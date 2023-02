por Sheena Salvarrey

Sheena Salvarrey, tiene 39 años, es Licenciada en Biología y Doctora en Ciencias Agrarias, sus estudios de grado los hizo en la Facultad de Ciencias y los de posgrado en Facultad de Agronomía. En la actualidad es Asistente de Investigación en la Facultad de Ciencias, donde participe en tareas de docencia y diferentes proyectos de investigación.

Cuéntenos de su profesión

Dentro de la biología.

Me especializó en el comportamiento animal y mi trabajo se centra en un tipo de abeja nativa que se conoce como abejorro. Durante el desarrollo de mi carrera académica, me he enfocado en visibilizar la importancia de estos insectos como polinizadores, ya que cumplen un rol esencial tanto en la producción de alimentos como en el ambiente.

Cual es la importancia de las abejas en el ecosistema.

Para hablar de las bondades de las abejas, debemos tener en claro que es la polinización, o sea el proceso biológico por el cuál se reproducen las especies vegetales. Cómo las plantas no se mueven como los animales, la reproducción sexual se da por medio del transporte de polen (gameto masculino) hacia la parte femenina de la flor y así es como se forman los frutos o semillas. Las abejas se alimentan exclusivamente del polen y el néctar de las flores, por eso visitan grandes cantidades de éstas para poder alimentarse y llevar comida hacia sus nidos. Con esto, mueven grandes cantidades de polen haciendo que las plantas se reproduzcan y contribuyendo a la formación de frutos y semillas. De esta manera, permiten que las comunidades vegetales se mantengan y garanticen la sobrevivencia de animales e incluso el propio ser humano, ya que todos dependemos directa o indirectamente de ellas.

Por qué a usted le apasiona este mundo y que la motivó a escribir un libro sobre el tema.

Desde mi más temprana edad me dí cuenta que me gustaban los animales y con el paso de los años el interés y la curiosidad hacia ellos han crecido conmigo. Cuando empecé a trabajar con abejas y tomé conciencia del rol que cumplen, quedé maravillada con el hecho que algo que pasa tan desapercibido en el día a día, como lo es un bichito volando de flor en flor, es tan importante para el ambiente. Con las diversas investigaciones que venimos haciendo, mi admiración por esos bichitos crece día a día y creo que es parte de mi trabajo transmitir lo aprendido para ayudar a cuidarlas. Con este objetivo, junto a unas compañeras, hicimos el libro ‘Mucho más que miel, abejas del Uruguay’ que lo que pretende es visibilizar la importancia de las abejas y dar herramientas para conservarlas sabiendo, como son, donde viven, como realizan las polinización. La idea es que cada niño pueda apreciar de forma diferente una abeja en una flor o una manzana que esté comiendo. Este material esta disponible de forma virtual a todo aquel que le interese (mail de contacto: abejasdel uruguay@gmail.com) y además tenemos la versión impresa, que llegará a las aulas mediante un curso en plataforma Ceibal.

En Uruguay cuál es la mayor amenaza que tienen las abejas.

En 2018, la FAO expresó que estamos viviendo una crisis de polinizadores y esto no es debido a una única causa, sino que son muchos los factores y entre ellos se retroalimentan. Entre los más destacados se encuentran: la aplicación de pesticidas, que pueden ser letales para las abejas, el sistema productivo en forma de monocultivo, que atenta contra los sitios de anidación y disminuye la oferta alimenticia, el cambio climático y la introducción de especies exóticas, que favorecen la transmisión de enfermedades y la competencia. Es por ello, que desde la academia nos hemos centrado en profundizar en el conocimiento de las especies de abejas nativas y en desentrañar como actúan estos factores en las diferentes poblaciones de abejas en Uruguay.

En que situación encontramos a la apicultura en los últimos años.

La apicultura en Uruguay, es un sector importante donde hay un numero de colmenas por apicultor importante, para lo que es el tamaño de nuestro país. Desde el punto de vista de la investigación, los diversos actores del rubro trabajan de forma colaborativa lo que ha permitido desde la academia encontrar respuestas a diferentes problemáticas a las que se enfrentan los apicultores.

Uruguay es un país donde las abejas son cuidadas.

No sabría como responder…por un lado, hemos pasado por diversas situaciones críticas con eventos de pérdidas totales de colmenas y una mortandad masiva de abejas melíferas por aplicación de agrotóxicos puntuales. Si a esto le sumamos que en general el foco siempre esta en la abeja melífera que es la que nos da la miel y que es manejada por los apicultores, pero ella es sólo una especie de las tantas que tenemos, por lo tanto la situación en general es mala. Sin embargo, estamos en un aprendizaje continuo en el que cada vez sabemos de más de las otras especies de abejas que están en nuestro territorio, por lo que las herramientas para cuidarlas aumentan. Adicionalmente, los sectores productivos tienden a un manejo más consciente donde la aplicación de pesticidas sea una practica menos habitual. En esto creo que la base de una buena convivencia entre los diferentes sectores productivos como el fructicola, hortícola, vitícola, entre otros y las abejas, es el conocimeinto.

Además de la miel, que se utiliza de la abeja para contribuir con la salud de las personas.

Cuando pensamos en abejas pensamos en la abeja melífera que produce miel, pero también brinda propoleo, ceras, polen y apitoxinas que tienen múltiples bondades. Sin embargo, hay muchas especies de abejas y todas ellas, nos brindan algo mucho más importante y es la polinización! Con este proceso garantizan la reproducción de las plantas, mantienen las comunidades vegetales que son un eslabón fundamental en la cadena alimenticia por lo que es la gran responsable de la alimentación de animales y dentro de ellos, por supuesto, se encuentra el ser humano.

Se estima o se sabe acerca de una cifra de la población de abejas en nuestro país.

Determinar el número de abejas es muy difícil, nosotros hablamos en términos de número de especies y al día de hoy, Uruguay tiene identificada 97 especies de abejas diferentes. Dentro de ellas, encontramos una diversidad de tamaños, de colores, de ciclo de vida, de comportamiento diferentes y lo más excepcional es que cada una de ellas, cumple un rol esencial en el mantenimiento de los ambientes naturales y productivos.

Datos del libro>

Autoras: Belén Branchiccela, Estela Santos, Sheena Salvarrey, Karina Antunez, Natalia Arbulo y Elis Montagne.

Interesados: Escribir a abejasdeluruguay@gmail.com