Las dudas sobre la Central Hortícola del Norte que no le son propias.

El martes sobre el fin del día hubo una reunión, conferencia o convocatoria para anunciar, luego de una tenida con los presentes, de los avances en la consultoría para la organización institucional de la referida Central en el Palacio Córdoba de la Intendencia Municipal.

Asistieron en el orden de unas treinta personas, operadores, productores, transportistas, dirigentes, prensa y los anfitriones.

El grupo del LATU que lleva adelante dichos talleres auspiciados por INEFOP, hizo una detallada exposición de los primeros tres o cuatro encuentros de la mentada consultoría. Fue una revisión a partir de la ley de creación, donde objetivamente se analizaban fortalezas, debilidades, riesgos y amenazas en el ensamblado de un sólido y consistente ¨discurso¨ para seguir ofertando puestos, más allá de ir pautando con ese trabajo la hoja de ruta de la organización y funcionamiento futuro de la CHN. Para ello se señalaron, en un exhaustivo listado de temas, que se analizó en las instancias previas a la reunión presente, los tópicos que hacen a las bondades y beneficios de estar instalados como mayoristas, en primera instancia hortifrutícolas, con todos los accesorios de reglamentaciones, legales, municipales, administrativos, además de los servicios y conexos a ello.

Se pudo constatar, por parte de los integrantes de la Junta de la Gobernanza, que vienen consolidando paulatinamente una visión unificada de los derroteros a seguir en dicho proceso fundacional. Aún falta, y como toda actividad humana será pasible de mejoras en el devenir de su accionar. Es natural que así sea.

Las dudas

Resulto fermental e interesante el capítulo donde se dejó abierto un espacio para consultas o contribuciones al análisis a los presentes.

Ahí, el disparador, que fue foco con varias intervenciones, estuvo en el aspecto nodal de como la Central le daba la certeza, o cuasi certeza a los operadores del eficaz cumplimiento de la zona de exclusión. Y quienes lo hicieron se manifestaron con una sincera objetividad, citando situaciones contextualizadas, reales, de su diario vivir. La primera, donde un transportista, que posee puesto en la UAM, señalaba que ya gran parte de sus envíos no pasan por dicho centro comercializador, van directo al cliente, y quería saber cómo se encuadraba su operativa en el contexto de la CHN. Otro hacía referencia de los múltiples distribuidores callejeros que no pasan por el Mercado Regional; y, ofertan en toda la ciudad.

Quedo de manifiesto una inquietud que todos tienen, justificada sin dudas, porque se están refiriendo a ventajas competitivas comerciales en la distribución que podrían afectar su competitividad como operadores; y, su rentabilidad por añadidura.

El hecho es que la CHN puede y debe garantizar ecuanimidad operativa y comercial a partir de las reglamentaciones que cree para su funcionamiento; para productores, operadores y compradores que lleguen a ella, en su perímetro. En eso están los integrantes de la Junta de la Gobernanza y ahora acompañados en esa tarea por el equipo del LATU, para darle soporte.

Lo demás, como el primer caso ejemplificado, habrá disposiciones reglamentarias, ya sean bromatológicas, sanitarias, etc. que dispondrán las autoridades según sea el caso. Y para la segunda, también, un suceso que se produce en el centro urbano, habrá quien realice los correspondientes controles.

Lo que si es cierto es que la CHN no tiene competencias alguna en la FISCALIZACION que se haga sobre la zona de exclusión. Es un mecanismo de entera responsabilidad de la Intendencia Municipal de Salto y de sus autoridades. E insistir al respecto, de que es determinante para el éxito de la CHN una postura manifiesta, recia y contundente al respecto del cumplimiento de la zona de exclusión, es necesario. No puede haber lugar a dudas por parte de los operadores o los posibles aspirantes a operadores o productores y otros al respecto. Es necesario seguir ratificando la postura legal para ganar el voto de confianza de que las reglas de juego son claras y están garantizadas, y, de que no habrá contemplación alguna con los infractores. Además de delinear claramente las diferentes posibles formas de transgresión a modo de ejemplo.

Recientemente la Junta voto un anexo a la normativa de larga data existente con respecto a la zona de exclusión, que fue bienvenido a los efectos aclaratorios de los tiempos que se avecinan. Parece que no fue suficiente para despejar las dudas por parte de varios interesados.

Y es una objeción, la zona de exclusión, para la que CHN no tiene la potestad alguna para garantizar su cumplimiento con firmeza, no es de su competencia.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes 11 de Diciembre del 2023: La actividad en el comienzo de una nueva semana mostró alta afluencia de público comprador, pero con menor levante de mercadería que con respecto a la semana pasada. Informantes calificados mencionan que tienen gran expectativa de venta para las próximas semanas en la medida que se acerquen las fiestas tradicionales. Se registraron descensos en los precios de referencia de morrón Rojo y Amarillo, tomate Redondo, chauchas Redonda, cebollas, calabacín, sandía y uva. Hubo incrementos en los valores de zapallito, zucchini, tomate Perita, lechuga, remolacha, coliflor, cebolla de Verdeo, choclo y acelga.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo.

Semana del 2 al 8 de Diciembre del 2023

Hortalizas de fruto: esta semana la oferta para este grupo se dispersó en los precios alcanzados, acorde a su calidad comercial, lo que en gran medida va acorde a su procedencia. Al estar en un momento de cambio de zafra, la norma general es que los productos que la inician alcancen mejores estándares de calidad comercial y, por ende, mayores cotizaciones, mientras que aquellos procedentes de cultivos ya en sus etapas finales, que están más “desgastados”, fructifican con menores índices de calidad. En este momento esta diferencia es notoria a favor de los productos del sur, que son los que están iniciándose en ese momento. Además, se suma el hecho de que las condiciones en el litoral norte no son las óptimas para esos cultivos y que estos recorren mayor distancia para llegar a destino. Esta diferencia se da principalmente en rubros como pepino, berenjena, chauchas, zapallito, zucchini, morrón Verde y tomate, que son los rubros en que ha dado comienzo en forma significativa la zafra sur.

