Lacalle sobre Penadés: “De confirmarse en una sentencia, no es la persona que uno conoció”

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se refirió a la imputación del ex senador Gustavo Penadés por varios delitos sexuales. “No es un día fácil, es un día muy triste”, manifestó el mandatario.

“De confirmarse en una sentencia esta situación, no es la persona que uno conoció”, dijo en rueda de prensa, consignada por Telemundo. A su entender, se trata de “un tema serio” y “grave en lo institucional”.

“En lo personal, podrán imaginarse que no es un día fácil”, añadió Lacalle.

Consultado respecto a su postura inicial ante el caso, cuando había respaldado al hoy ex senador, el presidente expresó que “hay mucha hipocresía” en relación a ese tema. “En ese momento no había elemento de prueba, no había testimonios, testigos… Una persona que uno conoce hace 30 años… Es lo que dije en su momento; no puedo decir ‘no lo dije’, simplemente que la situación ha cambiado y por eso gran parte de la tristeza ante la aparente confirmación de estos hechos”, concluyó.

En mayo de este año, casi dos meses después de la denuncia inicial, Lacalle volvió a respaldar a Penadés: “La primera denuncia, a la persona que lo denunció, no la conozco. No tengo trato”, indicó el mandatario en ese entonces, en referencia a la militante Romina Celeste Papasso.

Sin embargo, en junio, el presidente sostuvo que “las denuncias son muchas” y “graves” y tildó el caso de “episodio complejo”. “Esperemos que lo antes posible la Justicia se expida para saber si es culpable o es inocente en un tema que, de confirmarse los hechos, no solo tiene un tema complejo a nivel de opinión pública, de la propia acusación, sino también consecuencias personales del relacionamiento que uno tuvo históricamente con Gustavo”, declaró en aquel momento.

