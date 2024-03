Las cosas no son según los ambiente en que se expresan

Hemos dejado pasar algunos días porque no somos de los que piensan con la “cabeza caliente” ni con los argumentos que nos expone todo el mundo. Pero como el tema permanece en la opinión pública y ha tenido diferentes interpretaciones, volvemos a hablar de él hoy.

El hecho fueron las declaraciones del líder de Cabildo Abierto en relación al PIT-CNT. Concretamente sostuvo Manini Ríos que el organismo que representa a la mayoría de los trabajadores agremiados es “poco democrático¨, en cuanto mandata a sus afiliados a tener tal o cual posición.

Sin entrar a considerar si le cabe o nó la razón. Digamos que sus declaraciones y sus argumentos posteriores fueron poco felices. Sostuvo el líder de Cabildo Abierto que estas declaraciones fueron formuladas en un ámbito privado, que él no convocó a “Conferencia” de prensa para afirmar lo dicho, como si esto fuera lo importante.

Nos preguntamos es distinto. ¿Dónde está le verdad? Lo dijo no. Lo piensa o nó?, lo que importa. En qué ámbito lo manifestó es harina de otro costal. Lo que interesa es saber como piensa el líder político en el ámbito en que se haya manifestado es intrascendente.

Sostener que una cosa es lo que se dice en los ámbitos privados y otra diferente es lo que se sostiene en los ámbitos públicos es al menos inmoral. Cada individuo tiene sus ideas y lo bueno de nuestro sistema es que lo pueda expresar libremente.

Lo bueno es admitirlo. Así como Manini Rios (ex general en Jefe del Ejército) puede expresar su opinión e relación a la central de trabajadores, también está podría manifestarse en relación al papel de las fuerzas armadas en el país.

Esto es lo bueno, las discrepancias o las diferencias son las controversias que pueden esperarse en gente que profesa diferentes ideas. Pero honestamente sostener que la validez de un pensamiento es según el ámbito en que se pronuncie no nos parece acertado.

Es lo bueno que tiene el sistema de gobierno actual y ojalá no lo volvamos a perder nunca más, porque no hay que olvidar que alguna vez lo perdimos en el pasado reciente y fue precisamente porque “alguien” (que no fue el PIT.CNT precisamente), se atribuyó la potestad de incidir en maliciosamente en la libertad de los demás.

A.R.D.