Lácteos continúan con precios al alza y demanda muy firme

FONTERRA cerró con leche en polvo entera a US$ 4.757.

El precio de los lácteos siguió subiendo y parece no tener un techo aún. En el primer remate mensual de la neozelandesa láctea Fonterra, el índice de precios subió 5,1% respecto al último remate de febrero y cerró en un precio promedio de US$ 5.065 por tonelada. De esta manera se reconfirma un camino de fortalecimiento de valores que alienta al sector lechero mundial, frente al incremento de los costos, tanto de granos como de fertilizantes y otros insumos.

La mejor noticia para Uruguay fue el incremento de 5,7% en el precio de la tonelada de leche en polvo entera, que cotizó a US$ 4.757, mientras que la leche en polvo desnatada subió 4,7%, posicionándose en US$ 4.481.

La tonelada de manteca subió 5,9% a US$ 7.086, suero de manteca en polvo (5,8%) US$ 4.217; Grasa butírica (+2,1%): US$ 7.048; Queso Cheddar (10,9%): US$ 6.394 y lactosa (0,9%): US$ 1.634.

La suba de los productos lácteos fue anunciada por los futuros de la bolsa de valores de Nueva Zelanda por lo que, de alguna manera, no fue una sorpresa para los tamberos uruguayos, pero sí una confirmación de un momento en donde los lácteos recuperaron un nivel de precios que hace muchos años no se veían, con la leche en polvo entera a US$ 4.757, la descremada a US$ 4.481, y US$ 7.086 para la

manteca.

“Es un combo casi perfecto para los negocios que pueda hacer la industria uruguaya, particularmente Conaprole. Es un momento muy bueno en el mercado con nubarrones como el conflicto de Rusia y Ucrania”, expresó Justino Zavala, vocero de la Agremiación de Tamberos de Canelones.

Según dijo, “la expectativa es muy buena” y se prevé que estos precios han llegado para mantenerse en 2022 “casi seguramente” de no suceder algún hecho extraordinario que pueda cambiar todo.

“Los precios a futuros se mantienen altos. Todo da para pensar que los valores se van a mantener y eso genera expectativa en los uruguayos de ir captando el precio a la leche al productor. Las ganancias adicionales sirven para acompasar un periodo extremadamente largo de pérdidas y debajo del nivel de flotación. Estamos conformes y va a impactar en el precio de la leche al productor de forma favorable; esperamos que sea lo antes posible”, concluyó.

La reacción de los tamberos tras suba de CONAPROLE a US$ 0,40 por litro

En un anuncio muy esperado por los productores lecheros del país, Conaprole comunicó esta semana una importante corrección en el precio de la leche que pagará como piso a sus socios hasta el final del ejercicio (31 de julio) desde febrero. La proyección de un valor de la leche a un plazo mayor que el clásico mes a mes era una señal que distintas gremiales le venían reclamando al Directorio de la principal cooperativa láctea del país.

En una conferencia este martes, en la sede de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), el vicepresidente de Conaprole, Alejandro Pérez Viazzi, informó sobre el ajuste de casi 5% que aprobó la cooperativa respecto al $ 15,80 que se había pagado en promedio para la remisión de enero. La cooperativa ya le había adelantado a las gremiales hace un mes un cambió el modo de calcular el precio. Conaprole bajó la prima de socio cooperaria pero subió 22% el kg de sólidos básicos (grasa y proteína).

El precio promedio que estima la cooperativa para la remisión de febrero es de $ 17,224, lo que arroja un valor equivalente a US$ 0,401, tomando un tipo de cambio promedio de $ 43 para el mes en curso. En tanto, las matrículas con 100% de respaldo y 20% de calidad, el precio es de US$ 0,405 ($ 17,40). A su vez, si se toman en cuenta los sólidos proyectados para mazo, el precio estaría por encima de los US$ 0,41, dependiendo de la cotización que muestre la moneda estadounidense ese mes.

“La evaluación que hizo la directiva de la Sociedad de Productores de Leche de Florida es que un precio de US$ 0,40 es bueno y que tiene que servir para producir. De todas formas, ante la suba de los costos, este ajuste no suena suficiente y más cuando tenemos un mes con sólidos por encima de lo normal”, dijo a IT Lechería el titular da SPLF Fabián Hernández. El productor tiene dudas sobre si en marzo los sólidos van a subir porque, en general, lo habitual es lo opuesto.

La cooperativa no descarta realizar nuevas reliquidaciones de precio durante lo que resta del ejercicio (2021/22) si el mercado internacional mantiene y consolida su firmeza actual.

¿Cuáles son los impactos esperados de la guerra sobre el mercado de lácteos?

La guerra entre Ucrania y Rusia tendrá efectos sobre el mercado lácteo global y local. Rusia es, por lejos, el principal importador de manteca de Uruguay. Ese es el segundo principal producto exportado por Uruguay a ese destino.

“Por el momento estamos expectantes para ver cómo se verá afectado el comercio con Rusia (efecto directo)”, dijo a Conexión Agropecuaria la economista Mercedes Baráibar, analista del área de Estudios Económicos de INALE. “Pero hay otros impactos indirectos como el incremento, precio del petróleo, precio de los granos, efectos sobre la actividad económica mundial. Y todo eso combinado con la aún no resolución de la Pandemia, que deja una gran incertidumbre sobre el impacto final”, apuntó.

En 2021 Uruguay exportó 6.399 toneladas de manteca a Rusia por US$ 27 millones y 3.386 toneladas de queso y requesón por US$ 17,9 millones. Conaprole fue el principal exportador. Desde la cooperativa señalaron a Conexión Agropecuaria que es prematuro saber el impacto en los negocios con Rusia.

Más allá del impacto directo inmediato sobre las exportaciones, en el mercado internacional se espera que pueda tener un efecto alcista, consideró Martín Berrutti, gerente Comercial de Estancias del Lago.

“Los fundamentos de mercado siguen siendo alcistas, las producciones están siendo moderadas y/o a la baja, por lo cual entiendo que los precios seguirán firmes en los próximos meses”, dijo. El mercado de futuros de Nueva Zelanda lo señalan. “Por otra parte los granos también están muy firmes, con lo cual hace que la producción primaria del sector lácteo en general, tanto para Europa como para EEUU y en el Hemisferio Sur –nueva Zelanda, Australia, Uruguay y Argentina- genera que los tamberos tengan dificultad para producir leche con altos costos como hoy estamos viendo”, remarcó. Para el industrial los valores seguirán firmes con una demanda sostenida y con un impacto al alza en los próximos meses.

La Comisión Europea advirtió este lunes que el sector agroexportador de la UE podría verse amenazado, porque gran parte de la industria cárnica y láctea de la UE depende de cultivos forrajeros importados de Ucrania, y el bloque también está atado al gas y los fertilizantes rusos.

“Las consecuencias de esta agresión rusa tendrán un gran impacto en nuestro sector agroalimentario y serán dolorosas”, dijo Michael Scannell, funcionario en el departamento de agricultura de la Comisión.