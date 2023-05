Lafluf sobre crisis en el litoral oeste: “No hay ninguna medida que solucione el problema”

El intendente de Río Negro dijo que “el Gobierno toma medidas para ayudar a la pequeña empresa y al trabajador”.

Omar Lafluf, intendente de Río Negro y político blanco, se refirió a las medidas anunciadas el miércoles para atender la crisis económica en la frontera con Argentina por la diferencia cambiaria. En esa línea, indicó que “el presidente no quiso demorar más las medidas”, y agregó que los intendentes tampoco tienen “una medida para decir ‘presidente, hay que hacer esto’”.

“No hay ninguna medida que solucione el problema, podemos tomar 100 que no vamos a emparejar. Tenemos que tomar varias paliativas. Sé que la oposición va a decir que son insuficientes, que no alcanzan, pero no es tan fácil”, sostuvo el intendente en entrevista con En perspectiva.

También señaló que “tienen razón” las personas que ganan un sueldo bajo y logran comprar “cinco veces más cosas” al cruzar la frontera.

“El vecino que gana el sueldo mínimo, con 1.000 pesos, del otro lado, compra cinco veces más cosas que acá, y tiene razón. Yo le tengo que decir: ‘El problema es que los 1.000 pesos te los pagan acá, y el comercio que te los paga, si no vende, se queda sin los 1.000 pesos’”, explicó.

En relación con la rebaja del Imesi (Impuesto Específico Interno) para combustibles, dijo que es “lo que se puede hacer”. “El Gobierno toma medidas para ayudar a la pequeña empresa y al trabajador”, opinó, e insistió: “La medida de subsidio al sueldo es fuerte”.

Según lo que el presidente Luis Lacalle Pou les informó a los intendentes, “una parte” de estas medidas tiene un costo fiscal de US$ 8 millones, contó Lafluf.

También se refirió a la ausencia del intendente de Salto, Andrés Lima, en la reunión con Lacalle Pou en la que se trató el tema: “No fue una omisión, nosotros le pedimos la reunión al presidente. No era una reunión de intendentes de frontera”.

“Tenemos que seguir buscando nuevos emprendimientos que generen empleo. Todas estas cosas las enfrentamos mucho mejor si la persona trabaja, a que si no trabaja”, subrayó el nacionalista.

Con respecto a medidas futuras, el intendente manifestó que “se sigue discutiendo el tema de la microimportación, con una propuesta que sería importación sin impuestos”, aplicada a las pequeñas y medianas empresas que compran sus productos en el país vecino.

Las medidas del Poder Ejecutivo incluyen exoneración de aportes patronales jubilatorios, del impuesto monotributo social del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y del IVA mínimo mensual para pequeñas empresas, entre otras relacionadas con descuentos en compras y estímulos al empleo.

Por En Perspectiva