*FECHA 4*
Viernes 14/04
*U13*
Hora: 19:30
JUVENTUS *VS* NACIONAL
*U17*
Hora: 21:00
JUVENTUS *VS* NACIONAL
SÁBADO 15/04
*U12*
Hora: 18:00
JUVENTUS *VS* NACIONAL
*U15*
Hora: 19:30
JUVENTUS *VS* NACIONAL
*U19*
Hora: 21:00
JUVENTUS *VS* NACIONAL
*LUNES 17/04*
*U13*
Hora: 19:30
CÍRCULO SPORTIVO *VS* FERRO CARRIL
UNIVERSITARIO *VS* SALTO URUGUAY
*U17*
Hora: 21:00
CÍRCULO SPORTIVO *VS* FERRO CARRIL
UNIVERSITARIO *VS* SALTO URUGUAY
*MARTES 18/04*
*U12*
Hora: 18:00
CÍRCULO SPORTIVO *VS* FERRO CARRIL
UNIVERSITARIO *VS* SALTO URUGUAY
*U15*
Hora: 19:30
CÍRCULO SPORTIVO *VS* FERRO CARRIL
UNIVERSITARIO *VS* SALTO URUGUAY
*U19*
Hora: 21:00
CÍRCULO SPORTIVO *VS* FERRO CARRIL
UNIVERSITARIO *VS* SALTO URUGUAY