Largas horas de espera y PCR en cada cruce para no vacunados

Si bien actualmente el paso Frontera de Salto Grande está abierto para el cruce diario , los ciudadanos binacionales, es decir aquellos que comparten su vida diaria entre Salto y Concordia continúan siendo perjudicados al tener que cumplir diariamente con esperas de dos a tres horas para el cruce fronterizo y algunos no vacunados debiendo presentar un PCR en cada cruce. Luis Grosso que vive esta situación e integró el Grupo Puente, informó a EL PUEBLO sobre estas situaciones.

«El grupo Puente no ha seguido como tal , en mi caso me he dedicado a otras cosas, el grupo no ha seguido teniendo aquella continuidad y aquella comunicación porque desde que supuestamente se levantaron las medidas en el puente, y digo supuestamente porque jamás nos atendieron como correspondía en el sentido de nuestro reclamo, y se levantaron las medidas para el turismo, aquellos 200 salteños y concordienses que estábamos reclamando tener un paso diferenciado para poder ir y venir a nuestras casas, nuestros trabajos jamás fue atendido. Nuestra situación se disluyó mucho más cuando se abrió la frontera para el turismo y para el comercio.»

Largas horas de espera en paso de frontera diariamente

Debido al importante tránsito vecinal que se da diariamente entre Salto y Concordia, estas personas deben esperar muchas horas porque no han logrado una tarjeta vecinal que agilice el trámite. « En nuestro caso, que debemos cruzar diariamente, tenemos que esperar entre tres y cuatro horas , y hasta seis algunos para poder cruzar. Principalmente de Concordia a Salto , aunque de Salto a Concordia también se ha llegado a esperar dos horas para ingresar a Argentina . Esto es algo inviable, es algo absurdo. Nosotros lo que reclamamos al principio era la instrumentación de un pase de vecindad , que ya se había tratado de instalar desde hace varios años, para aquellos que estamos registrados en una lista con todos nuestros datos, para que no tengamos que hacer todos los mismos trámites que se les hace a todo el mundo, y tener un pase más ágil diariamente.» Recordemos que estas 200 personas viven y trabajan o estudian de un lado o de otro , es decir comparten su vida diaria entre las dos ciudades vecinas.

Trato discriminatorio con no vacunados

Grosso considera que Uruguay ha mantenido un trato discriminatorio para quienes llegan desde Argentina a Uruguay .

«Lo que sucede es que quienes ingresan de Argentina a Uruguay, más allá de la declaración jurada, se les reclama vacunas , si no tienen vacunas tienen que presentar un test PCR y además se ha suscitado una situación extraña desde hace una semana con el fallo del juez Dr.Alejandro Recarey mediante el cual dos uruguayas lograron ampararse para retornar de Argentina a Uruguay sin vacunas y se les dio el amparo para que pudieran ingresar sin vacunas y sin el PCR. Por lo tanto quedamos ciudadanos de tres categorías: vacunados , no vacunados que debemos presentar un test PCR pago de nuestro bolsillo , y estas dos personas que pasan sin que se los exija. Así se vulnera el derecho de ser todos iguales ante la ley.» Grosso asegura que cada vez que ingresan a Uruguay deben presentar el PCR quienes no están vacunados , aunque ese pasaje sea diario. «Uruguay está perdiendo además de la tradición republicana -democrática , las libertades a pasos acelerados. Estas no son las únicas libertades que se han perdido ,porque cuando no podes transitar libremente a tu hogar o a tu trabajo ,o al encuentro con tus familiares y eso te lo impide un estado , de que estado de derecho estamos hablando. En este caso vamos a tener que seguir con acciones legales para ver que amparos nos dan organismos nacionales e internacionales porque el estado nos está discriminando por un tema de salud, y antes que nada el estado debe respetar nuestros derechos.

Entonces quedamos los ciudadanos contra el estado.»