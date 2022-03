Las estafas cada día y el cuento del tio.

Últimamente se elevó el número de denuncias por estafas, sostiene el Vocero de Jefatura de Policía y realiza recomendaciones

Crio. Mayor Carlos Mello

Por supuesto que al elaborar este informe, EL PUEBLO procuró la palabra de jerarcas de la Policía. Hay allí total coincidencia en que los estafadores mediante teléfono o redes sociales “tienen una habilidad impresionante”, por lo que “la población tienen que estar alerta”. Aquí lo medular del diálogo con el Vocero de Jefatura de Policía de Salto, Crio. Mayor Carlos Mello:

-¿Cuál es la dependencia que se ocupa de estos temas y cómo se realizan las denuncias?

El área de Delitos Complejos es la que analiza todo lo que es denuncias por estafas, telefónicas o de otro tipo. Delitos Complejos es una oficina dentro de la Dirección de Investigaciones de Jefatura de Policía, y también tiene conexión con Fiscalía en la parte de interceptación de llamadas telefónicas. La forma de denunciar es por el 911, o de forma personal en cualquier dependencia policial, o en Fiscalía. Indudablemente esto es para todo el país, si alguien radica una denuncia en una comisaría de otro departamento por una estafa que ocurrió en Salto, obviamente se la van a atender también. Hay que decir además que Interpol es quien trabaja con las denuncias que se dan con gente del exterior.

-Da la sensación que estos delitos han aumentado, ¿es así?

En estos últimos tiempos se ha elevado el número de denuncias por estafas, en distintas modalidades.

-¿Cuáles son esas modalidades?

Siempre hay una víctima y una estrategia o artimaña para inducir al error y tener una ganancia. Por un lado se da el hecho que podría titularse “familiar en apuros”, es aquel que dice en un audio: “me encuentro varado en tal aeropuerto, en tal país, venía con plata y me la retuvieron, necesito que me gires dinero”. Hay una organización que hace esto, a veces no es una sola persona, es gente que trabaja buscando información si una persona tiene un familiar en el exterior y con esa información después realiza la estafa. Otra modalidad es la utilización de cuentas bancarias, a nivel del Banco logran obtener las contraseñas de esas cuentas, ingresar y hacer giros; se ha dado denuncias de eso, gente que detecta por el e-brou que se hizo un giro de su cuenta hacia otra cuenta. Otra es, no acá en Salto, pero se ha dado, de “familiares secuestrados”, tratan de generar el pánico en el familiar, dicen que hay un familiar secuestrado y piden el rescate a través de un giro.

-En Salto, ¿se han aclarado casos de este tipo?

Sí, hace unos días se localizó acá en un hotel de Salto a una persona que estaba requerida por Maldonado por una de esas maniobras de “familiar en apuro”, entonces se hizo esa conducción. A veces hay que esperar tener la identidad de la persona que realiza la estafa para liberar la requisitoria a nivel nacional, y puede ser detenida en cualquier parte del país.

-Días pasados circularon números de teléfono y se advertía no responder a ellos porque provenían de estafas desde la cárcel, ¿qué hay de cierto?

Cundo el Ministerio toma contacto de alguna información y puede prevenir, hace las publicaciones. En este caso no, no hicimos esa publicación, pero de pronto el Ministerio lo liberó en alguna comunicación nacional. Pero se da, mire que se da a nivel de cárceles que hay gente muy profesional en eso, muy hábil en el delito. Las maniobras van variando a través del tiempo. Hace un tiempo se daba de hacerse pasar por gente de la DGI, o de la Intendencia, utilizan un nombre por ejemplo de un Director de Higiene, de una autoridad generalmente conocida por su buena imagen, diciendo que se van a hacer inspecciones y hay que hacer un giro…Cuando la Policía se entera de eso hace la advertencia.

-¿Cuáles son las víctimas más frecuentes?

Los estafadores eligen muy bien a las víctimas… Adultos mayores son los que más caen.

-¿Qué recomendaciones le daría a la población?

La primera es no entregar información a extraños. Lo correcto en una llamada sería, antes de identificarse, primero decir: “¿con quién quería hablar…con quién hablo?”. Otra cosa: cada vez que usted sube una foto tiene que pensar que esa foto ya es de la red, y toda la gente que anda entrando y saliendo en perfiles puede obtener información precisa. Además, educar a los niños, porque a veces puede pasar que en ausencia de los padres en la casa, los niños en su inocencia den información de cómo está integrada la familia. Si la persona maneja redes sociales, Facebook por ejemplo, que mantenga su perfil en privado. Si su perfil es público, todos lo ven, en privado no quedarían tan vulnerables. También, comunicarse en forma cotidiana con los familiares evitaría estafas, porque a veces se dan situaciones que pasa un año o más tiempo sin saber nada de ciertos familiares, sobre todo si están en el exterior, eso da lugar a que alguien arme una historia y uno no sabe de ese familiar y cae en el error. En caso de un supuesto familiar varado o secuestrado, primero mantener la calma e intentar comunicarse con el familiar en corto tiempo, antes de hacer un giro de plata. Pero son situaciones en las que se busca crear el pánico y en una situación de pánico el pensamiento se limita. Otra cosa, evitar pasar contenido íntimo, porque se da, y acá ha habido casos, de gente que entra en aplicaciones de buscar novio o pareja y comparte fotos…

-¿Y cómo es la estafa en esos casos?

Usted se comunica con una persona e intercambia fotos, después la mujer le pide fotos íntimas e intercambian, esa mujer le manda fotos que usted no sabe si es ella en verdad, y después entra en juego un masculino, supuesto padre de ella, y le dice a usted: “usted le está enviando estas fotos a mi hija, que es menor de edad, lo voy a denunciar por acosador”, así siembran pánico y piden dinero para no hacer la denuncia. Eso se ha dado varias veces. El hombre sobre todo entra en esas cosas y hay toda una organización por detrás, con amenazas, con pedido de plata.

“En 2016 ya se sabía del mandala en Montevideo, Argentina y en España”

Claudio Opazo, abogado criminólogo

El Doctor Claudio Opazo es abogado y docente criminólogo de la Universidad de la República. En conversación con EL PUEBLO, comentó que ya desde 2016 se operaba en nuestro país, fundamentalmente en Montevideo, con este tipo de estafa, que incluso ameritó la realización de varios artículos periodísticos de medios capitalinos advirtiendo de este sistema conocido como “mandala de la abundancia”. Sorprende que el método por el que varios salteños habrían sido víctimas de un supuesto delito de estafa el año pasado y que ahora se denuncia, mantiene exactamente las mismas características de lo informado y denunciado hace seis años.

UNA ESTAFA CONOCIDA

“En el 2016 –comenzó comentando el abogado- ya se sabía que había situaciones de la mandala en Montevideo, en Argentina y en España, sobre todo. Después empezó acá. Lo que se sospecha es que se suponía que era una especie de estafa estilo (Carlo) Ponzi, este sistema se llama ‘mandala de la abundancia’. El sistema es que cada persona de un grupo de ocho pone US$ 1.400, pudiendo ganar, al menos eso se le decía, la suma que ponía por ocho, o sea, US$ 11.200, eso pasaba porque esa persona traía dos personas, esas a otras dos más y así hasta completar las ocho, es en ese momento que se completaba un mandala. El problema aparecía cuando se daban cuenta que, si uno trae a ocho, esas ocho a su vez tienen que traer a otras ocho. Entonces, si terminan habiendo mil personas que trajeron a ocho personas más, hay mil que ganaron, pero ocho mil que no ganaron”.

“Ese sistema puede llegar a configurar el delito de estafa porque el artículo 347 dice ‘el que con estratagemas o engaños artificiosos’, o sea que no alcanza con un engaño simple, sino que tiene que generar una elaboración. Después sigue el artículo, ‘indujere en error a alguna persona, para procurarse a sí mismo o a un tercero, un provecho injusto, en daño de otro’, es decir que le causa un perjuicio, entonces ahí se configura el delito de estafa”.

“Cuando nació la victimología en 1940, los primeros estudios que se hacían hablaban de que la víctima era cooperadora, porque en ese entonces se veía como una especie de participación por parte de la víctima con el que armaba toda la maniobra. Esa clasificación ya está superada, lo que se estudia ahora es que hay una participación activa de la víctima porque piensa que no le están ocasionando un daño al sacarle un dinero prometiéndole una ganancia que al final no va a tener, y es ahí cuando se constituye la estafa, pero de todas maneras. Se va a tener que probar en la Justicia si hubo un engaño o se lo quiso inducir a uno”.

“Las estafas pueden tener varias situaciones. A veces es una persona conocida, que puede tener un título universitario o un cierto renombre o un conocimiento comercial o un cierto prestigio. Ahí es donde aparece la confianza que tiene el estafado en participar en eso, en una ganancia que se obtiene de una manera muy fácil, muy rápida”.

¿VÍCTIMA O ESTAFADOR?

EL PUEBLO realizó consultas con personas que cayeron en una supuesta estafa, quienes sostuvieron con total sinceridad que consideran que quien los hizo entrar en este sistema desconocían que estaban participando de un delito, por lo que para ellos también serían víctimas, surgiendo la interrogante si esa situación podría interpretarse de esa manera.

“Puede ser, no lo descarto, es posible –respondió Opazo-, pero advierto que no puedo ser más específico sobre este tema concreto porque a esta causa la conozco solo por el diario. Quien puede tener la responsabilidad es el que inicia el sistema, porque sabe perfectamente la situación. Le repito, no descarto esa situación sobre que haya personas que participaron y trajeron a otros sin medir las consecuencias”.

– En caso de constituirse el delito de estafa, ¿qué pena podría recaer en las personas inculpadas?

– De seis meses de prisión a cuatro años de penitenciaría. De todas maneras, el nuevo Código permite que llegue a un acuerdo reparatorio (artículo 394 del nuevo Código de Procedimiento Penal) a través de varias opciones que allí están contempladas, como el de la reparación económica, y dejando latente el cumplimiento de la pena efectiva.

Muchos salteños han caído en la trampa del dinero fácil

Mándalas o flor de la abundancia

Las estafas a través de la tentación de cómo ganar dinero con el simple hecho de participar en un juego, ha vuelto a dar que hablar en nuestro medio..

Por estos días han habido denuncias de salteños que dicen sentirse estafados luego de haber sido invitados, y aceptado, a participar de un juego llamado Mándalas o flor de la abundancia.

Se trata de uno de los tantos juegos piramidales que se ofrecen por Internet, y por redes sociales, donde se invita a participar y a obtener con facilidad el doble del dinero invertido, como mínimo, con perspectivas de ganancias mayores a futuro.

Las modalidades son parecidas, lo que cambia a veces es el nombre, o por dónde se implementa, pero el final es el mismo, unos pocos ganan el dinero fácil, otros, la mayoría, lo pierde fácilmente.

Sobre este tema hemos entrevistado al Dr. Pablo Perna, que tiene, aquí, en Salto algunos casos que patrocina. Clientes que lo han contratado, pues se sienten engañados, víctimas, a través de este juego y han iniciado instancias judiciales..

La tentación de la obtención de ganar dinero con facilidad, a través de una simple inversión, juega un rol fundamental en esta trama. Y lo que se sabe es que en estos últimos meses, a través de las redes sociales, han circulado supuestas nuevas formas de poder ganar dinero. En algunos casos, como manifiestan quienes han sido víctimas, son métodos que rayan lo fraudulentos que han terminado afectando en mayor o menor medida el capital de las personas.

Este tipo de operaciones se han denominado como “estafas piramidales”, y consiste en que, a través de un anuncio de inversión, una persona ingresa sus datos para ser contactado. Luego de esto, el supuesto «asesor financiero» llama a la víctima y la persuade para que invierta una cantidad de dinero.

La persona confía en este presunto asesor e invierte en un supuesto fondo, sin embargo, esto no se lleva a cabo, ya que el sistema financiero no existe, y la víctima pierde toda la recaudación”. Esto es lo que se repite una y otra vez, en distintas partes.

LA MANDALA O FLOR DE LA ABUNDANCIA

El método que ha cautivado a los salteños, el que ha sido visto en las redes sociales, se trata de la “Mándala o flor de la abundancia”.

El Dr. Pablo Perna nos cuenta que muchos de esos salteños se han sentido perjudicados por este juego y que lo han contratado para llevar estos casos a la Justicia.

Le preguntamos en qué instancia está la causa, respondiendo Perna:

“Lo que se ha iniciado es una primera instancia civil, por una presunta apropiación indebida, y que a posteriori, lo que se esta instrumentando, es una denuncia penal por presunto delito de estafa y asociación ilícita para delinquir. En virtud, que en este caso, se ha prometido, se ha ofertado, un juego que a nuestro entender tiene característica piramidal, y el hecho que tenga una característica piramidal significa que no se van ver beneficiados los de abajo, hasta que no se beneficien los de arriba. Por lo tanto si en este caso los que están arriba están en complicidad para que no se

Beneficien los de abajo, a nuestro entender claramente se genera estratagemas engañosas a los efectos de beneficiarse a si mismo o a beneficiar a un tercero.

El hecho de que en este caso participe mas de una persona entonces nosotros entendemos que hay un asociación ilícita para delinquir. Esto es en la esfera netamente penal”.

Perna dijo que también habrá una instancia civil donde se buscará también resarcir en el tema económico ya que sus clientes, como otros participantes, han perdido dinero.

También señaló que serían varias las personas que se han visto dañadas por este juego en Salto, pero eso se va a saber cuando se avance en el tema y si se ha cometido un presunto delito.

También dijo Perna que desconocía la existencia de este tipo de juego hasta el momento en que fue contratado por personas que se vieron perjudicadas y engañadas por el mismo.

Comentó que como gancho para atraer a los posibles participantes se daba a conocer nombres de notorios salteños que supuestamente jugaban, y con eso se lograba vencer las dudas del posible participante, ya que al reconocer nombres notorios de salteños le daba ciertas certezas de la seriedad del juego, que avalarían esos presuntos jugadores de apellidos conocidos.

Perna manifestó que las personas que representa son personas que se vieron perjudicadas y engañadas por este juego. Personas que llegaron a aportar dinero, “y estamos hablando que para ingresar el monto eran sumas que superaban los mil dólares”, dijo el entrevistado.

Consultado sobre qué instancias se han cumplido, respondió que se ha presentado la solicitud de la audiencia conciliatoria, “esto está en la vía civil”, y acotó, “se prorrogó la audiencia porque ninguno de los denunciado ha comparecido por haber acreditado de estar con covid, por lo tanto es una audiencia que se vio frustrada. Nosotros vamos a ir agotando las diferentes etapas que nos permiten legalmente, y esta es una historia que recién comienza”.

Dr. Gabriel Cartagena explica las principales modalidades de estafas

El Dr. Gabriel Cartagena, Abogado (Aspirante Docente en Informática Jurídica en Cenur Norte Sede Salto UDELAR) es en Salto uno de los profesionales más involucrados en el estudio y difusión del tema Estafas. Son frecuentes sus ponencias en diferentes ámbitos, por ejemplo instituciones educativas, para aclarar dudas y prevenir sobre estos delitos. Lo que sigue, son los fragmentos principales de lo expuesto por el profesional para el presente informe:

Lo que dice el Código Penal

“Nuestro Código Penal define en el art Artículo 347 el delito de Estafa como “El que con estratagemas o engaños artificiosos indujere en error a alguna persona, para procurarse a sí mismo o a un tercero, un provecho injusto, en daño de otro, será castigado con seis meses de prisión a cuatro años de penitenciaría.”; es aplicable a los delitos cometidos a través de medios informáticos con la característica del dinamismo y la internacionalización de este tipo de maniobras, consideramos que Uruguay tiene normativa para combatir estos Delitos y hay medios técnicos para ubicar a los estafadores, es importante denunciar ante la Policía y brindar detalles lo antes posible de la maniobra.

¿Cómo detectar que es una estafa?

“Los estafadores se hacen pasar por una organización conocida; generalmente fingen que se están comunicando con usted en nombre del gobierno o de alguna institución conocida. Algunos pueden hacerse pasar por un representante de un negocio que usted conoce, una empresa de tecnología o incluso una entidad de caridad que está pidiendo donaciones. Usan la tecnología para cambiar el número de teléfono que aparece en su identificador de llamadas. Así que el nombre y número que usted ve podrían ser falsos o aparece la inscripción “privado” sin poder identificarse o son números del extranjero. Es frecuente que digan que hay un “problema” o un “premio”. Podrían decirle que está en problemas con alguna inspección de algún órgano del gobierno nacional o departamental, mencionan a BPS, DGI, o Intendencia, incluso que debe dinero y ellos tienen un camino más corto para solucionarlo. Otros manifiestan que un miembro de su familia tuvo una emergencia , o que su computadora tiene un virus. Algunos estafadores dicen que hay un problema con una de sus cuentas y que usted tiene que verificar alguna información o actualizar la información del Banco o Tarjeta de Crédito, una vez que ingresa pueden robarle su identidad y tener serios problemas. Los más comunes y ya no tan utilizados mentirán que ganó dinero en una lotería o sorteo pero que tiene que pagar un porcentaje para obtenerlo o para realizar los trámites para lograr dicho premio”.

“Los estafadores presionan”

“Presionan para que actúe de inmediato, ya que es una forma de lograr sus objetivos sin que pueda pedir asesoramiento. Quieren que usted actúe antes de tomarse un tiempo para pensarlo y operan por teléfono diciendo que no cuelgue para que usted no pueda verificar sus historias. Podrían amenazarlo con arrestarlo, demandarlo, comentarle a su cónyuge determinada información o quitarle su licencia de conducir o de su negocio, o deportarlo en países donde hay muchos inmigrantes. También podrían decirle que su computadora está a punto de ser atacada. Le dicen que pague de una manera específica. Suelen insistir para que usted pague enviando dinero a través de una compañía de transferencias o colocando dinero en una tarjeta de regalo y dándoles el número que figura al dorso. Algunos le enviarán un cheque, que después resultará falso, le dirán que lo deposite y que luego les devuelva dinero”.

Algunas de las estafas más conocidas

PISHING: Recepción de mensajes de correo falsos de entidades bancarias o instituciones, donde se solicitan por distintos motivos datos personales, así como la introducción de claves y contraseñas de acceso a cuentas bancarias electrónicas. El objetivo es conseguir la mayor cantidad posible de datos personales y bancarios con el fin de ser utilizados posteriormente de forma fraudulenta.

VISHING – SMISHING: Combinación de llamada telefónica y phishing, consistente en obtener información de la víctima a través de una llamada de voz para poder operar con dichos datos. Por su parte, el smishing consiste en la obtención de los datos de forma similar al anterior, pero interactuando a través de sistemas de mensajería, como pueden ser WhatsApp, SMS.

TIENDAS ONLINE FRAUDULENTAS: Creación de páginas web fraudulentas, donde se ofertan productos por precios sensiblemente inferiores a los del mercado, con compromiso de envío rápido y solicitando datos de filiación, incluso fotografías de documentos de identidad, y de envío de los productos. Los envíos no llegan nunca y esas páginas suelen desaparecer cuando se han conseguido los fondos de las víctimas. En Salto últimamente ha pasado con una conocida zapatería del litoral uruguayo.

FRAUDES EN LA COMPRAVENTA DE PRODUCTOS: Oferta de productos a través de la web o de diversas páginas de compra–venta de segunda mano (Wallapop, Vinted…) por personas que no disponen de los productos o si los tienen, han sido comprados de forma ilícita para revender. La mayoría de veces, los productos no se entregan.

FALSOS ALQUILERES: Es habitual en el este del país, donde han proliferado mucho este verano, con actuaciones a nivel del MI. Oferta de inmuebles por internet para alquiler, turísticos, temporales o prolongados, con condiciones demasiado buenas, por el precio o por el estado del mismo. En muchas ocasiones, el inmueble no existe o no está en alquiler, la persona que lo oferta no es el propietario, ni está habilitado para realizar esa gestión.

FALSO SOPORTE TÉCNICO: Alerta que salta, al entrar en determinadas páginas, indicando que la computadora o celular se encuentra infectado por un virus que puede borrar los datos o dejar inutilizado el equipo. Se facilita un número de teléfono de contacto con el que recibir apoyo técnico para eliminar el virus. En ocasiones, al contactar con ese interlocutor se pide la descarga de una aplicación para poder acceder en remoto al equipo. Así toman el control del mismo. Esos “ciberdelincuentes” suelen pedir también el pago de ese servicio por transferencia. El importe reclamado suele ser siempre desorbitado. En ocasiones la avería del equipo es real, ya que esos delincuentes descargan, antes de ofrecer el apoyo técnico, un software malicioso.

FALSAS OFERTAS DE EMPLEO: Recepción de ofertas de empleo a través del correo electrónico o redes sociales, indicando condiciones laborales ventajosas por el tipo de trabajo, tiempo o beneficio económico.

SIM SWAPPING: Duplicación de la tarjeta SIM de los usuarios, mediante el uso de documentación falsa. Eso permite a los ciberdelincuentes tomar el control de un teléfono móvil y obtener toda la información almacenada en el mismo.

FRAUDES EN INVERSIONES: Los criminales atraen a las víctimas para que ellos mismos transfieran sus fondos a otras cuentas al hacerles creer que van a hacerse ricos en horas o días. Entran en acción criptomonedas, diamantes o el oro. Se prometen rendimientos financieros extraordinarios con esas inversiones y como prueba se dirige a esas víctimas a páginas y dominios web que muestran retornos de inversión falsos.

Medidas para evitar una estafa

Bloquee las llamadas y mensajes de texto indeseados, siga los pasos necesarios para bloquear las llamadas indeseadas y filtrar los mensajes de texto indeseados, no dé su información personal o financiera en respuesta a un pedido inesperado, incluso en un comercio para obtener puntos o beneficios. Las organizaciones legítimas no lo llamarán ni le enviarán un email o mensaje de texto para pedirle su información personal, como su número de cuenta bancaria o tarjeta de crédito. Si recibe un email o mensaje de texto de una compañía con la que tiene trato comercial y piensa que es un mensaje auténtico, igual es mejor que no haga clic en los enlaces. En lugar de eso, comuníquese con ellos usando un sitio web que le conste que es confiable. O busque su número de teléfono. No llame al número que le dieron ni al que aparece en su identificador de llamadas. Resista la presión de actuar inmediatamente. Los negocios que operan legítimamente le darán tiempo para tomar una decisión. Todo aquel que lo presione para que pague o para que le dé su información personal puede ser una maniobra para lograr sus objetivos negativos. Sepa cuáles son los métodos de pago que exigen los estafadores. Nunca le pague a nadie que le insista para que lo haga con una tarjeta de regalo o a través de un servicio de transferencias de dinero. Y nunca deposite un cheque para devolverle dinero a alguien. Deténgase y hable con alguien de su confianza, cuéntele lo sucedido a un profesional o haga la consulta ante seccional de Policía, podrían ayudarlo a darse cuenta de que se trata de una estafa. Denuncie las estafas ante la Policía de inmediato, no dude nunca en hacerlo, puede ayudar a prevenir estas maniobras.

Testimonio de quien no cayó en la estafa del mandala

Hay diferentes formas de estafa, algunas muy elaboradas en las que puede caer cualquiera y de la que nadie tiene por qué avergonzarse de nada. Pero hay una modalidad de estafa que puede llegar a exponer a alguien por su codicia, lo que termina haciéndola pasible de una mirada acusadora por parte de la sociedad, lo que termina siendo vergonzante para esa víctima. En otros casos, testigos potenciales de un posible delito de estafa no quieren ser identificados por más que no cayeron en esa red que se tejió pacientemente por el aparente estafador o estafadores, porque entiende que quien lo contactó lo hizo de buena fe y no quiere exponerlo para mantener lo más intacta posible una relación de amistad. Luego están las víctimas que se decidieron a denunciar a los supuestos estafadores y por recomendación de su abogado, hasta que no se sustancien las audiencias judiciales que correspondan, tienen impedido dar testimonio a un medio de prensa, pero una vez concluida la instancia judicial, adelantaron a EL PUEBLO que no habrá inconveniente en hablar para así poder alertar a las demás personas para que no caigan en este tipo de estratagema.

Igualmente, EL PUEBLO tuvo la oportunidad de hablar con víctimas de una posible estafa y con personas que fueron tentadas a ingresar al sistema de mandala que hoy está siendo investigado judicialmente, pero que prefieren por el momento no ser identificadas. De todas maneras, no tuvieron problema de hablar con EL PUEBLO para contarnos su experiencia.

TESTIMONIO DE ALGUIEN QUE NO FUE

“Me llaman telefónicamente con una invitación y mensaje de que había una propuesta que me iba a favorecer a mí para que yo pudiera favorecer a otros, y de esta manera vernos favorecidos todos en un sistema de mandala donde tenía que aportar US$ 1.400 e invitar a dos o tres personas más que estuvieran dispuestas a poner US$ 1.400, y que a su vez cada una de ellas también tenía que formar su propia cadena. De esto hace unos seis meses y en mi caso, me llegó por dos lugares diferentes”.

– ¿Fue en ese momento que le dijeron que si ponía ese dinero ganaría mucho más?

– Sí, si ponía US$ 1.400 iba a ganar alrededor de US$ 11.000 en aproximadamente poco más de un mes.

– Quienes se contactaron con usted, ¿le afirmaron que ya habían ganado ese dinero?

– Sí. Le aclaro que tuve dos invitaciones, por diferentes lados y con la propuesta de formar parte de diferentes mandalas. En el primer caso, me afirmaron que ya había cobrado los US$ 11 mil y que tenía personas cercanas, su familia, que también lo habían hecho.

– ¿Y por qué no entró en la propuesta que le hicieron?

– Porque no tenía US$ 1.400 en mano en ese momento, pero además, tenía otras prioridades, uno termina midiendo el riesgo de llegar a perder, por un lado, los 1.400, o la posibilidad de poder llegar a ganar los 11 mil prometidos. Pero además, hay un detalle que no es menor, que para esto tenés que invertir el tiempo que sacás de la familia y de tu trabajo para ser parte de este juego piramidal o de la mandala, y justo en ese momento estaba con mis tiempos bastante justos por lo que decidí esperar. Hubo una charla para ver si sería parte y decidí que no.

– ¿Nunca intuyó que podía tratarse de una estafa?

– Hay cuestiones que seguramente tienen que ver con la ignorancia propia, pero, por ejemplo, recuerdo que en su momento alguien me dijo que no me pusiera a buscar en las redes porque ya ha habido algunas denuncias de gente inescrupulosa que sí ha estafado con este sistema. Si busca en las redes, encontrará testimonios de denuncias en otros lugares del mundo, pero también verá a gente que cuenta su experiencia positiva y que le dio ganancias. Lo que me dijeron que no hiciera fue justamente una de las cosas que hice, busqué, y era tal cual se me había anunciado, encontré denuncias en otros lugares, personas que denunciaban posible estafa, pero también había testimonios de personas que se habían visto beneficiadas por el sistema de mandala, y que ese dinero que les iba llegando lo invirtieron en la casa, en viajes.

– ¿Usted confiaba en las personas que se le acercaron para ofrecerle participar?

– Plena confianza, y socialmente por ambos lados son personas que tienen estabilidad económica, por lo que me queda claro que no estaban precisando hacer una estafa para verse beneficiados de la suerte o del trabajo de otros. Por ambos lados me dijeron que habían pensado en mí porque saben que tengo muchos conocidos, que me querían dar una mano para que yo también ayudase a más personas.

– Cuando toma estado público esta denuncia penal que se hizo por algunas personas damnificadas, ¿qué pensó?

– ¡Por suerte no entré! (risas)