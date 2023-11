Lanas Merino concentran la actividad comercial

A buen ritmo se vienen concretando varios negocios de lana a nivel local donde el grueso de la demanda se concentra en lanas de menor finura, así mismo, desde hace algunos meses se generan oportunidades par las lanas medias o gruesas que tiempo atrás no tenían interés por parte de la industria en el mercado.

En los últimos siete días se destacan negocios de lana Merino, 3.000 kg. con diámetro promedio ponderado 19,1 micras y 76,4% de rendimiento al lavado, lote acondicionado, grifa verde a U$S 6,00 el vellón y U$S 1,00 los subproductos. 2.000 kg. con diámetro promedio ponderado 19,3 micras y 74,5% de rendimiento al lavado, lote acondicionado, grifa verde a U$S 5,20 el vellón y U$S 0,80 los subproductos. 5 000 kg. con diámetro promedio ponderado de 19,9 micras con 76,0% de rendimiento al lavado, lote acondicionado, grifa verde a U$S 5,00 y U$S 0,80 los subproductos. También 3.300 kg. con diámetro promedio ponderado 20,0 micras y 76,7% de rendimiento al lavado. acondicionado, grifa verde a U$S 5,00 el vellón y U$S 0,80 los subproductos. 10.000 kg. diámetro promedio ponderado 20,9 micras y 76,9% de rendimiento al lavado, acondicionado, grifa verde y con certificación RWS a U$S 5,00 el vellón y U$S 1,00 los subproductos. 4.000 kg. con diámetro promedio ponderado de 21,0 micras y 76,8% de rendimiento al lavado a U$S 4,50 el vellón y U$S 0,80 los subproductos. 1.300 kg. diámetro promedio ponderado 21,9 micras y 75,2% de rendimiento al lavado, acondicionado, grifa verde a U$S 3,60 el vellón y U$S 0,80 los subproductos. Siguiendo con lanas Merino, 1.100 kg. diámetro promedio ponderado 23,2 micras y 72,9% de rendimiento al lavado, acondicionado, grifa verde a U$S 2,60 el vellón y U$S 0,80 los subproductos. Lote Merilin. 4.000 kg. diámetro promedio ponderado 23,4 micras y 69,5% de rendimiento al lavado, lote acondicionado, grifa verde a U$S 2,10 el vellón y U$S 0,80 los subproductos. En lanas Corriedale, 18.000 kg (son 2 zafras) acondicionado, grifa verde y con diámetro estimado en 27 micras a U$S 1,00 el vellón y U$S 0,30 los subproductos. 3.000 kg acondicionado sin grifa a U$S 0,65 el vellón y U$S 0,40 los subproductos. Finalmente, 2.500 kg sin acondicionar (sin coreo, diámetro estimado en 29 micras) a U$S 0,55 el vellón y U$S 0,40 los subproductos.