Las dos gremiales de árbitros,y rechazo frontal a la violencia

Sucedió algunos minutos después de la sesión del Consejo Superior, cuando las dos gremiales de árbitros impusieron a la dirigencia de la Liga, un comunicado que incluye una serie de consideraciones y decisiones, a partir de hechos de violencia que se han originado en partidos del Consejo Único Juvenil. Detallan igualmente situaciones concretas. A saber:

***********Salto, 15 de agosto de 2022.

Sr. Luis A. Arreseigor

Presidente de la Liga Salteña de Fútbol

Presente

Nos dirigimos ante usted con la finalidad de comunicar las siguientes medidas

tomadas por las asociaciones de árbitros al servicio de la Liga Salteña, reunidas en

forma urgente ASDAF y ASA dados los hechos de violencia en los escenarios donde se

disputaron partidos del Consejo Único Juvenil deciden:

* Visto que se vienen repitiendo hechos de violencia cada vez más graves en los

escenarios de juego ya sean abiertos o cerrados, hemos decidido ambas asociaciones

de común acuerdo y en base a dos protocolos de seguridad establecidos dar un paso

más en la aplicación del mismo y comunicamos que a partir del fin de semana próximo

Sábado 20/08/2022, toda actividad correspondiente a las fechas del CONSEJO ÚNICO

JUVENIL SE DEBERÁ DISPONER DE AL MENOS 2 POLICÍAS O GUARDIAS DE SEGURIDAD,para dar continuidad al campeonato en sus distintas divisiones por lo que resta de la temporada.

*Se reimplanta la medida de no arbitrar el CUJ DE LA DIVISIONAL € LOS DOMINGOS

POR LA MAÑANA.

*Solicitamos reunirnos, el día miércoles 17/08/2022, a las 18 y 30, en la sede de la liga

Salteña de fútbol con los siguientes involucrados: Neutrales, Presidente del CU),

Colegio de árbitros y el Presidente del club Cerro o algún dirigente referente de la

institución y su delegado. A esta reunión asistirán los representantes de ambas

asociaciones de árbitros.

*Detallamos los hechos de violencia sucedidos en lo que va de la temporada a modo

de información:

Cancha de Salto Nuevo, apedreo por parte de parciales y jugadores

identificados con Salto Nuevo hacia la parcialidad, jugadores del club Fénix y al

ómnibus que los transportaba, también en esa ocasión se apedreó y amenazó a la

terna por parte de los mismos involucrados en el incidente.

Cancha de Peñarol, amenazas verbales graves que se denunciaron por nota por

parte de jugadores expulsados del club San Eugenio.

Cancha de Progreso, agresión al árbitro central por parte de un integrante del

cuerpo técnico.

Cancha de Saladero, hechos de violencia con agresiones entre jugadores y

también rotura de la moto del árbitro Marcelo Izaguirre que se detalla por nota

correspondiente se adjuntan fotos de los daños y denuncia policial.

Cancha de Almagro, agresión entre jugadores denunciados en el formulario y la

posterior agresión por parte del padre de un jugador identificado con el club Parque

Solari perteneciente a la categoría sub 15, hecho que se está trabajando en recoger la

mayor información posible acerca del adulto y también el caso pasó a la órbita

policial.

Sin otro particular y a la espera de una respuesta lo saludan muy atentamente,

JOSÉ GABRIEL DE LOS SANTOS y CARLOS GÓMEZ, presidentes de ASA y ASDAF.