Las “bocas” los “sicarios” y el narco que avanza

Dentro de los temas que nos han ocupado, hemos elegido el de la corrupción. Viendo lo que pasa en otros países hermanos, donde precisamente se han tomado las medidas que quizás pretendemos que se tomen aquí, creyendo que con ello estaría controlado el tema.

Es un error garrafal. Es la forma más usual hoy de permear un sistema o de inmiscuirse en una democracia. Es que tarde se han dado cuenta algunos que existe una lucha también dentro del narcotráfico y por lo tanto quien hoy “paga” o demuestra más poder para exigir las cosas probablemente no será el mismo que lo haga mañana.

Cuando vemos candidatos a presidente de un país que deben cerrar un mitin con chaleco antibalas, nos da mucha pena porque la acción del narcotráfico es incontralable. Pensar a lo que se ha llegado allí es lamentable.

Por nuestra parte creemos que estamos salvo de esto. Creemos que al Uruguay nunca llegarán estas situaciones. Es un grave error pensar así y a esta altura pensamos que nadie lo hace por ignorancia, por convicción, sino que lo hace por complicidad, porque sabe muy bien lo que debe hacer y ha habido voces en el Uruguay de hoy que nos han advertido de esto.

Pensar que podemos mantenernos al margen del problema es utópico. En algún momento nos alcanzará, si es que ya no lo hizo. Creer que en una democracia como la uruguaya no llegará nunca es tan ingenuo como el sostener que nuestras instituciones aún no han sido permeadas.

Cuando esto decimos, se nos achacará que no tenemos hechos. No tenemos información precisa y es verdad, pero eso no quita que exhortemos a mirar más allá de lo que anda a flor del agua, a rascar hasta el hueso, porque curados de espanto como estamos, ya nada nos sorprende.

No nos consideramos investigadores. No pretendemos serlo, pero esto no quita que pretendamos analizar cada tema más allá de lo que nos dicen o muestran.

Consideramos que mientras pretendamos impedir el camino del narcotráfico sancionando las consecuencias de la forma más “dura” que hallemos estaremos perdiendo el tiempo. Mientras entendamos que sacar de la calle una “boca” es un ganar una batalla, sin darnos cuenta que detenemos y dificultamos la comercialización a lo sumo de algunos kilos de cocaína, mientras que por otro lado siguen pasado las toneladas de la droga que va a Europa.

A.R.D.