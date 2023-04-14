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Las formativas delbásquet: jugando!

*FECHA 4*

Viernes 14/04

             *U13*

           Hora: 19:30

JUVENTUS *VS* NACIONAL

                 *U17*

              Hora: 21:00

JUVENTUS *VS* NACIONAL

SÁBADO 15/04

               *U12*

             Hora: 18:00

JUVENTUS *VS* NACIONAL 

                 *U15*

             Hora: 19:30

JUVENTUS *VS* NACIONAL

              *U19*

            Hora: 21:00

JUVENTUS *VS* NACIONAL 

*LUNES 17/04*

                *U13*

             Hora: 19:30

CÍRCULO SPORTIVO *VS* FERRO CARRIL

UNIVERSITARIO *VS* SALTO URUGUAY

                   *U17*

                 Hora: 21:00

CÍRCULO SPORTIVO *VS* FERRO CARRIL

UNIVERSITARIO *VS* SALTO URUGUAY 

*MARTES 18/04*

                   *U12*

                 Hora: 18:00

CÍRCULO SPORTIVO *VS* FERRO CARRIL 

UNIVERSITARIO *VS* SALTO URUGUAY 

                      *U15*

                   Hora: 19:30

CÍRCULO SPORTIVO *VS* FERRO CARRIL

UNIVERSITARIO *VS* SALTO URUGUAY 

                      *U19*

                    Hora: 21:00

CÍRCULO SPORTIVO *VS* FERRO CARRIL

UNIVERSITARIO *VS* SALTO URUGUAY

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