Lanas: mercado local con negocios en lanas medias, sobre todo finas.

Al cierre de una nueva semana de actividad comercial para el mercado lanero local, los diferentes sectores de la demanda en general, continúan interesados por lotes de lana fina y superfina, sobre todo por aquellos que presenten certificación de producción orgánica o de Bienestar Animal. De todas maneras, en las últimas jornadas hubo mayor movimiento en lanas medias. Según el Secretariado Uruguayo de la Lana, se concretaron negocios por lotes en el eje de 20 micras que se ubican entre US$ 6.80 y US$ 7.00 según rendimiento grifa verde. Lotes en el eje de 21 – 21.5 micras se ubican entre US$ 5.80 y US$ 6.00 según rendimiento grifa verde, lote de 21.7 micras a US$ 5.00 más 1.00 subproductos grifa verde. Lotes de 1.600 kg de 28.5 a US$ 1.30 y 0.60 subproductos grifa amarilla, lote de 26.8 micras sin acondicionar a US$ 2.00 y 0.60 subproductos y lotes de poco volumen en el eje de 29 micras a US$ 1.15 y 0.50 subproductos sin acondicionar.

Para la Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana de nuestro país, se concretaron varias operaciones. En referencia, en la semana se concretaron negocios de 8,50 dólares por lanas grifa verde de Merinos super finos de 18 a 18,9 micras. 8,20 dólares por lanas certificadas y 7,50 dólares por lanas grifa verde de 19 a 19,9 micras. También, 7,25 dólares de promedio por lanas certificadas de Merino Australiano/Dohne de 20 a 20,9 micras y 6,80 dólares por lanas grifa verde. Además, 7,00 dólares promedio por lanas certificadas, 5,80 dólares por lanas grifa verde y 3,80 por lanas sin acondicionar de 21 a 21,9 micras. En Merino/Ideal/Cruzas/Dohne, 5,50 dólares promedio por lanas grifa amarilla de 22 a 22,9 micras. En Cruzas Merino/Ideal/Merilín, de 23 a 23,9 micras, promedio 6,00 dólares por lotes certificados y 4,60 por lanas grifa verde. Corriedale Medio de 28 a 28,9 micras promedio lanas grifa verde 1,52 dólares y 1,15 promedio por lotes sin acondicionar. En Barriga y subproductos finos promedio de lanas certificadas, grifa verde, grifa amarilla y sin certificar es 1,00 dólar y Barriga y subproductos general el promedio de lanas grifa verde y sin certificar es 0,50 dólar.