Lafon está enchufado

El salteño André Lafon cerró la temporada 2020 peleando el campeonato hasta el final del torneo, habló con la web de Superturismo en su vuelta a la categoría tras un año que lo tuvo alejado de las pistas.

«El 2021 estando abajo fue distinto, el plan era competir en Turismo Nacional pero luego por la pandemia no pude correr en todo el año, incluso quedé varias veces con el auto listo en los boxes y yo sin poder cruzar el «charco». Esa fue la causa principal y por eso este año quiero volver, no me quiero quedar afuera y el plan es poder agarrar entrenamiento nuevamente.

Creo que el equipo se armó bien y vamos desde el vamos por el campeonato. El auto este año lo va a atender Federico Oroná, al igual que el año pasado. Las fechas que corrió estuve viendo como trabajaron y me gusta el esquema Federico y su equipo. Además vamos con Andrés Horta de compañero, es un piloto rápido, experiente y que trabaja muy bien abajo del auto. No tengo dudas que vamos a dar todo y seremos competitivos. Con Nicolás Collazo nos conocemos desde chicos, ya competimos un año juntos y nos fue bien, además, con él nos entendernos perfectamente abajo del auto que es gran parte del trabajo y eso es muy valioso. La decisión también pasó porque va a estar todo el campeonato acompañándome y que conozca las sensaciones de arriba del auto es bueno y va a ayudar», detalló.

El salteño busca estar en la pelea.