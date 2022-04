En Uruguay

En cebolla los precios han venido mostrando una tendencia alcista, según informantes calificados, y se espera una fuerte presión al alza para principios de mayo, cuando los valores podrían afirmarse por encima de los $50 por kilo, incluso para partidas que no son de calidad superior. Para las cebollas blancas existe un amplio rango de precios según calibres y variedades y principalmente calidades. Se observa una correlación entre una mayor presencia de coloraciones rojas, lo que en esta época del año es una característica deseable dado que las temperaturas a la baja dificultan la maduración de las partidas.

Una variedad-calidad y por ende precio y la diferencia alcanza hasta $200 por bolsa entre una «Pantanoso»2 y una «Sintética»3, a favor de estas últimas. En cebollas coloradas la oferta comenzó a decrecer a principios de abril, generando nuevas presiones al alza en sus precios. Estos valores se «afirmarían» hacia la segunda quincena del mes. En zanahoria la oferta se recompone paulatinamente con partidas de reciente cosecha mejorando significativamente la calidad, por lo que sus precios han mostrado presiones a la baja. Es probable que esta situación -de no registrarse eventos atmosféricos extremos se sostenga con oferta abundante y valores estables en el mediano plazo

Están en alza en CEASAS de Brasil

Excepto las papas y la lechuga, la tendencia es al alza. Hubo un aumento en el volumen de ventas con respecto a febrero y también con respecto a marzo de 2021 En marzo, las hortalizas mostraron un aumento en el volumen de ventas del 9,9% con respecto a febrero y del 7,7% con respecto a igual mes de 2021. Así lo informa el Boletín PROHORT de la CONAB, difundido el viernes. En cuanto a los precios, la tendencia en CEASAS en el país es al alza, aunque la lechuga y la papa han mostrado estabilidad de precios en marzo de 2022

CEBOLLA

En el caso de las cebollas, la tendencia al alza continúa desde finales de 2021, ya que, a pesar del escenario positivo para los importadores, aún no se identifica un impacto en las reducciones de precios, con excepción de CEASA/AC – Rio Branco, que registró caída del 4,87% y CEASA/GO – Goiânia, que mantuvo la estabilidad de precios. El mayor aumento ocurrió en CEASA Minas – Belo Horizonte (19,62%). Se espera que los precios comiencen a mostrar signos de caída a partir de abril, pero a pequeña escala. «La mayor presencia de cebollas importadas en el mercado, en el mes de análisis, no provocó una caída en los precios. Esto se debe a la calidad superior de la cebolla argentina y, en menor medida, de la chilena, respecto a la nacional. «Por lo tanto, las cebollas importadas hicieron que el precio promedio fuera más alto. Para ejemplificar, en CEASA/DF – Brasilia, la cebolla nacional en marzo fue cotizada a R$ 4,14 ($u 36) el kilo y la cebolla importada a R$ 5,95 ($u 54) el kilo. Abril sigue la tendencia inflacionaria, ya que la oferta de la cosecha de invierno aún no alcanza para compensar los incrementos verificados hasta el momento», informa el boletín.

ZANAHORIA

En zanahoria, la reducción de la oferta alcanza el 30% respecto a marzo del año anterior. Este escenario presiona un máximo histórico en los precios, con una inflación del 75,75% en febrero y del 22,08% en marzo. El mayor aumento se registró en CEASA/CE – Fortaleza (40,30%), Movimiento a la baja, con porcentaje muy discreto, fue registrado en CEASA/AC – Rio Branco (3,57%).

La tendencia es que el máximo se mantenga en abril, con posibles caídas en Río de Janeiro y São Paulo.

(Fuente: en base al Observatorio Granjero UY y el informe de la CONAB BR abril)

Mercado

Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Jueves 21 de abril del 2022: La operativa transcurrió de forma medianamente ágil, según comentarios de informantes calificados que destacaron que ya se hace notar el fin de mes. Se registraron descensos en los precios de referencia de tomates, morrón Rojo y Verde, zapallito, zucchini, chaucha, pepino, apio Hoja, cebolla de Verdeo, choclo, espinaca, lechugas, nabo, perejil y remolacha. Se observaron incrementos en las cotizaciones de cebolla, calabacín, boniato Arapey/Cuarí, frutilla, melón, coliflor, repollos. Ingresaron las primeras partidas de manzana Cripps Pink y pera conservadas en cámaras de atmósfera controlada. Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo. Semana del 2 al 8 de abril del 2022. Cambios en hábitos de consumo. Se incrementa la demanda por productos que se consumen en comidas calientes y se enlentece la colocación de tomate y lechuga, por ejemplo.

Hortalizas secas: informantes calificados destacaron que esta semana aumentó el interés en boniato y calabacín con una demanda que presionó una leve suba en sus precios para las mejores calidades. Esto confirma el cambio en el hábito de consumo que tradicionalmente se produce en esta época en la que este tipo de hortalizas son usualmente incorporadas a preparaciones calientes y comidas de ollas para contrarrestar las temperaturas frías.

Mientras tanto, en papa y zapallo Kabutiá no se verifican cambios en el escenario de precios ni de oferta. En zanahoria el leve incremento en las temperaturas de la semana pasada y la humedad en los suelos causaron una aceleración en el crecimiento de las raíces, lo que torna difícil encontrar en la plaza mayorista calibres chicos y medianos presionando sus valores al alza. En cebolla continúa el incremento en sus precios por tercera semana consecutiva, confirmando los comentarios de semanas pasadas en los que señalábamos que para mayo los valores rondarían los $50 por kilo. En estos días ese valor ya se superó y los comerciantes mayoristas reclaman el ingreso de partidas de la región para mantener el nivel de oferta y calidad exigidas principalmente por las grandes superficies. Se tiene una diversidad de partidas y calidad, manteniéndose como superior solamente aquellas de la variedad Sintética.

Emilio Gancedo