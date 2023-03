Lanas: baja concreción de negocios a nivel local

En las últimas jornadas son pocos los negocios que se conocen y que se hayan concretado en nuestro país. Según destaca el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL), se comercializó un lote Merino de 1.500 kg. de 18,6 micras acondicionado con grifa verde y certificación RWS, con rendimiento al lavado del 79% a un precio de US$ 7,60 el vellón y US$ 1,00 los subproductos, con un plazo de 45 días para el pago. Siguiendo con lanas Merino, 2.000 kg. de 19,4 micras, acondicionado con grifa verde y certificación RWS, con rendimiento al lavado 77,6% a US$ 7 el vellón y US$ 1,00 los subproductos, con plazo 30 días. Otro lote Merino de 6.000 kg. de 20,8 micras acondicionado con grifa verde y certificación RWS, rendimiento al lavado del 78%, precio de US$ 6 el vellón y US$ 1,00 los subproductos, con plazo de 30 días.

Para lanas Corriedale, negocio de 1.000 kg. de 27 micras acondicionado con grifa verde, sin datos de rendimiento al lavado, comercializado a US$ 1,00 el vellón y US$ 0,50 los subproductos con plazo de 30 días para el pago. Lote de 4.000 kg. de 28 micras acondicionado con grifa verde, sin datos de rendimiento al lavado, precio de US$ 1,00 el vellón y US$ 0,30 los subproductos, plazo 30 días. Finalmente, 4.700 kg. de 28,2 micras acondicionado con grifa verde y certificación RWS, rendimiento al lavado del 80% a un precio de US$ 1,00 el vellón y US$ 0,50 los subproductos, plazo 30 días para el pago.